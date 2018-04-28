BlitzWolf 60W Bluetooth Kablosuz Ses Sistemi

Çok sayıda şarj aleti ve Power Bank ile karşımıza çıktıktan sonra LED lamba sunmayı başaran BlitzWolf bu kez ses dünyasında taşları yerinden oynatmak istiyor. Firma, diğer rakipleri gibi cep telefonu kullanıcılarına özel Bluetooth kablosuz hoparlörler sunmaktaydı. Yeni nesil BW-SDB1 modeliyse soundbar olarak geçen ve TV altına yerleştirilen çok girişli ses sistemlerinden biri.

36 inç uzunluktaki ses sistemi bu sayede masa üzerinde 90 cm yer kaplayarak en az 1 metrelik bir boş alan gerektiriyor. Buradaki odak noktası sade yapı çünkü ne de olsa TV altına yerleştireceksiniz. Getirisi zayıf ses çıkışı olan TV’leri ev sineması haline dönüştürmek. TV’nizde ses çıkışı iyiyse o zaman bunu odanın arkasına yerleştirme şansınız da var.

Kumandayla gelen ve bu sayede rahatça kontrol edilen ses sisteminin kutusunundan iki ayrı ses kablosu çıkıyor. Bunlardan biri kayıpsız optik bağlantı, diğeri RCA-3.5mm dönüştürücüsü. Elbette gerekli olursa RCA-RCA ya da 3.5-3.5mm gibi diğer kabloları sizin temin etmeniz gerekiyor. Nedense kutudan HDMI kablosu çıkmıyor.

Son olarak güç beslemede gerekli olan AC bağlantı kablosu da geliyor ama bize gelen seçenek ABD ile sınırlıydı. Sadece bir fiş adaptörü kullanarak sonuca gidebildik çünkü AC giriş 100-240V destekli. 1.5 metre olan bu kablo biraz daha uzun olabilirdi.

Basit bir kullanma kılavuzu yanında az önce söz ettiğimiz uzaktan kumanda geliyor. Butonlar sayesinde ses açma, açma/kapama, ekolazyır geçişi, ses girişleri arasında geçiş son derece basit. Onayma ve ileri geri butonlarıysa USB parmak bellekle MP3 dinlerken kullanılıyor.

BlitzWolf logosu öne bakıyor ve mazgallarla kaplı gövde ağırlıklı olarak metal içeriyor. Diğer kısımlarda piyano siyahı parlak plastik geçerli. 1.75 kg gelen bir set ve zaten bir kez yerleştirdikten sonra taşımayacaksınız.

Alt kısımdaysa her iki uca denk gelen birer kayma engelleyici plastik ayak var. Masa üzerinde dengeli biçimde duruyor.

Genel yapı olarak üst kısımda altı hoparlör ve ön kısımda iki hoparlör söz konusu. 60W kapasiteli sistemde frekans aralığı 40Hz- 20KHz ve direnç 8 ohm.

Stereo ses çıkış sunan sistemde sekiz hoparlör var ve bunlar, simetrik biçimde yarısı sola, yarısı sağa yerleştirilmiş. Denemeler sırasında sesin son derece berrak ve Stereo etkisinin güçlü olduğunu fark ettik. Bas konusunda çok güçlü değil ve tiz ile midler ağırlıkta.

Kumanda dışında giriş ve ses değiştirme dışında açma/kapama için cihaz üzerinde yer alan butonlar da kullanılabiliyor. Aniden pil biterse değiştirene kadar bu şekilde idare edebilirsiniz.

Arka kısımda yer alan bağlantılar AC güç girişi dışında RCA, optik, 3.5mm ve HDMI ses girişleri. HDMI Arc çıkışı olan TV varsa sesi aktarmak dışında senkronize açılma/kapanma da kullanılabiliyor. Beşinci giriş seçeneğiyse USB parmak bellekte yer alan MP3 dosyalarınız.

Son olarak altıncı giriş seçeneği olan Bluetooth 4.2 için de deneme yaptık. Seçildiğinde ilk iki dakika boyunca mavi LED yanıp sönerek eşleştirme modunda kalıyor. Bağlantıda şifre vb sorulmuyor ve anında BW-SDB1 olarak tanınıyor. Sonrasında mobil cihazdan da 10 metreye kadar ses iletebilirsiniz. TV’nizde Bluetooth varsa o zaman da kablosuz ses verilmiş oluyor.

Kendi sınıfındaki benzer ürünlerle kıyasladığımızda baskın geldiğini görüyoruz. Üstelik 100 dolar altında kalan fiyatıyla daha iyisi zor dedirtiyor. PCnet üyeleri için geçerli indirim kuponları şöyle:

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