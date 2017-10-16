Noctua’dan Chromax Serisi Fanlar, Kablolar ve Kapaklar

Başarılı soğutma ürünleri geliştiren Noctua, bugün yaptığı duyuru ile ürün gamına Chromax serisi 120 ve 140 mm yeni fan modelleri, Chromax serisi renkli bağlantı kabloları ve soğutucu kapakları ekledi. Bu özel dekorasyon amaçlı kapaklar, NH-U12S ve NH-D15 serisi işlemci soğutucularındaki radyatörler üzerine eklenerek görünüm özelleştirilebiliyor. Performans ve sessizliğe öncelik veren firma bu sayede kullanıcılardan gelen renk ve özelleştirme isteklerini kırmamış oluyor.

Yüzden fazla ödülü olan ve dünya genelindeki siteler ile dergiler tarafından önerilen NF-A15, NF-A14, NF-F12 ve NF-S12A fanlar, Chromax.black.swap ile görselliğe kavuşuyor. Tamamen siyah gövdeli Chromax model fanlara burada görüldüğü gibi farklı renk titreşim kesici contalar eklenerek özelleştirme yapılabiliyor. SSO2 rulmanlı ve 150 bin saat ömürlü fanlarda 6 sene garanti geçerli.

Noctua’nın yeni Chromax serisi NA-SEC1 uzatma kabloları ve NA-SYC1 y-kablo setleri kullanıcılara daha da kapsamlı özelleştirme olanağı veriyor. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, beyaz ve siyah kaplama seçenekleri var. NA-EC1 30 cm uzatma kablosu geniş kasalar için ideal. NA-YC1 y-kablolarda 4-pin PWM çift fan tek bir çıkışla beslenebiliyor. NA-HC radyatör kaplamaları da aynı renk seçeneklerine sahip.

Fiyatlar

NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap: EUR 26.90/USD 26.90

NF-A14 PWM chromax.black.swap: EUR 24.90/USD 24.90

NF-F12 PWM chromax.black.swap: EUR 22.90/USD 22.90

NF-S12A PWM chromax.black.swap: EUR 22.90/USD 22.90

NA-HC1 chromax.black.swap: EUR 19.90/USD 19.90

NA-HC2 chromax.black: EUR 19.90/USD 19.90

NA-HC2 chromax.white: EUR 19.90/USD 19.90

NA-HC3 chromax.black.swap: EUR 29.90/USD 29.90

NA-HC4 chromax.black: EUR 29.90/USD 29.90

NA-HC4 chromax.white: EUR 29.90/USD 29.90

NA-SEC1 chromax.black: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SEC1 chromax.blue: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SEC1 chromax.green: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SEC1 chromax.red: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SEC1 chromax.white: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SEC1 chromax.yellow: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.black: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.blue: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.green: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.red: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.white: EUR 9.90/USD 9.90

NA-SYC1 chromax.yellow: EUR 9.90/USD 9.90