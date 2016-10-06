Hometech’ten fiyat/performans bilgisayarı: HTBook 14

Hometech’in günlük bilgisayar ihtiyaçlarınıza yanıt verecek şekilde tasarlanmış yeni dizüstü bilgisayarı HTBook 14 satışa çıktı.

Türkiye’nin seçkin perakende noktalarında satışa sunulan HTBook 14, siyah ve beyaz renkleri ile cazip oldukları kadar şık ve kullanışlı bir seçenek olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

İnternet içeriği, oyun oynama, HD film izleme, Microsoft Office ve diğer Windows temelli iş yazılımlarını kullanma ve aklınıza gelebilecek tüm işlemlerinizde sizlere yardımcı olacak HTBook 14, Atom işlemcilerle ekonomik pil kullanımı sunarak sizi yarı yolda bırakmayacak.

Hafif ve kolay taşınabilen HTBook 14, fiyat/performans açısından da kullanıcılar için oldukça avantajlı. Okullardaki eğitim içeriklerini zenginleştirme, ofislerde toplantı odalarında ya da evde eğlence amaçlı kullanılabilen HTBook 14, birçok alanda kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ürün özellikleri: