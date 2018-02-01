Netgear Arlo Pro VMS4230 Kablosuz HD Kamera Seti

Hayli başarılı ağ ürünlerine imza atan ve sonrasında NAS yani ağ bağlantılı depolama cihazlarıyla da kalitesini koruyan Netgear, bir süre kadar önce Arlo serisi üst seviye görüntüleme sistemlerini tanıtmıştı. Firmanın ilk nesil Arlo kameraları güncellendi ve Arlo Pro serisi ortaya çıktı. Çeşitli sitelerdeki övgü dolu incelemeleri gördükten sonra firmayla bağlantıya geçip iki kamera ve bir baz istasyonundan oluşan Arlo Pro setini (VMS4230) inceleme merkezimizde konuk ettik. Bu setin özelliği kablosuz kurulum ve HD görüntü kalitesi yani yerleştireceğiniz yerlere kablo çekmekle uğraşmıyorsunuz. Seti daha fazla kamerayla almak ya da sonradan kamera eklemek de mümkün.

Bize gelen örnekte iki kamera net biçimde kendini gözler önüne seriyordu. Üst kısımdaki şeffaf kafes alanında kameralar güvenli biçimde sabitlenmiş duruyor. Kutunun alt kısmında baz istasyonu ve diğer parçalar yer alıyor.

Çok dilde hızlı kurulum rehberi, güvenlik kuralları, kamera varlığını belli etme imkanı veren uyarı etiketi de sunuluyor.

Baz istasyonu görüntü olarak kablosuz router şeklinde ve zaten öyle işliyor. 802.11n Wi-Fi bağlantısını 2.4 GHz üzerinden yayacak biçimde dahili antenlere ve 900 MHz ARM Cortex A7 işlemciye sahip olan baz istasyonun ön kısmında üç durum LED’i var. Bunlar güç, firmware güncelleme, internet erişimi, kamera eşleştirme ve bağlantı durumlarını gösteriyor.

58.6 x 174.5 x 126.5 mm boyutlu ve 316 gram gelen baz istasyonunun arkasında büyük bir hoparlör çıkışı var çünkü siren içeriyor. Siren çalmasını durdurmak için alarmlı saat misali üstteki butona basabilirsiniz. Alt kısımdaysa güç girişi ve butonu, ağ bağlantı portu, depolama için USB portları, Reset butonu var. 100 db üstü siren sesi kulak zarı patlatacak kadar güçlü!

Tamamen sessiz işleyen baz istasonunu kullanmak için USB bellek ya da disk eklemek şart değil. Sadece internet kesilirse yedek depo alanı olarak devreye giriyorlar. İstasyonu kameralara uzaklık ideal ve eşit olacak ve fazla kalın duvar arkasında kalmayacak biçimde konumlandırmalısınız.

Kutudan çıkan RJ45 uçlu ağ bağlantısını ortamdaki router, switch ya da modeme bağlamalısınız. Bu sayede DHCP üzerinden otomatik olarak IP almaya ve internete erişmeye çalışacak çünkü sistemin işlemesi için bulut depolama kullanılıyor. Bu yüzden ortamdaki internet bağlantısının en az 1 Mbps yükleme (upload) yapabilmesi gerekiyor.

Kutudan çıkan baz istasyona özel DC güç adaptörü 12V DC çıkışa sahip ve kendi ucu ABD, diğer uçlar İngiltere ve Avrupa uyumlu hazırlanıp dahil edilmiş. Ağ kablosunu bağladıktan sonra DC adaptörle güç verin. Soldaki durum LED’ininin turuncudan yeşile dönmesi iki dakika kadar sürecek.

Üst kısımdaki kablosuz Arlo Pro kameralarda yuvarlak hatlı yumurta görünümlü tasarım ön planda ve parlak beyaz plastik kaplamada kalite, sağlamlık en üst seviyede ancak maalesef tozları ciddi anlamda üzerine çeken bir malzeme. Öndeki kamera alıcısına ek olarak hareket alıcısı, ışık alıcısı, durum LED’i, gece görüş LED’leri yer alıyor. 850nm kızılötesi LED’ler 7.5 metreye kadar etkili. Alt kısımda hoparlör ve mikrofon deliği görülüyor.

