BlitzWolf Hızlı Kablosuz Qi Şarj Aleti

Kısa süre önce 5 portlu akıllı ve son nesil USB şarj adaptörüyle beğenimizi kazanmış olan BlitzWolf firması aynı zamanda kablosuz şarj destekli cihazlara özel bir ürünü olan BW-FWC1 modelini de bizlere gönderdi. Bu kablosuz şarj yüzeyinin özelliği hem normal, hem yüksek hızda destek vermesi.

Ürün kutusu diğer BlitzWolf ürünleri gibi sade ve sarı karton görünümü var ama zaten herhangi bir lüks beklemiyoruz.

Üst kısımda karşımıza kullanma kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor.

Aksesuar olarak gelense birinci sınıf olduğunu hemen fark ettiğimiz son derece kalın ve 180 cm uzunluklu microUSB kablosu.

Şarj aleti tamamen yuvarlak gövdeye sahip ve üst kısımdaki sahte deri kaplama üzerine basılı firma logosu dikkat çekiyor. Şeffaf kauçuk halkaysa kayma engelliyor. Boyutlar 90 x 90 x 15 mm ve ağırlık 95 gram. 10 mm mesafeye kadar aktarım destekleniyor.

Alt kısımda çok daha büyük kaymaz kauçuk kaplama geçerli. Fark edildiği üzere Qi onaylı kablosuz şarj aleti normal modda 2A desteğiyle 10 Watt güç alabiliyor. Eğer şarj adaptörünüzde QuickCharge gibi sistemler varsa 9V moduna geçip 1.8A desteğiyle 16 Watt çekebiliyor.

Birlikte gelen kablo sayesinde sorunsuz biçimde güç alması sağlanıyor. Yandaki giriş gizli ve sorunsuz.

Test için gelen BlitzWolf BW-S7 40W şarj adaptörüne bağladık ve telefonu yerleştirdik. Ardından kablosuz şarj başladı. Telefon konulmazsa otomatik olarak gücü kesip bekleme moduna geçiyor.

Bu esnada QuickCharge 3.0 destekli portu kullandığımız için BW-S7’den kablosuz şarj aletine gönderilen çıkış 9V değerine yükseltildi.

Karanlık bir odada olsanız da rahatsız etmiyor çünkü şarj aleti aktiften alt kısmındaki daire biçimli mavi renk aydınlatma epey az parlaklık sunuyor. Buradaki püf noktası sunduğu güç çıkışı. Normal modda 5V, 1A yani 5W aktarabiliyor. Cihazınız Samsung Galaxy gibi yüksek hızda kablosuz şarj destekliyse o zaman 9V kademesine çıkılıyor ve 1.3A üzerinden 11.7 Watt sunabiliyor yani iki misline çıkarak kablosuz şarj süresini kısaltıyor.

Son olarak şarj sırasında ters çevirip alttaki aydınlatmayı göstermek istedik. Dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici değil. Açıkçası sorunsuz bir kablosuz şarj aleti ve piyasadaki bazı ucuz alternatifler aksine yüksek hızı da destekliyor. Qi destekli tüm kablosuz şarja hazır cihazlarınıza olası en yüksek hızı sunabiliyor. Herhangi bir eksisi yok ve inceleme sırasındaki indirim dahil 17.09 Dolar fiyatına bakarak rahatlıkla önerebiliriz.

BlitzWolf Hızlı Kablosuz Qi Şarj Aleti

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