Önemli bellek üreticilerinden ADATA’nın oyunculara yönelik geliştirdiği XPG serisi, frekans ve kapasite olarak oldukça geniş seçeneklere sahip. Çift kanal veya dört kanal olarak tercih edilebilen belleklerde modül başına 4 GB ile 16 GB olarak tercih yapabilirsiniz. Ek olarak frekans seçenekleri olarak da 2133 MHz ve 3333 MHz arası kullanıcılara sunuluyor. DDR4’ün 1.2V’luk düşük gerilim avantajı 2133 MHz’den başlayarak 2800 MHz’e kadar kullanılabiliyor. 2800 MHz’den sonra gelen 3000 MHz, 3200 MHz, 3300 MHz ve 3333 MHz modeller içinse 1.35V’luk gerilimin kullanılması gerekiyor.

ADATA XPG DDR4 bellek kitlerinde kullanıcılara renk seçeneği de sunuluyor. 1.2V olan seçeneklerde kırmızı, beyaz ve siyah renklerde kitler tercih edilebilirken, 3000 MHz üzerindeki 1.35V gerilimle çalışan seride kırmızı renk yerini altın sarısına bırakıyor. Oyuncular başta olmak üzere performans beklentisi yüksek olan kullanıcılara yönelik tasarlanan ADATA XPG DDR4 bellek kitlerinde elbette belirtilen frekans değerlerinin çok daha üzerine çıkabilme şansı var. Bunun için belleklerde Thermal Conductive Technology adı verilen özel bir ısı dağıtma sistemi uygulanıyor. Bunun dışında bakır malzeme yoğunluğu artırılan 10 katmanlı baskı devre de overclock’a ve kararlı çalışmaya olumlu etki ediyor.

ADATA XGP DDR4 bellek kiti özellikle yüksek performans beklentisi olanların ve overclock’u sevenlerin yakından takip etmesi gereken bir ürün. PCnet olarak yeni sistem toplamayı düşünen tüm takipçilerimize tavsiye ediyoruz.