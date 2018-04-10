Netgear Nighthawk R7000P AC2300 Smart WiFi Router

Öncelikli olarak ağ ürünleriyle tanınan ve bu alanda deneyimli Netgear’in yüksek hız ve kapsama alanı isteyen kullanıcılar için geliştirdiği Nighthawk R7000P akıllı WiFi router modelini inceleme imkanı bulduk. Önceki hız rekortmeni R7000’in güncellenerek daha iyi hale getirildiğini görebiliyoruz çünkü AC1900 yerine AC2300 iddiası var. Bunun nedeni dual band aktif olarak 2.4 GHz 802.11n ile 5 GHz 802.11ac’yi kombine etmesi. Sonuç olarak ilki 600 Mbps, ikincisi Wave 2, MU-MIMO 1024 QAM sayesinde 1625 Mbps görebiliyor.

Şık görünümlü kutu üzerinde cihaz görüntüsü ve ana özellikler listeleniyor.

Çok dilde hızlı kurulum rehberi, uygulamalar ve rehberleri içeren CD dahil edilmiş. Aynı zamanda firma sitesinden güncel sürümler indirilebiliyor.

Çalıştırmak için gelen DC adaptörünü bağlamak ve RJ45 kablosuyla WAN girişine evdeki internet erişimini sunmak yeterli.

Değiştirilebilir üç güçlü anten kutudan çıkıyor. Açıklamaya göre iç kısımda da antenler var ve dual band için 3×3 geçerli. Güçlü antenler ve anfi sistemiyle geniş kapsama alanı garanti ediliyor.

Nighthawk’ın anlamı çobanaldatan kuşu ve tasarımıyla hem bu kuşu, hem de radara yakalanmayan Lockheed F-117 Nighthawk uçağına benziyor. Üstte istenirse kapatılabilen güçlü beyaz renge sahip durum LED’leri var. Önde USB 3.0 portu hazır ve harici disk, parmak bellek, yazıcı bağlanabiliyor.

1 GHz çift çekirdekli işlemci, 256 MB RAM, 128 MB Flash depolama içeren R7000P’nin dört Gbps LAN portu ve USB 2.0 genişleme portu da bulunmakta.

Kolay bağlantı için WPS butonu, kolayca WiFi aç/kapa butonu da ilgi çekiyor. Smart Connect aktifleştirilince her kablosuz cihaza otomatik olarak en uygun ayarlarda servis sunabiliyor. İstediğiniz an misafirleriniz için bağımsız 2.4 ya da 5 GHz kablosuz ağ açabiliyorsunuz.

Router ilk kez kurulurken Nighthawk uygulamasını Android ya da iOS içeren cihaza kurun. Wi-Fi ayarlarından yeni ağa bağlanın ve adımları izleyin. Kolayca parola, WPA/WPA2-PSK koruma ve diğer ayarlar yapılabiliyor.

Netgear Genie uygulamasıysa router ile ilgili kullanıcı, misafir ağı, ebeveyn kontrolleri (Disney Circle ya da OpenDNS – https://netgear.opendns.com), kota, medya, USB birimleri paylaşma (ReadySHARE), hızlı kablosuz aktarım (Turbo Transfer) ve daha fazlası mümkün.

Genie uygulamasının PC sürümü de indirilip kurulabiliyor ve daha fazla ayara erişilebiliyor. Örneğin iOS cihazlar, AirPrint üzerinden kablosuz olarak bağlı yazıcıya çıktı gönderebiliyor. Router’a ait arabirime web ile erişim içinse http://routerlogin.net/

ReadySHARE menüsünün bir alt kolu olan ReadySHARE Vault için bilgisayar uygulamasını kurun ve R7000P’ye bağlı USB diske kolayca yedek alın, geri yükleme gerçekleştirin. Bulut depolama gibi verilere her yerden erişebilirsiniz. FTP sunucu da seçilebiliyor.

ReadyCLOUD servisine internet üzerinden http://readycloud.netgear.com adresinden erişebilirsiniz. Lokalde erişim içinse \\readyshare ya da router IP adresini girebilirsiniz. Cihazın bir diğer artısı QoS sayesinde oyun ve video gibi içeriğe öncelik ataması yapabilmesi. Hem kablolu, hem de kablosuz bağlantıda çok yüksek hızlar sunabiliyor. Aynı zamanda kapsama alanı büyük evler için bile yeterli.