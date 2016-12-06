iPad veya iPhone’da 4K videoları doğrudan oynatabilecek bir kapasite dopingi.

Apple tarafında değişmeyenlerden birisi Micro SD bellek kartı yuvasının olmayışı. Baktığınızda bir üst kapasiteye yönelmenin maliyeti, bellek kartı fiyatları düşünüldüğünde akla yatar halde değil. ADATA i-Memory Flash Drive UE710, kullanıcıların bu ve benzer durumları aşmasını kolaylaştırma amacıyla geliştirilmiş bir ürün. Kapasite seçenekleri 32 GB, 64 GB ve 128 GB şeklinde. Yine akıllı telefonunuza tam anlamıyla uyum sağlaması için siyah, beyaz ve pembe renk seçenekleri de mevcut. Taşınabilirlik açısından beğenimizi kazanan üründe iki farklı bağlantı arabirimi var ve kullanım olmadığı zamanda arabirimlerin korunması için gözde içine sürgü ile gizleme yapılabiliyor. Arabirimlerden birisi USB 3.0 ve diğeri de Apple tarafında geçerli olan Lightning. Böylece bilgisayarınızda hazırlamış olduğunuz dosyaları kolaylıkla iPad veya iPhone’a aktarabilirsiniz. Tam tersi şekilde iPad veya iPhone’daki fotoğraf ve videoları da kolaylıkla yedekleyebilir ek yer açabilirsiniz.

Apple sertifikasına sahip olan ADATA i-Memory Flash Drive UE710, 4K çözünürlükteki videoların akıcı bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak cihazlar tarafından izlenebilmesine izin veriyor. Ek olarak Apple Air Play ve Apple TV uyumluluğu da var. Cihazınızdan doğrudan televizyon ekranına video veya ses aktarımı yapmak böylece daha kolay hale geliyor. ADATA i-Memory Flash Drive UE710’nin yönetimi de oldukça kolay. Bunun için iPad veya iPhone’a i-Memory uygulamasını ücretsiz olarak indirmeniz yeterli. Uygulamada belleğin doluluk miktarını görebilir ve dosya türlerine göre otomatik ayrıştırma yaparak istediğiniz içeriklere daha kolay şekilde ulaşabilirsiniz. ADATA’nın i-Memory Flash Drive UE710 çözümü, Lightning desteğine sahip benzer kapasiteli ürünlere kıyasla daha düşük fiyatlı ve daha yüksek performanslı. Tek eksikliği bir Micro SD kart yuvası olarak düşünülebilir. Gövde içerisinde bu küçük detayı sağlayacak yer var gibi görünüyor. Ürün özellikle tatil ve seyahatlerde çok daha hızlı dolan cihaz hafızasını bilgisayardan bağımsız şekilde yedeklemek isteyenler için ön plana çıkan bir çözüm.