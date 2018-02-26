NO.1 F6 Akıllı Saat

Sene başında gerçekleştirdiğimiz NO.1 F5 akıllı saat incelemesinin üzerinden fazla geçmeden bu kez yeni nesil F6 modeli bizlerin konuğu oldu. Bu yeni modelle birlikte numara yükseliyor olsa da özellik anlamında F5’in gerisinde ve uygun olarak daha ucuz. En büyük eksiklikse GPS alıcısının olmaması yani spor sırasında izlenen rota harita üzerinde görüntülenemiyor. Çok şart değilse F6 cazip gelebilir.

Daha önceki NO.1 akıllı saatler gibi küp biçimli ve sert kartondan yapılmış sağlam bir kutu içinde geliyor. Aynı zamanda iç kısımdaki kalın sünger sayesinde başarılı biçimde korunuyor.

Kutuyu açar açmaz üst kısımda kullanma kılavuzu karşınıza çıkıyor. Aksesuar olaraksa söylenebilecek tek unsur şarj için gerekli USB kablosu. Adaptör yok ve herhangi bir USB kaynakla şarj edebilirsiniz. Zaten şarj sırasında yüksek güç çekmiyor.

Saat gövdesi epey büyük ve tasarım anlamında Casio G-Shock havasında. IP68 koruması olan saat için 50 metre su geçirmez deniliyor. 2 cm kalınlıklı gövde epey sağlam duruyor. Ne de olsa büyük oranda çelik ve silikon kullanılarak üretilmiş. Kadran çapı 36 mm.

Önceki model NO.1 F5 ile yan yana getirince ne kadar büyük ve kalın olduğu fark edilebiliyor. Bayanlar için cazip denemez. Aynı zamanda uyku analizi desteği olsa da çoğu kullanıcı bu derece büyük saatle yatağa girmez diye düşünüyoruz. F6 ağırlığıysa 376 gram civarında.

Arka kısımda nabız ölçer ve manyetik şarj delikleri var. Sadece tek yönde bağlantı yapılabiliyor. Ardından iki saatte şarj oluyor. 350 mAh kapasiteli lityum polimer bataryayla 120 gün bekleme ve 50 gün kullanım süresi vaat ediliyor. Kapak altında düşük güç tüketimli Nordic NRF51822 yonga var. İçinde Bluetooth 4.0 alıcı, 256K RAM ve 32K ROM barındırıyor. Kayış değiştirmek gerekirse bulmak biraz zor olabilir.

Öndeki 0.96 inç OLED ekran kare biçimli yani kadranın yanlarını kullanamıyor. Bu sayede güç tüketimi düşük ve her açıdan bakınca net olarak okunabiliyor. Parlaklık değeri yüksek ve sıkıntı yok. Önde görülen saat ekranı dört ayrı biçimden biri olarak seçilebiliyor. Analog kadran da var ama ekranı dolduramıyor!

Fundo Pro uygulamasının iOS ya da Android sürümünü ücretsiz olarak indirin ve kurun. Ardından cihazdaki Bluetooth bağlantısını açın. Sol üstteki mavi butonla saat eşleştirmesi yapılıyor. İlk aşamada cihazları tarayıp buluyor olacak ve onay isteyecek. Ana ekranda spor, adım, uyku ve nabız özetleri var. Aynı zamanda günlük hedef belirlenebiliyor. Hava durumu da eklenmiş.

En sol sekmede doğum tarihi, boy, kilo gibi kişisel bilgiler giriliyor. İkinci sekmeden spor dalı seçip başlanabiliyor ve buna özel kayıt ekleniyor. Dördüncü sekmede tüm önceki kayıtlara ait detaylı raporlar var ve kıyaslama yapılabiliyor.

Son sekmede uygulama bildirim, çağrı/SMS bildirimi, uzaktan fotoğraf çektirme, saati bulma, telefonu bulma, hareket ve su hatırlatıcısı, alarm, el kaldırınca otomatik açılan ekran, rahatsız etmeme saatleri, firmware güncelleme ve ölçü birimleri seçenekleri yer alıyor. Alarm sırasında sesli, titreşimli ya da sesli titreşimli modlar seçilebiliyor.

Spor modunda yürüyüş, koşu, futbol, basketbol, yüzme gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. F5 aksine barometre, termometre ve GPS alıcıları olmadığından ve tek renkli daha ufak ekrandan ötürü fiyatı daha cazip. İnceleme sırasında güncel fiyatı 33.41 dolar civarındaydı.

https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_1565941.html