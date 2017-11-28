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Toshiba’dan Görüntüleme Odaklı 10 TB Sabit Disk

Ürün Haberleri, Yeni Ürünler

Toshiba’nın sabit disk bölümü yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Firmanın görüntüleme odaklı ürün grubu olan SV serisine eklenen en yeni seçenek tam tamına 10 TB depolama alanı sunan MD06ACA-V oldu. Standart 3.5 inç formatlı SATA diskin önceki nesil MD04ABA-V modelinden daha yüksek hızda veri aktarımına destek verdiği söyleniyor. Böylece 64 taneye kadar kamera içeren sistemlerde depolama amaçlı kullanılabiliyor. Daha yüksek kapasitesinin getirisi yüksek çözünürlüklü kameraların kullanılabilmesi. 7/24 aralıksız çalışacak biçimde geliştirilen bu disk SDVR olarak adlandırılan dijitial video görüntüleme cihazları, SNVR olarak adlandırılan görüntüleme ağları ve hibrit modeller için ideal olduğu açık.

7200 devir motor içeren 10 GB kapasiteli modelde en yüksek aktarım hızı yüzde 58 ilerleme gösteriyor. Daha önceki modele kıyasla belirgin hızlanma var ve çıkılabilen değer 238 MB/saniye. SATA 6.0 bağlantılı diskte 256 MB dinamik önbellek mevcut. Gelişmiş format 512e teknolojisiyle eski nesil işletim sistemleri ve cihazlara da destek sağlıyor. Firmanın üçüncü nesil görüntüleme diskleri şu anda satışta.

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