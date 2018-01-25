BlitzWolf PowerStorm BW-PF2 10000 mAh QC3.0 Type-C Power Bank

Mobil ürünlere yönelik kaliteli ürünler sunmayı başaran ve önceki incelemelerde bizleri memnun eden BlitzWolf son olarak güncellenmiş bir Power Bank ile karşımıza çıktı. Son nesil Type-C bağlantılı akıllı telefonlara ve hızlı şarj teknolojilerine de destek verecek biçimde geliştirilmiş olan BlitzWolf PowerStorm BW-PF2 power bank’ın çok sayıda özelliği bir araya getirdiği fark ediliyor. İnceleme için aynı zamanda firmanın geliştirdiği 1.8 metre uzunluklu BlitzWolf AmpCore BW-TC6 Type-C kablosu da gönderilmişti.

Sade tasarımlı ve ufak boyutlu ürün gövdesinde model adı dışında pek açıklama yok. İç kısımdaki Power Bank için darbe emici kaplama yok ama ürün alüminyum gövdeli olduğundan hasar görmesini beklemiyoruz.

Kutudan çıkan kullanıcı kılavuzu çok dilde ve basit biçimde üç sayfalık açıklamalar içeriyor. Bunlar genelde giriş ve çıkış portlarının kullanımıyla alakalı. 10000mAh kapasite ve Type-C portu vurgulanmış.

Kutudan ilgi çekici biçimde 30 cm boyutlu kısa bir USB kablosu çıktı. Bunu kullanmanız öneriliyor çünkü bu sayede en yüksek hızda şarj ve cihaz şarjı garanti edilebiliyor. Düz tasarımlı kablo esnek ve sağlam.

Asıl sırrı uç kısımdaki özel adaptörü. Böylece isterseniz uçtan uca Type-C ya da bir ucu normal USB olarak bağlama şansı veriyor. Şarj için kullanacağınız adaptör ve şarj edeceğiniz cihazlara bağlı esneklik sağlanıyor.

107 x 59 x 21 mm boyutlarında ve 225 gram olan ürün cepte taşınabiliyor. Anodize aluminyum gövde sağlam ve şık. Gövdenin üst kısmında elektronik devre ve portlar varken alt kısmında üç tane LG üretimi 3350mAh kapasiteli 18650 boyutlu Li-ion batarya mevcut. Bunun anlamı 10050mAh nominal kapasite ama referans voltajın 3.7V olduğu unutulmamalı.

Alt kısımda model bilgisi, onaylar ve kapasite açıklaması var. Az önce söylediğimiz gibi nominal 3.7V sunan 10Ah kapasiteli bataryaların toplam güç değeri 37Wh ediyor. Bunu söylememizin nedeni USB porttan çekilen gücün hesaplanması yani örneğin 5V çıkış verildiğinde 37/5 şeklinde 7400mAh kapasite sunabilmeli ama verim kayıpları yüzünden yüzde 85 verimle bile 6300mAh üstü beklenmemeli.

Üst kısımda iki port birden ve durum LED’leri var. Doluluk düştükçe LED sayısı azalıyor ve yüzde 10 altına inince tek mavi yanıp sönüyor. Şarj olurken aksine yanarak birer birer ilerliyor. Eğer hızlı şarj/deşarj aktifse üstteki LED mavi değil yeşil oluyor.

Soldaki port QC3.0 onaylı yani Qualcomm QC2.0 ve 3.0 destekli ama sınırlı değil. Firma açıklamasına göre Apple hızlı şarj, Samsung AFC, Huawei FCP, MTK PumpExpress 2.0 ve BC1.2 standartlarını da destekliyor! Getirisi uygun cihaz algılanınca 5V yerine 9V çıkış verebilmesi. 5V seviyesinde 2.4A, 3.6-6.5V aralığında 3A, 6.5-9V aralığında 2A sınırlaması var.

Sağındaki Type-C portuysa sadece 5V seviyesinde normal şarj yapabiliyor yani hızlı değil. Bu yüzden 5V ile 3A sınırlaması var. Daha da ilginci iki port aynı anda çıkış verebiliyor ve iki cihaz birden şarj edilebiliyor ama bunun sonucu olarak iki çıkış da 5V ile sınırlı kalıyor. İki port aynı anda kullanılırsa toplam çıkış 18W olabileceğinden ikisi üzerinden çekilen akım 3.6A değerini aşamıyor.

