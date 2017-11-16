Noctua Chromax Fan ve Radyatör Aksesuarları

Geçtiğimiz günlerde Noctua firmasının ürünlerine modifiye etme olanağı veren yeni aksesuarlar eklendi. Bilindiği gibi firmanın fanlarında adıyla sembolleşen bir renk seçimi var ve herkese hitap etmiyor. Bej ve kahverengi ağırlıklı renkler bir yana Noctua fanlar son derece kaliteli, sessiz ve performanslı. Daha önceden Industrial yani endüstriyel ortamlardaki şartlara uygun Noctua fanların siyah renge büründüğü görülmüştü. Ardından Chromax serisi siyah renkli fanlar geldi. Zaten kalitesi belli olan ve çok ödül kazanan 140×150 mm NF-A15, 140 mm NF-A14, 120 mm NF-S12A ve NF-F12 fanların Chromax versiyonlarında siyah gövde ve renkli titreşim kesici conta olanağı var yani başta söylediğimiz engel de ortadan kalkmış oldu.

İncelediğimiz Chromax serisi fanlar bu tip yassı kutu içinde başarılı biçimde korunuyor. Model adı ve genel yapısı görülebiliyor.

120 x 120 x 25 mm boyutlu NF-S12A PWM chromax.black.swap için 4-pin kısa PWM fiş geçerli. 1200 devire kadar hızı ayarlanabiliyor ve en yüksek hızda gürültü 17.8 dBA, hava akımı 107.5 m2/saat.

Kutudan Chromax uyumlu altı ayrı renkte dörder titreşim kesici conta ve dört çelik montaj vidası ile 4-pin uzatma kablosu çıkıyor.

Hangi rengi seçip özelleştireceğiniz size kalmış. 12V ile çalışan fan hem kasa, hem işlemci soğutucusu için uygun. Altı sene garanti güven veriyor.

Hemen ardından aynı fanın çok benzeri ama kanat tasarımı farklı NF-F12 PWM chromax.blackswap geliyor. Bunun farkı 1500 devire çıkabilen hız ve bu aşamada 22.4 dBA gürültü ile 93.4 m3/saat hava akımı. Kutudan benzer altı renk dörtlü conta çıkıyor.

Bir sonraki versiyon olan NF-A14 PWM chromax.black.swap ise 140 x 140 x 25 mm olduğundan uyum daha sınırlı ve 1500 devire çıkarak 24.6 dBA gürültüyle 140.2 m3/saat hava akımı sunabiliyor. Kutudan çıkan aksesuarlar aynı ve altı renk seçeneği var. Montaj için çelik vida kullanılıyor.

Son olaraksa daha da iddialı 140 x 150 x 25 mm boyutlu NF-A15 HD-PWM chromax.black.swap geliyor. PWM kontrolüyle 1500 devire kadar çıkarak 24.6 dBA gürültüye ulaşıyor ama paralelinde 140.2 m3/saat hava akımı sağlayarak bir önceki modelle aynı performansı gösteriyor. Tek fark montaj çerçevesinin şekli.

Bu modelin kasası farklı tasarım içerdiği için köşelere eklenen titreşim kesici contalar simetrik değil. Bu yüzden altı ayrı renkte sekizer conta çıkıyor. Montah içinse dört çelik vida veriliyor. Ara bağlantı kablosu 4-pin PWM destekli.

Görüldüğü gibi bu kenar contaları aslında sadece titreşim kesiyor ve montaj deliği içermiyor. Önceki modellerde ortalarında montaj deliği vardı. Bu fanın farkı geniş kasasına rağmen 120 mm fan montaj delikleri içermesi. Kullanım için takılacağı yerde yeterli pay olmak zorunda.

Ardından ayrı bir seri olan Chromax kablolara bakıyoruz. Bu seride de benzer tip sağlam kutu geçerli. Sanki biraz gereğinden büyük olmuşlar.

Chromax serisinin diğer modelleri gibi altı ayrı renk seçeneği var yani fanın contalarıyla aynı renk uzatma kablosu kullanabilirsiniz. SYC1 serisinde özellik anakarttaki 3 ya da 4-pin güç çıkışını 3 ya da 4-pin çift fana verebilmesi.

Chromax kabloların diğer seçeneği olan SEC1 modelleriyse benzer kutuda geliyor ve bu kez kutudan üçer değil dörder kablo çıkıyor.

Bu altı renk seçeneği olan kabloların özelliği 3 ya da 4-pin bağlantıyı daha uzak noktalara ulaştırma konusunda 30 cm destek çıkmaları. Duruma göre üç tanesini birden ekleyerek 90 cm uzunluğa da çıkabilirsiniz.

Chromax serisinin son üyeleri önceden aldığınız U12S ya da D15 işlemci soğutucuları üzerine giydirme aluminyum kapaklar. Tümünde bu tür benzer kutu geçerli ve koruma üst seviyede.

Tanıtım videosunu izleyin ve montaj sonrası görünümü değerlendirin.



U12S serisiyle uyumlu NA-HC2 siyah ve NA-HC3 beyaz kapakları teker teker alıp istediğiniz kombinasyonu yapabilirsiniz.

U12S serisine daha fazla renk katan NA-HC1 chromax.black.swap ise üst kısımda pencere içeriyor. Sadece siyah gövde var.

Çalışma sistemi iki yandaki mıknatıslar üzerine kurulu. Önce gri plasik iç parça radyatöre tokalanıyor sonra ana kapak üstüne yerleştirince mıknatıslarla tutuluyor.

Kutudan üç ayrı renkli plastik parça geliyor ve iki yönde farklı renklerle toplam altı renk elde ediliyor.

Seçimi yapın ve parçayı yerleştirip sonra mıknatıslı yapının tutarak sabitlemesini sağlayın. Biz bu karade öncelikle naylon koruma filmini çıkarmadık yani dalgalı görünümün sebebi o.

Son olarak D15 uyumlu kapaklara sıra geliyor ki bilindiği üzere bu durumda ikişer kapak birden kullanılmak zorunda. NA-HC4 chromax.black ile sadece iki set siyah aluminyum kapak, iç bağlantı plastikleri ve tokaları geliyor.

NA-HC4 chromax.white ile sadece iki set beyaz aluminyum kapak ve bağlantı için plastik iç parçalar ile tokalar geliyor.

NA-HC3 chromax.black.swap ise daha kapsamlı versiyon ve iki siyah kapağa ek olarak iç parçalar, tokalar ve renk şeritleri var.

Plastik renk şeritleri bir kez daha iki yönde ayrı renklerde ve böylece birer tanesi seçilerek setin kurulumu yapılmış oluyor. Önerilen son kullanıcı fiyatları:

NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap: EUR 26.90/USD 26.90

NF-A14 PWM chromax.black.swap: EUR 24.90/USD 24.90

NF-F12 PWM chromax.black.swap: EUR 22.90/USD 22.90

NF-S12A PWM chromax.black.swap: EUR 22.90/USD 22.90