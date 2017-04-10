RGB LED Aydınlatmalı G.SKILL Trident Z RGB DDR4 Bellekler

Bellek dünyasının büyük oyuncularından G.SKILL, PC dünyasında son zamanların modası olan RGB LED aydınlatmalı cihazlara kendi kitlerini ekleyerek destek sağladı. Ekstrem performansa önem veren ama bir yandan da iyi bir kasası olup içini göstermeyi isteyenler için ideal olan yeni bellek kiti adından anlaşılabileceği gibi son nesil DDR4 bellekleri içeriyor. Firma, LED’leri üst kısma sırayla dizmek yerine özel bir ışık dağıtıcı plastik çubuk yerleştirerek ışığın homojen biçimde dağılmasını sağlamış. Bu sayede oldukça hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Trident Z serisinin ödüllü soğutucu plakası korunuyor. Varsayılan modda bu LED’lerle gökkuşağı efekti biçiminde renk akışı gösteriliyor.

Diğer renkler ve görsel efektler içinse firmanın sitesinde yer alan yazılım kullanılarak düzenleme yapılabiliyor. On katmanlı PCB baskı devre içeren bu bellekler özel olarak seçilmiş yongalar kullanıyor. Bellek kitlerini en fazla 4266 MHz hıza kadar temin etmek mümkün oluyor. Kapsamlı olarak test edildikten sonra satışa sunulan G.SKILL Trident Z RGB serisi DDR4 bellekler aynı zamanda Intel XMP 2.0 uyumlu ve ayarları UEFI ile yüklemek kolay. Dual ve Quad kitlerle 16, 32, 64 GB kapasiteye çıkılabiliyor. Çalışma gerilimleriyse 1.2, 1.35 ya da 1.4V. Detaylı bilgi içinse https://gskill.com/en/finder?cat=31&series=2860