İlk aşamada şarj etmeyi deniyoruz ki testlere başlarken tam olarak dolu olduğundan emin olalım. Şarj için sadece Type-C girişi kullanılabiliyor. Her ne kadar Type-C portundaki çıkış sadece 5V olsa da şarj sırasında giriş 9V olabiliyor ama elbette bağladığınız cihaz QC2.0/3.0 destekli olacak. BlitzWolf imzalı QC3.0 adaptörü bağladığımızda incelenen Power Bank’ın 5V yerine 9.25V seçtiğini gördük. Şarj akımı 1.9A gibi yüksek bir değere çıktı yani 17.5W gibi yüksek bir değerle şarja geçti.

Tamamen boşalttığımız Power Bank’ın bu şekilde 9V üzerinden şarj olmasını denediğimizde gerekli olan süre sadece 3 saat oldu. Bu esnada kapasite ölçer cihazımızdaki sayaç 4585mAh değerinde durdu. Sonuç olarak şarj için içeri alınan güç 42Wh civarı ve bir kez daha verim kayıpları yüzünden 37Wh değerini aşıyor yani şarj sırasında verim yüzde 88 civarı.

Bu arada, bizim gibi QC3.0 adaptörle şarj etmezseniz 5V ile şarj süresi artıyor. Kullanılan adaptörün akım sınırına bağlı olarak 3A ise 4-5 saat, 2A ise 6-7 saat, 1A ise 8-9 saat dolmasını bekleyebilirsiniz! Elde ettiğimiz 3 saatlik sonuca kıyasla ciddi yavaşlama olabiliyor ama beklenen bir durum.

QC3.0 portuna yük bağladığımızda 5V standart durumda 3.17A değerine kadar çıkabildik yani ilan edilen 2.4A değerini aştık ama cihaz toplam çıkışı 18 Watt olabildiği için 15.85W çekerek aşırı zorlamıyoruz.

9V güç çeken BlitzWolf BW-FWC1 ile yaptığımız bağlantıda QC3.0 destekli olduğu için çıkış gerilimi 5V yerine 9V oldu ama hangi cihazla kablosuz şarj yapsak 2A sınırına kadar zorlayamadık.

Son olarak Type-C portu üzerindeki çıkışı da benzer biçimde 5V ile yükledik. Bu port sadece 5V çıkabiliyor. Deneme sırasında 3A değerine kadar sorunsuz besleme yapabildi yani anlaşılan QC3.0 portuna kıyasla biraz daha zayıf kalıyor.

Yüzde 100’den sıfıra kadar boşaltma testi de gerçekleştirdik. QC3.0 portuna bağlı 5V çeken yükü 2A değerine sabitledik. Tam tamına 3 saat boyunca güç verdi ve sayaçta 5900 mAh gördük. Bunun anlamı baştaki 6300 mAh tahminimizin biraz altında kalması ama başka unsurlar da var. 2A yerine daha düşük bir akım seçseydik süre ve kapasite biraz daha artabilirdi çünkü 18650 bataryalar akım arttıkça daha çabuk boşalıyor. Biz düşük seçmedik çünkü aynı anda iki portu şarj için kullanırsanız 2A altı yük binmeyecek.

BlitzWolf PowerStorm BW-PF2 10000 mAh QC3.0 Type-C Power Bank

Sonuç olarak tam anlamıyla son nesil, esnek ve hayli performanslı bir Power Bank ve kesinlikle önerebiliriz.

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Elbette yanında gönderilen BW-TC6 kabloyla da denemeler yaptık. 1.8 metre olan kablonun gri versiyonu gönderildi ama kırmızı versiyonu da var.

Polyester fiber kaplı kablo sağlam ve iç kısımda TPE esnek gövde söz konusu. Type-C uçlu kabloda güç için 21AWG, veri için 30AWG sınıfı kablo kullanılmış olması yüksek hız şarjı garanti ediyor. Ürünün 480 Mbps hızında veri (USB 2.0) ve 3A şarj (3.6-12V aralığında) desteği iddiası var.

Denemeler sırasında 5V hattında 2.2A ve 9V hattında 1.9A değerlerinde Power Bank’ı şarj edebildiğini gördük. İşte bu sayede en hızlı biçimde 3 saatte şarj olabildi. Herhangi bir eksiği olmayan son derece kaliteli ve uzun bir güç/veri kablosu.

Type-C kablo arayanlar için rahatlıkla önerebiliriz: https://goo.gl/niE1sh