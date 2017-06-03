Noctua Fanlar ve Aksesuarlar

Senelerden beri yüksek kaliteli ve düşük gürültülü soğutma sistemleri sunan Noctua, işlemci soğutucularına ek olarak fanlar da satmakta ve bunlar öncelikli olarak kasa fanı olarak tercih edilmekteydi. Zaman içinde 80/90/120mm klasik fanlara 140mm geniş modeller ve sonrasında 60 ve 40mm alt modeller eklenmişti. Firma bir adım daha ileri atarak en sonunda 200mm fanlar da sundu. Aynı zamanda daha önceki 40x40x10mm fanlara 20mm kalınlıklı versiyon ve 120x120x25mm fanlara 15mm kalınlıklı ince versiyonlar eklendi. Şimdi bu yeni fanlara ve aksesuarlara bakış atıyoruz.

NF-A4x20 5V

Yeni nesil fanlardan biri olan bu modelin öne çıkan yanı 12V yerine 5V ile çalışıyor olması. Her ne kadar PC kasaları içinde fanlar için 12V çıkışlar kullanılsa da güç kaynağından 5V çıkış elde etmek de mümkün. Ancak gerçekte bu fanın sunulma nedeni endüstriyel uygulamalar. Diğer yandan son yıllarda USB’den güç alan cihazlar arttı ve bunlara sunulan 5V gerilimle bu fanı çalıştırmak da olası.

Kutudan fana ek olarak dört montaj vidası, dört AV3 montaj contası, 3-pin 30cm uzatma kablosu ve OmniJoin kolay bağlantı adaptörü geliyor.

40x40x20mm boyutlu bu fanda bağlantı delikleri 32mm aralıklı. 6 sene garantili fanın girişi 3-pinli ve hızı sabit 5000 +-%10 devir yani düşük değil. Buna eş gelen hava akımı saatte 9.4 m³ ve gürültü 14.9 dBA.

Sadece 100mA akım çeken fanın güç tüketimi 0.5W ve USB üzerinden rahatça beslenebilir. 150 bin saati aşan kullanım süresi etkileyici.

NF-A4x20 5V PWM

Az önce gördüğümüz fanın bir kopyası ve tek farkı PWM desteğini içeriyor olması yani hızı düzenlenebiliyor. Bu nedenden ötürü giriş 3 değil 4 pin fiş içeriyor. Elbette üç pinli besleme verip sabit hızda çalıştırmak da mümkün yani artısı var, eksisi yok.

Kutudan çıkanlar AV3 montaj contaları, dört montaj vidası, OmniJoint kolay bağlantı kiti, 30 cm uzatma kablosu, 4-pin PWM çıkışı tek olan cihazlarda kullanabilmek için 4-pin çiftleme adaptörü.

40x40x20mm boyutlu fanın montaj delikleri 32mm aralıklı. Görüldüğü gibi kenarlara titreşim kesici contalar eklenmiş. PWM ile ayarlanabilen hız aralığı 1100 +-%20 ve 5000 +- %10 arasında değişiyor. En yüksek hızda hava akımı 9,4 m³/h ve gürültü 14.9 dBA yani diğer modelle aynı.

Bu model de 100 mA akım çekip en çok 0.5 Watt tüketiyor. Düşük bir değer ve sorunsuzca beslenebilir. 150 bin saatten fazla çalışma ömrü vaat eden fanın garanti süresi 6 sene.

NF-A4x20 FLX

Az önce incelediğimiz fanların 5V yerine 12V ile çalışan versiyonları ve görünüm farksız. 40x40x20mm boyutlarındaki bu modelin FLX olan yapısından ötürü 3-pin girişi ve hız kesici adaptörleri var.

Kutudan çıkan aksesuarlar AV3 montaj contaları, montaj vidaları, OmniJoin kullanımı kolay montaj seti, 3-pin 30cm uzatma kablosu, LNA ve ULNA hız kesici adaptörler.

32x32mm montaj deliklerine sahip olan fanın hızı sabit 5000 +-%10 devir ama LNA filtreyle 4400, ULNA filtreyle 3700 devir olarak düşürülebiliyor. Buna eş gelen hava akımı ve gürültü değerleri sırasıyla 9,4/8,3/6,9 m³/h ve 14,9/12,2/8,5 dBA.

12V gerilimle beslenen bu modelin en yüksek akım değeri sadece 50mA ve güç tüketimi 0.6W yani 5V olan modelden daha yüksek çünkü gerilim daha yüksek. 150 bin saat kullanım süresi biçiliyor ve garanti 6 sene.

NF-A4x20 PWM

Az önce incelediğimiz FLX modelin PWM olan versiyonu yani 3-pin yerine 4-pin girişe sahip ve hızı değiştirilip takip edilebiliyor. 40x40x20mm boyutlarında ve montaj delikleri 32×32 mm aralıklı.

