Toshiba X300 6 TB SATA 6.0 Sabit Disk

Son zamanlarda depolama alanında söz sahibi olan ve gündemi işgal eden SSD’ler olsa da sanılanın aksine sabit disklerin sonu gelmiş değil çünkü oyunlar 50 GB’dan fazla yer kaplar hale geldi. 4K video çekimlerinizi saklamak için de sabit diskler doğru seçim. Son olarak NAS ağ bağlantılı depolama cihazları ve yedekleme için de sabit disk öneriyoruz. Bu alanda söz sahibi firmalardan Toshiba’nın X300 serisindeki 6 TB modeli bizlerle. Firma kısa süre önce bu seriye 8 TB modeli de eklemişti. Ayrıca 14 TB kapasiteli sabit disk modelini de ilan etti.

Başarılı bir koruma şart olduğu için son derece sağlam ve iyi korumalı bir ürün kutusu karşımıza çıkıyor. Biz genelde sabit diskleri statik torba içinde sunulurken gördük ama bu diskin kutulu olarak gelmesi sevindirici oldu demeliyiz. Kutuda vurgulananlar 128 MB önbellek, 7200 devir performanslı motor, 3.5 inç boyut ve kapasite.

Kutudan kablo ya da adaptör çıkmıyor. Sadece garanti kartı ve çok dilde kurulum rehberi çıkıyor. Zaten çoğu durumda ilgili kablolar anakart ve güç kaynağınızla geliyor. Bağlantı vidaları ise kasayla sunuluyor.

3.5 inç genişlikli sabit disk kalınlık olarak standart ötesi değil. İç kısımda PMR teknolojisini kullanarak dikey manyetik kayıt yapan disk plakaları var. Kayıt için TMR adlı tunel manyetik dirençli başlık teknolojisi de kullanılıyor. NCQ sıralama desteği olan diskin içinde şok algılayıcı ve koruma amaçlı sistem de bulunmakta.

SATA 6.0 Gbps bağlantısı olan diskin diğer büyük kapasiteli disklerden farkı yüksek performanslı 7200 devir motoru yani oyuncular için de ideal. Yüksek kapasite adına 4KB sektör esas alınmış. Serideki modeller 4, 5, 6 ve 8 TB kapasiteli. Altta görülen baskı devrede Marvell 88i9419-NDB2 kontrolcü ve Winbond DDR2-800 DRAM var. 2 yıl garanti standart.

CrystalDiskInfo ile bakınca sadece iki kez başladığı ve bir saat bile çalışmadığı görülüyor. SATA 6.0 Gbps bağlantılı diskin firmware sürümü FS2A ve SMART desteği de var. Motor 7200 devir ve sistem değerleri geçer not alıyor.

Windows tarafından tanınma ve NTFS olarak biçimlendirme sonrasında bize kalan kullanılabilir alan 6 TB yerine 5.45 TB yani ciddi bir eksilme var ama bu tüm diskler için geçerli acı bir gerçek.

HD Tune Pro ile bakınca SMART, güç yönetimi, NCQ, firmware sürümü, kapasite, seri numarası, SATA 6.0 Gbps bağlantı ve mod, ortalama hız, motor hızı gibi bilgiler görülebiliyor.

Uygulamanın benchmark kısmında okuma sırasında elde edilen değerler 224 MB/saniye üzerine çıkmıyor ve ortalama değer 127,8 MB yani sabit diskler açısından tatmin edici değerler. İçten dışa doğru düşüş kaçınılmaz. Erişim süresi 17.7 ms.

Yazma sırasında da şaşırtıcı biçimde ortalama 125.3 MB/saniye değerini elde edecek biçimde 218.8 MB/saniyeye kadar ulaşabiliyor yani okumaya kıyasla hissedilir gerileme yok. Bu kez erişim süresi 16.9 ms değerine düşüyor.

Disk değerlendirme açısından çok ideal olmayan CrystalDiskMark analizi sırasında sıralı okuma ve yazma değerleri 177.4 ve 156.7 MB/saniye geldi. Bunlar tatmin edici değerler ve elbette ufak boyutlu dosyaların rastgele okunması ile yazılması sırasında performans çakılıyor çünkü bu işin ustası sabit diskler değil SSD’ler.

Disk testlerinde vazgeçilmezlerden ATTO ile yapılan farklı boyutta dosya okuma ve yazma işlemleri sırasında boyut arttıkça performans ilerliyor. Okuma ile en yüksek 160 MB/saniye ve yazma ile benzer biçimde 160 MB/saniye civarı değerlere erişebiliyor.

AIDA64 disk benchmark setiyle de okuma testi yaptık. Genel anlamda sonuçlar benzer ve sıralı okumada başta 218 MB/saniyeden sonda 66 MB/saniyeye düşüyor. Okuma sırasında erişim süresi 11.59 ms gösteriliyor. Rastgele ve önbellekli okuma değerleri de görülebiliyor. İncelenen 6 TB ve üst kapasite 8 TB modelleri buradan alabilirsiniz: https://www.teknobiyotik.com/catalogsearch/result/?q=toshiba+x300