90 metre mesafeye kadar kablosuz bağlantı kurabilen kameraların üzerinde iki buton var ve öne yakın olan baz istasyona eklemek için kullanılıyor ve bir kere bağlanması yetiyor. Ön kısımdaki lensle 130 derece geniş açı çekim desteği var. Kamera boyutları 79.3 x 48.6 x 70.5 mm ve ağırlığı 136 gram.

Arka kısımda konkav yüzeyde mıknatıs var ve montaja yardımcı oluyor. Altındaki delikse tripod civatasıyla uyumlu ve montaj kolu için hazır. Daha alttaysa microUSB şarj portu var.

İşte bu konkav yüzeye uyumlu konveks tip metal montaj kiti, vidalar ve dübel pakete dahil. Herhangi bir yere tek delik açıp sabitleyin ve kamera montajına geçin.

Bu durumda istenen biçimde açı vermek mümkün oluyor ama dış ortamlarda yüksek rüzgar ve darbe riski varsa, tripod vidalı diğer sistemi kullanmak daha mantıklı olacak. Aksi taktirde düşmese bile açısı değişebilir.

Elbette gerekli şarjlı bataryalar da çıkıyor. Li-ion 2S batarya kapasitesi 2440 mAh ve nominal voltajı 7.2V. Batarya kullanım süresi 6 aya kadar deniliyor ama dış ortam şartları, hareket alıcı tetikleme sıklığı, gece görüşü LED’leri kullanımı, baz istasyona mesafe ve Wi-Fi ağ yoğunluğu gibi çok sayıda faktörden ötürü kısalabiliyor. Örneğin soğukta batarya verimi düşüyor.

Kamera üstündeki arka butona basıp kapağı açın ve bataryayı yerleştirin. Demek oluyor ki montajla sabit olsa da değiştirmek kolay. Diğer yandan normalde şarj için çıkarmıyor, arkadaki microUSB portunu kullanıyoruz. Elinizde yedek batarya varsa ve bir şarj istasyonu kullanarak önceden şarj etmişseniz hemen değiştirip kullanmaya devam edebilirsiniz. Su girişini engelleyen conta hazır ama iç kısmın ıslanmamasına özen göstermelisiniz!

Şarj için gerekli microUSB kablosu kutudan çıkıyor ve tek kablo bulunuyor. Klasik tip kablolardan farkı düz olan tasarımı. Kaybolursa bir diğer kabloyla değiştirmek kolay ve sadece yüksek akım kapasitesine dikkat etmeniz gerekiyor.

Tek bir kamera şarj adaptörü de kutuya dahil. Bu da farklı ülkelerle uyumlu. Kamera gibi adaptör de kaliteli malzemeden üretilmiş. Etikete bakınca gerçekte Qualcomm QC onaylı olduğu görülüyor ve gerçekten de yüksek hızda şarj için normal 5V yanında 9V çıkış da sunabiliyor. Denemelerimize göre QC 2.0 onaylı herhangi bir cihazı şarj etmeyi de başarıyor.

Arkadaki su geçirmezlik korumalı microUSB portuna bağlamak mesele değil ama firmanın önerisi kameranın sadece iç ortamda şarj edilmesi çünkü adaptör su geçirmez değil. Bu şekilde yaklaşık 2.5 saatte şarj oluyor. Kameranın gövdesi IP65 su ve toz koruma onayına sahip. Aynı zamanda -20C ile 45C arasında sıcaklıkta çalışabiliyor.

Denemeler sırasında 5V ile başlayan kamera şarjı kısa süre içinde 9V değerine terfi etti ama hemen sonlandı çünkü fabrika çıkışı tam şarj edilmiş olarak paketlenmiş. Her iki kameraya bataryaları takıp kapakları kapattık. Ardından baz istasyon üstündeki eşleştirme butonuna iki saniye basıp bekledik. Kameralardaki butona da sırayla basıp baz istasyonla bağlantı kurmalarını sağladık.