Kutudan çıkan aksesuarlar AV3 montaj contaları, dört montaj vidası, OmniJoint kolay bağlantı kiti, 4-pin 30cm uzatma kablosu, PWM çıkışı tek olan sistemler için 4-pin Y kablosu.

PWM destekli olduğu için hızı 1200 +- %20 ve 5000 +- %10 arasında değiştirilebiliyor. LNA filtreyi takarsanız en yüksek hız 4400 deviri aşamıyor. Buna eş gelen en yüksek hava akımları ve gürültüler sırasıyla 9,4/8,3 m³/h ve 14,9/12,2 dBA.

12V ile beslenen bu fanın en yüksek akım gereksinimi sadece 50 mA ve bu nedenden ötürü en yüksek güç tüketimi sadece 0.6 Watt. 150 bin saat kullanım süresi biçilen fanda garanti süresi 6 sene.

NF-A12x15 FLX

Şu ana kadar klasik bir kasa fanı deyince 120x120x25mm olan modeller karşımıza çıktı. Yeni seçeneklerden biri olan 120x120x15 mm model ciddi anlamda ince ve fark bariz. Dar alanda çalışmak zorunda kalıyorsanız ve örneğin HTPC kasalarda etkisini hissedebilirsiniz.

Aksesuar olarak gelenler AV3 montaj contaları, montaj vidaları, Molex üzerinden 3-pin güç adaptörü, 3-pin 30 cm uzatma kablosu, FLX yapısına uygun biçimde iki ayrı hız kesici direnç (LNA ve ULNA adaptörler).

Önden bakınca bile incelik belli oluyor. Göbekte yer alan motorun ince olabilmesi için çapı artmış. Çalışma hızı 1850 +- %10 devir ama LNA adaptörle 1400, ULNA adaptörle 950 devir sınırlaması konabiliyor. Buna göre sırasıyla hava akımı ve gürültü 94,2/70,8/46,5 m³/h ve 23,9/16,8/10,2 dBA.

Fanın ince olmasının bir zararı yok ve normal 120mm fanlar gibi de kullanılabilir. 12V gerilim verdiğinizde en fazla 130 mA çekerek 1.56 Watt güç tüketiyor. 150 bin saat kullanım süresine 6 sene garanti veriliyor.

NF-A12x15 PWM

Az önce incelediğimiz 3-pin girişe sahip fanın PWM destekli ve 4-pin girişli versiyonu. Kasa fanı değil CPU soğutucusu fanı olmak için uygun görünüyor. 120x120x15mm boyutlarıyla işlemci soğutucusunu daha az yer kaplar hale getirebiliyor.

Aksesuar olarak gelenler AV3 montaj contaları, dört montaj vidası, 4-pin 30 cm uzatma kablosu, tek PWM çıkışı olan cihazlar için PWM çiftleme adaptörü ve son olarak hız sınırlayıcı LNA adaptörü.

Hız aralığı 450 +- %20 ve 1850 +- %10 devir arasında değişen fanı 4-pin PWM ile ayarlayabilirsiniz. Üst hızı sınırlamak için LNA adaptör eklerseniz 1400 +- %10 olacak. Buna göre hava akımı ve gürültü sırasıyla 94,2/70,8 m³/h ve 23,9/16,8 dBA.

Diğer modeldeki motor kullanıldığı için 12V gerilim verdiğinizde en fazla 130 mA akım çekiyor ve 1.56 Watt güç tüketiyor. 150 bin saatten fazla kullanım için geliştirilmiş olan fanın garanti süresi 6 sene.

NF-A20 FLX

Beklenen an geldi ve Noctua en sonunda 200mm fan sunmaya başladı. Geniş ATX kasaların üstünde, önünde ve yan kapaklarında karşımıza çıkan bu fanlar avantajlı çünkü en düşük devirde bile sessiz biçimde yüksek hava akımı sunabiliyorlar. 200x200x30mm boyutlarında olsa da farklı bağlantı deliklerini bir arada içeriyor. FLX modelde giriş 3-pinli ve adaptörler var.

Aksesuar olarak gelenler AV3 montaj contaları, AV4 montaj contaları, montaj vidaları, 3-pin 30cm uzatma kablosu, Molex’ten 3-pin güç adaptörü, LNA düşük hız filtresi.

Ciddi anlamda büyük olan fanın etkileyici bir gövdesi var. 154×154, 170×170 ve 110x180mm aralıklı montaj deliklerine destek veriyor. Normalde hız 800 +- %10 devir ama LNA filtreyle sadece 550 +- %10 devir. Buna göre hava akımı ve gürültü sırasıyla 146,9/100,8 m³/h ve 18,1/10,7 dBA yani sessiz ve güçlü.

