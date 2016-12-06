Bilgisayarınızda ciddi bir hız artışı istiyorsanız yapmanız gerekenler oldukça basit.

ADATA Premier SP550, son zamanların en hızlı SSD seçeneklerinden biri olarak göze çarpıyor. TLC tip NAND depolama üniteleri kullanan SSD’nin 120 GB, 240 GB, 480 GB ve 960 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği mevcut. Tabii bizi öncelikli olarak ilgilendiren hız değerleri ve bunun karşılığında biçilen fiyat. Aksi halde piyasada özellikle 120 GB seviyesi için oldukça fazla seçenek olduğunu ve seçim yaparken zorlanacağınızı belirtmemiz gerekiyor. Sunulan seçenekler arasında bakıldığında da ADATA Premier SP550, hız değerleri ve fiyat etiketi olarak oldukça başarılı bir denge kurmuşa benziyor. 120 GB’lık olan model üzerinde gerçekleştirdiğimiz test çalışmalarında saniyede 560 MB’a varan okuma ve 410 MB’a varan hız değerleri elde ettik. 120 GB için geçerli olan bu değerlerden yazma olanı 240 GB ve 480 GB olan seçeneklerde yaklaşık 100 MB daha yükseliyor. 7 mm’lik kalınlığı ile 2.5 inç SSD desteği olan tüm cihazlara uygun sağlayacak olan ürün, teknik yönden de oldukça güçlü.

ADATA Premier SP550’nin içinde kontrolcü olarak Silicon Motion SM2256 yerleştirilmiş. TLC tip NAND yongalar ise ilk üç seviye hücreli modellerden biri olan SK Hynix üretimi. Önbellek olarak da Samsung’un bir DRAM yongasından faydalanılıyor. Ürünle birlikte gelen Acronis True Image HD yazılımın özellikle eski SSD’yi veya mekanik diski sökerek taşınacaklar için ilaç niteliğinde olacağını söylemek mümkün. Yazılım sayesinde tüm diskinizi özel bir arabirimde SSD’nize aktarabilirsiniz. Tabii burada kullanmakta olduğunuz alanın 120 GB’ı aşmamasında fayda var. Kutu içeriğinden bir de SSD’nizi birçok taşınabilir bilgisayarda yer alan 9.5 mm’lik sabit disk yuvasına uygun şekilde takabilmeniz için kalınlaştırma sağlayan bir destek geliyor. Böylece sabit disk çıkartıp SSD takmanız durumunda daha sağlıklı bir sabitleme yapabilirsiniz. ADATA Premier SP550 oldukça başarılı bir ürün. Performansının yanı sıra fiyat etiketi de kullanıcıları memnun bırakmaya fazlası ile yeterli. Daha yüksek kapasitelerde daha avantajlı fiyatlar da yakalanabiliyor.