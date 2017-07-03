G.Skill Flare X (AMD) DDR4-2400 Dual Kanal Bellek Kiti

Bilindiği üzere bu seneye çok hızlı bir giriş yapan AMD, işlemci sektörünü tepetaklak edecek biçimde sekiz çekirdek destekli Ryzen serisi işlemcilerini uygun fiyatla satışa sunmayı başardı. Intel’in gerisinde kalan AMD bir yandan da işlemcilerine destek veren yongasetlerinde DDR3 ötesine geçememişti. Durum böyle olunca piyasadaki tüm DDR4 bellek kitleri Intel işlemciler, anakartlar için optimize edilmiş XMP 2.0 profillerini içerir olmuştu. Ryzen ile geçilen Soket AM4 ise DDR4 bellekleri şart koşuyor. Bu nedenle bellek üreticileri DDR4 seçeneklerine AMD onaylı modelleri eklemeyi başladılar.

G.Skill’in AMD Ryzen işlemcili sistemler için özel çözümleriyse Fortis ve Flare X serileri oluyor. Fortis serisi sadece 2133 ve 2400 MHz destekli ekonomik modeller içeriyor. Flare X ise bu ikisinin bir adım ötesine geçip 3200 MHz de sunuyor ama incelemeye gelen model 2400 MHz destekli giriş seviyesi bir dual kanal kit.

Bellek kiti her zamanki gibi diğer G.Skill modüllerde olduğu gibi açılıp sonradan kapatılabilen şeffaf plastik vakumlu kutu içinde geliyor. Ön kısımdan bakınca bellekler görülebiliyor ve bir adet firma logosu etiket olarak eklenmiş.

Bellekleri biri önden diğeri arkadan olacak biçimde karşımıza dizdiğimizde elbette simetrik yapılı tasarımı görüyoruz. Bir yüze eklenen etiket sayesinde teknik bilgiler alınabiliyor. Aynı kitin iki ayrı renk seçeneği var: gri ve kırmızı. Seçim size kalıyor.

Üstten bakınca da görüldüğü üzere aluminyum soğutma plakası üzerinde kesik kısımlar var. Tasarım ve soğutma performansı açısından rol üstleniyor olsa gerek. Baskı devre üzerindeki bellek modüllerine termal katmanlarla yapıştırıldığını düşünüyoruz. Açmak için zorlamadık.

Siyah renk baskı devre içeren bu bellek kiti DDR4-2400 MHz hızına çıktığında zamanlama değeri 16-16-16-39 seçilebiliyor ki iddialı değil. 1.2V çalışma gerilimi JEDEC standardıyla uyumlu. Aynı kitin zamanlaması 15-15-1-539 olan alternatif versiyonu da var ki bulabilirseniz daha anlamlı.

Bellek kitini anakarta yerleştirip çalıştırmak mesele değil. Ancak şunu belirtmek isteriz ki AMD Ryzen destekli anakartlarda bellek modülleri belirli yuvalara yerleştiriliyor. Örneğin bizdeki ASRock X370 Fata1ty Professional Gaming anakartta çift bellek varsa ikinci ve dördüncü yuvalara takılıyor. Uyum listesi için https://www.gskill.com/en/product/f4-2400c16d-16gfxr

Sistemi başlatmadan önce BIOS’a girip XMP 2.0 profilini yükleyince zamanlama ve voltaj ayarları yükleniyor. Belirtilen 2400 MHz değerinde dual kanal olarak 16-16-16-39 zamanlama ile açıldı ve sorun yaşatmadı ama bu anakartta 3200 MHz ve üstü desteklenmekte yani ideal seçim değil.

JEDEC profilleri dışında XMP 2.0 profili var ama pek bir iddiası yok yani aslında JEDEC 5 ile aynı kıvamda ve denemelerimizde 1.35V uygulasak bile overclock kaldırmadı. Aynı kitin 4 x 8 GB, 2 x 16 GB, 4 x 16 GB versiyonları da bulunacak.

Denemelerde öncelikli olarak 2400 MHz için 15-15-15-39 1T değerine inebildik. Ardından 2666 MHz değerine çıktık ve zamanlamayı fazla bozmadan 16-15-15-39 1T tutarak stabilite testi yaptık ve geçtik.

Son adımda en fazla 2933 MHz değerinde stabil tutabildik ama bunun için gerilimi 1.35V yapmak ve zamanlamayı gevşetmek zorunda kaldık. Ne de olsa bellekler 2400 MHz onaylı ve 533 MHz artışın bir bedeli oluyor. Elbette bunu diğer anakartlarla ya da işlemcilerle elde edeceğiniz garanti değil ama aksine daha iyisi de olabilir…

Elde edilen bellek testi sonuçları şaşırtıcı değil ve sistemde yer alan AMD Ryzen 5 1600X işlemcinin frekansı standart değerde tutulduğu sürece tek değişen bellek frekansı ve zamanlama değerleri olmakta. Bunların günlük uygulamalara çok fazla etki etmesi beklenmemeli ama 2400 MHz bellek kiti üst modellere kıyasla daha ekonomik ve yüksek hızlara tırmanabileceği ortada.

Satış linki: https://inventus.com.tr/mi_products/Product.aspx?PID=8785