12V besleme alan fanın büyük boyutlarına rağmen düşük olan devrinden ötürü akım gereksinimi sadece 80 mA ve güç tüketimi sadece 0.96 Watt. 150 bin saatten fazla çalışma süresi biçilen bu modelin garantisi 6 sene.

NF-A20 PWM

Az önce incelediğimiz fanın PWM olan versiyonu yani hızı anakart üzerinden düzenlenebiliyor. Bu yüzden güç girişi 3-pin değil 4-pin ve hızı görüntülenebiliyor. Eski anakartlarda tek PWM çıkış vardı ama yenilerde bu sayı arttı. 200x200x30mm olsa da üç montaj seçeneği var.

PWM versiyonun kutusundan çıkan aksesuarlar AV3 ve AV4 serisi titreşim kesici montaj contaları, montaj vidaları, 4-pin 30cm uzatma kablosu, PWM çıkışı tek olan sistemlerde ikileme imkanı veren çiftleyici adaptör ve LNA adaptörü.

Fanı monte etmek için 170×170, 154×154 ve 110×180 mm aralıklı delikler kullanılabiliyor. Normalde hız aralığı 350 +- %20 ve 800 +- %10 devir arasında değişiyor ama LNA filtreyle en yüksek 550 +- %10 devirde kalıyor. Buna göre en yüksek hava akımı ve gürültü sırasıyla 146,9/100,8 m³/h ve 18,1/10,7 dBA yani sessiz ve güçlü.

Düşük hızdan ötürü 12V besleme verildiğinde en fazla 80 mA akım çekiyor ve güç tüketimi 0.96 Watt değerini aşmıyor. 150 bin saati aşan kullanım süresi vaat edilen fanın garanti süresi 6 sene.

Aksesuarlar

NA-FC1 Fan Kontrolcü

Şu ana kadar FLX ve hatta PWM tip fanlara özel LNA ve ULNA adaptörlerden söz ettik ve üst sınırı sınırladıklarını söyledik. PWM olmayan ortamda hassas hız düzenlemesi için bu fan kontrolcü öneriliyor ama PWM olan ortamda da işe yarıyor.

Aksesuar olarak gelenler basit biçimde cihaza özel giriş ve çıkış kabloları. EC1 adlı 4-pin giriş kablosu ile AC4 adlı 4-pin giriş kablosu arasındaki fark ikinciye eklenen SATA güç girişi. Bunun anlamı anakarttan yüksek güç çekmek sorun olduğunda PSU’dan gelen güçle destek sağlamak. Üçlü Y kablosu ise çıkışına takılarak aynı anda üç fanın hızı düzenlenebiliyor.

Kontrolcü ufak ve basit ama iyi biçimde geliştirilmiş. Üstten 4-pin güç giriyor, alttan çıkıyor. Ortadaki potansla hız düzenleniyor. Soldaki turuncu LED potans sağa döndükçe daha parlak yanıyor. Görevi girişi PWM ile çıkışta düzenlemek yani girişte %100 PWM varsa tam ortaya getirince %50 çıkıyor. Girişte %50 varsa %25 çıkıyor vb. 5-12V arası fanlarla kullanılabiliyor.

Alttaki butona basınca sağdaki yeşil LED yanıyor ve NoStop modu devreye giriyor. Getirisi düşük devirde bazı fanların durmasına izin vermemek ve aktifleşince izin verdiği en düşük hız 300 devir. Denemelerimizde sorunsuz çalıştığını gördük. Fanın Noctua olması şart değil.

NA-SAC5 SATA Güç Adaptörü

Diğer Noctua ürünlerinden farksız bir kutu var ve bu adaptör için beklenenden fazla yer kaplıyor. Koruma üst seviyede.

Tek özelliği PSU’daki SATA güç çıkışlarından birini 4-pin sabit güç olarak 12V haline getirmek. Keşke aynı fişten birden fazla çıkış sunulsaydı. Bazıları 5V bile olabilirdi…

NA-SAV3 Montaj Kiti

Diğer Noctua aksesuarlardaki kutu bir kez daha karşımızda ve koruma üst seviyede.

Bu lastik contaları kullanarak kolayca fan montajı yapabilirsiniz ve sökmek de çok kolay. Aynı zamanda titreşim sönümleme özelliği var. Kutudan dört fana yetecek 16 bağlantı çıkıyor.

NA-SAV4 Montaj Kiti

Diğer Noctua aksesuarlarla aynı kutuda geliyor ve son derece iyi korunuyor.

Anlaşılan AV3 contaların boyutunu fazla bulanlar için uç kısmı kesik bir versiyon geliştirilmiş. Kutudan dört fana yetecek 16 conta birden çıkıyor. Kullanmak ve sökmek kolay. Fan titreşimini azaltıyor.