BlitzWolf 40W QC3.0 Smart 5-Port USB Şarj Aleti

Başarılı aksesuarlara imza atan BlitzWolf firması kaliteli şarj aletleri, kabloları, power bank modelleriyle beğeni kazanmayı başardı. Firmanın yeni nesil şarj aletlerinden biri olan 40 Watt kapasiteli beş USB porta sahip BW-S7 bizlerle.

Sarı renkli kartondan ürün kutusu üzerinde sadece marka ve model bulunuyor.

İç kısımda ilk olarak garanti belgesi ve kullanma kılavuzu karşımıza çıkıyor.

Kutu içindeki tek aksesuar AC güç girişi için kullanılan beyaz renkli ve 1.5 metre civarı kablo.

Kutu biçimli şarj aleti siyah ya da beyaz renk seçenekleriyle alınabiliyor. AC giriş 100-240V arası yani çoğu ülkede çalışabiliyor.

Alt kısımda konulduğu yerden kaymasını engelleyen ufak kauçuk ayaklar var. Sadece 300 gram geliyor yani hafif.

91 x 58 x 26 mm boyutlarıyla cebe girecek kadar ufak ve görüldüğü gibi AC kablosunun yanında epey ufak kalıyor.

Blitzwolf’un geliştirdiği 3S teknolojisine sahip ilk dört port hangi cihaz takılırsa anlayıp olası en yüksek akımı sunabiliyor. Her birinde maks. 2.4A geçerli ve dördü paralel bağlı olup toplamda 4.4A sunabiliyorlar. Sağdaki QuickCharge 3.0 uyumlu ama geriye dönük olarak QC2.0 yanında 3S desteği de var. Bu portsa 3.6-6.5V arasındayken 3A, 6.5-9V arasındayken 2A, 9-12V arasındaykense 1.5A sunabiliyor.

İlk denemede 3S portlardan birine bağlantı yapınca boş çıkışın 5.21V olduğunu gördük yani 5V üstünde ama sıkıntı yok. Bu normal bir taktik ki yüklemede düşse bile 5V altına inmesin.

İlk denemede ayarlı USB yük bağlayarak 5V değerine düşene kadar yükü arttırdık ve 2.56A değerine kadar dayandı yani kaya gibi sağlam ve 2.4A değerini geçti bile.

Bu kez USB yükü sonuna kadar açtık ve 3.16A çeksek bile 4.95V değeriyle resmen banamısın demedi ve ayakta kalmayı başardı. Çoğu durumda hiçbir cihaz bu kadar yük bindirmeyecek.

Bir sonraki adımda aynı tam kapasite yükü 3S portu yerine QuickCharge 3.0 portuna taktık. Durum daha da süper ve voltajda en ufak düşme yaşanmıyor. Bu şarj adaptörü birinci sınıf olduğunu belli ediyor.

Sonraki adımda çoklu yükleme yaparak ne tepki vereceğini denedik. İki 3S portuna 1.76A’den fazla çekemeyen dirençler ekledik. Sonuçta QC 3.0 portundan 3.16A, diğer ikisinden de dahil edilince toplam 6.68A çeksek de tık demedi, ses ya da ısınma yapmadı. İşin ilginci 5V altına bile düşmedi!

Son olarak elimizdeki QuickCharge 2.0 destekli cihazı bağladığımızda anında 9V kademesine çıktığını gördük. Uyumlu cihaz eksiğimizden ötürü 12V çıkışı deneme imkanımız olmadı. Son nesil cihazlar yanında geriye dönük desteği de tam olan tek kelimeyle kusursuz ve son derece kaliteli bir ürün.

İnceleme sırasındaki fiyatı yüzde 10 indirim kuponu olan “12Blitzw” girilince 21.59 Dolara geliyor ki kaçmaz diyoruz. Tüm mobil cihazlarınıza bu iyiliği yapmalısınız!

BlitzWolf 40W QC3.0 Smart 5-Port USB Şarj Aleti

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