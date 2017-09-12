Akıllı telefonlar dışında çok sayıda farklı teknolojik ürüne imza atan Çin merkezli Xiaomi’nin etrafımızı sıradan renkli LED’leri esas alan yeni masa lambası hazır. Yeelight adı verilen ve son derece sade görünen bu gece lambası tüp biçimli beyaz plastik gövdesi ve muhtemelen alüminyum olan ayak kısmında özel alıcılar, kontrol devresi ve 300 lümen parlaklık iddiası olan OSRAM imzalı RGBW LED içeriyor.

Bilindiği üzere piyasada çok sayıda ucuz renkli LED var ve kaliteleri sorgulanır seviyede. Ampül üretiminde yılların deneyimi OSRAM imzalı renkli LED’lerse çok daha kaliteli ve uzun ömürlü. Gerçek anlamda çok sayıda farklı renk tonu rahatça elde edilebiliyor ve aynı zamanda W yani beyaz renk çıkışı da olduğu için diğer RGB LED’ler aksine üç temel rengi birleştirerek aslında ideal olmayan bir beyaz renk sunmuyor. İşte bu nedenle RGBW LED daha iyi bir çözüm. 10W kapasiteli OSRAM CRI LED’in 16 milyon renk kombinasyonu var.

Kullanmak için üst kısımdaki dokunmatik alana basmak ve hatta parlaklık ayarlamak için akıllı telefon ekranı gibi parmağı kaydırmak yeterli oluyor. İstenirse belirli bir gecikmeden sonra kapanması sağlanabiliyor. Elbette istenen renge hızlı biçimde geçiş yapmak mümkün. Çoğu detaylı ayarlama içinse akıllı telefona kuracağınız mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamanın iOS 8.0 ve Android 4.4 üstü cihazlarla uyumlu olduğu söyleniyor.

OSRAM RGBW LED’li Xiaomi Yeelight Gece Lambası

Bu ürünü almak isterseniz haberini yayınladığımız şu anda Yoshop tarafından sınırlı sayıda alıcıya indirimli olarak 52.99 dolar fiyatla alma imkanı veriliyor: https://www.yoshop.com/item/xiaomi-yeelight-16-million-rgb-light-p_256084.html