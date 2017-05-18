Noctua A Serisi Fanlara Yenileri Eklendi

Kaliteli fanlar ve işlemci soğutucuları sunan Avusturya merkezli Noctua firması A serisi premium kalite sessiz fanlarına 120, 40 ve 200 mm genişlikli modelleri ekledi. Yeni nesil NF-A20, NF-A12, NF-A4x20 modelleri firmanın geliştirdiği sessiz soğutma teknolojilerini esas alıyor. Tümü altı sene garantili olan bunlara ek olarak aynı zamanda NA-FC1 fan hız kontrolcüsü ve NA-SAV3 ile NA-SAV4 titreşim kesici bağlantılar, NA-SAC5 SATA güç bağlantısı aksesuar olarak ilan edildi.

200 mm genişlikli yeni fan firmanın şu ana kadar sunduğu en büyük model olmayı başarıyor. Bu derece büyük olan kanat boyu 120 mm fanlara kıyasla dört kat fazla yükleme anlamı taşıyor ve bu yüzden yeni nesil motor ve çerçeve kullanılıyor. 40 mm çaplı ufak seçenek NF-A4x20 ise 10 yerine 20 mm olan kalınlığıyla ufak alanda yüksek hava basıncı sunabiliyor. Bunun için 3-pinli FLX ve 4-pinli PWM versiyonları alınabilecek. Fiyatlar ve linkler şöyle: