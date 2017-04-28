Nümerik Takımsız Mekanik Oyun Klavyesi G.SKILL RIPJAWS KM560

Bellekleri haricinde oyun dünyasına etkileyici mekanik klavyeler ve fareler de sunan G.SKILL’in RIPJAWS serisine yeni bir mekanik klavye eklendi. RIPJAWS KM560 adı verilen yeni modelin özelliği zaten çok az kullanılan nümerik tuş takımı içermemesi, böylece kompakt yapısıyla çok daha kolay taşınabilmesi. Bilindiği gibi mekanik klavyelerde daha pahalı ve ağır anahtarlar kullanılıyor. Nümerik kısmın olmaması hem maliyeti, hem boyut ve ağırlığı düşürüyor.

Bununla birlikte klasik dizilim, yön tuşları ve F tuşları yerli yerinde. 87 tuş içeren bu özel klavyede Cherry MX anahtarlar ve kırmızı LED aydınlatma var. Bunları kapatmak, nefes alma gibi efektler vermek mümkün. Parlaklık ve hız da değiştirilebiliyor. Cherry MX Red, Brown ve Blue versiyonları seçilebiliyor. 32-bit ARM işlemcili ve n-key rollover destekli üründe anında makro kaydı var. Fn tuşlarına basarak multimedya kısayolları çağrılabiliyor. Fiyat belirlenmiş değil.