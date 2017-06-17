Günümüzde akıllı telefonlarda bataryalar sabit durumda ve USB çıkışlı adaptörler üzerinden şarj yapılıyor ve temelde lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Buna rağmen hala belirli cihazlarda şarj edilebilir Ni-Mh ya da Li-Ion bataryalar kullanılıyor. Örneğin profesyonel fenerlerde ve Power Bank’ların neredeyse tümünde bu Li-Ion bataryalar var. Bu tür çok sayıda bataryası olanların şarj aşamasında yardımcısı olacak Lii-500 bizlerle.

LiitoKala Engineer Lii-500 Şarj Aleti

GearBest tarafından gönderilen test örneği sade sarı karton kutuda geldi ve herhangi bir adlandırma yoktu. Sadece model etiketi yapıştırılmış.

Kutuyu açınca net biçimde anlaşılır İngilizce kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu okuyarak özellikleri ve kullanımı öğrenebildik.

İşin güzeli paketi 12V araç çakmak yuvasıyla uyumlu adaptör dahil ve doğrudan 12V iletiyor. Yolculuk halinde de pilleri şarj edebilirsiniz.

Ancak genel olarak evde AC olduğunda bu ufak boyutlu adaptörü kullanacaksınız. Benzer biçimde 12V çıkış sunuyor ve en fazla 2A verebiliyor. Fişin ucu klasik ve bozulursa ekürisini bulmak kolay.

162 x 96 x 36 mm boyutlu ve 218 gram gelen şarj cihazı beklediğimizden büyüktü ama unutmamak lazım ki sadece kalem pil boyutunu değil çok daha tombul pilleri desteklediğinden yuvalar kalın aralıklı. Dört ayrı kanal bağımsız işliyor ve kontrol edilebiliyor. Modlar: Şarj, Hızlı Test (deşarj sonrası şarjla kapasite ölçme), NOR Test (şarj, deşarj, şarjla kapasite ölçme).

Arka kısımda sadece giriş ve çıkış değerleri, desteklenen batarya boyutları gösteriliyor. Görüldüğü gibi liste epey geniş. Kısa devre, yüksek akım, aşırı şarj, ters kutup, sıcaklık, bozuk pil korumaları var. Beğeni kazanan bir diğer yanı benzer ürünler aksine gürültülü bir fan içermemesi.

Tepe kısmında sadece bir DC 12V girişi ve tek bir USB port çıkışı var çünkü aynı zamanda Power Bank olarak işliyor. DC girişi takmadığınızda ve en az bir Li-Ion dolu batarya yerleştirdiğinizde 1A değerine kadar besleme yapabiliyor. Kodlama bilgisi Apple 1A seçilmiş. Firma önerisi en az çift Li-Ion kullanmak yoksa bir saat olmadan güç kesilebilir! USB porttan çekilen 70 mA altıysa 20 saniye sonra çıkışı kesiyor.

Yaylı işleyen negatif kutup dilleri pil boyutuna esneklik kazandırıyor. 32-71.3 mm arası uzunlukta Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion pilleri karma biçimde şarj edebilirsiniz. Takılan pilin gerilimi 1.65V altıysa Nikel, 2.2V üstüyse Ion olarak algılanıyor.

Şarj için varsayılan ve önerilen akım 500 mAh ama batarya uyumluysa 300, 500, 700, 1000 mA seçilebiliyor. Örneğin AAA pillerde 500 mA üstünü seçtirmiyor! Şarj akımı 300/500 mA seçilmişse deşarjda 250 mA kullanıyor, 700/1000 mA seçilmişse deşarjda 500 mA kullanıyor.

Ekran son derece geniş ve mavi LED sayesinde net biçimde görülebiliyor. LED ışık tuşa basılmazsa 30 saniye sonra kapanıyor. Çalışma modu, akımı, gelinen voltaj, geçen süre, dolan şarj ve pil iç direnci gösteriliyor. Direnç değeri pek gerçekçi değil ve aynı pili tekrar takınca başka gösterebiliyor.

Tam bana göre diyorsanız, inceleme sırasında 21.99 dolar olan uygun fiyatını da düşünürsek GearBest üzerinden satın almayı denemelisiniz: SATIŞ LİNKİ