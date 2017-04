Bluedio T3 Plus Bluetooth Kulaklık

Kablosuz kulaklık alanına hızlı bir giriş yaparak adını kısa sürede duyuran Bluedio firması beğeni gören Turbine serisine ait T2 ve T2 Plus modellerinden sonra üçüncü nesil T3 ve T3 Plus modellerini satışa sunmuştu. Genelde 57 mm çaplı büyük hoparlörler ve taç yapılı gövdeyle karşımıza çıkan bu kulaklıklar modeline göre SD kart desteği, FM radyo, birden çok Bluetooth cihazla eşleşme gibi farklar içerebiliyor. En yeni modellerden biri olan T3 Plus modelini incelemek üzere GearBest sitesinden temin ettik. T3 geçişiyle gelen yeniliklerden bazıları çinko alaşımıyla güçlendirilmiş sağlam gövde ve 3D çevresel ses efekti. T3 Plus modelinin T3 modelinden farkı SD kart yuvası.

Ürün kutusunda siyah ve beyaz renklerle sınırlı kalınmış. Ön kısımda pek fazla bilgi yok. Sadece model adı, microSD kart desteği ve USB bağlantı görülebiliyor. Bluetooth logosu olmaması ilginç.

Kutu içinde mıknatıslı kapak tasarımı tercih edilmiş. İç kısımda duran aksesuar kutusu ve kulaklık başarılı biçimde korunuyor.

Aksesuar kutusu yanında çok dilde kullanma kılavuzu da bulunuyor. Sekiz dil arasında Türkçe yer almıyor.

Kutudan çıkanlarsa nubuk benzeri yumuşak bezden ve ağzı büzülebilen taşıma kılıfı, iki ucu 3.5 mm ses girişi kablosu ve microUSB tip güç/veri kablosu.

Kulaklığın Turbine serisine ait olduğu açık. Kutudan çıkar çıkmaz dikkat çeken ilk özelliği tamamen katlanabilen yan kısımlar sayesinde taşırken daha az yer kaplaması. Ancak aksine taşımayı zorlaştıracak biçimde ciddi biçimde ağır ve neredeyse 400 gram geliyor. Bunun en büyük nedeni sağlamlık adına kullanılan çinko alaşımlı sağlam gövde malzemesi.

Siyah ve krom kaplı metal kısımlar sayesinde çok şık görünüyor. Ucuz plastik kulaklık havası yok. Sağlam bir kulaklık olduğu ortada.

Görüldüğü gibi üstteki taç kısımları içine girip çıkan yan kollar sayesinde boyutu değiştirilebiliyor. Ancak denemeler sırasında hangi ayara getirsek de başımızda çok ciddi anlamda basınç oluşturdu. Bu sayede dış ortamdaki sesleri duymak imkansızlaşıyor ama bir süre sonra kulaklarda acıma ve terleme yaşanabiliyor. Üstteki taç kısmı ise başın üstüne hissedilir basınç uyguluyor. Buna etken olansa 388 gram ağırlık.

İç kısımda 57 mm çaplı hoparlörler içeren kulaklığın başa denk gelen kısımlarında sahte deri kaplı sünger var ama yüksek basınçtan ötürü hoparlörleri örten mazgalların kulaklarımıza değdiğini hissettik. Firma açıklamasına göre empedans 16 ohm, hassasiyet 116 dB, frekans aralığı 15 Hz – 25 KHz. Her ne kadar en az 100 saat kullanımdan sonra ses kalitesinin oturacağı ifade edilse de daha en başından itibaren bas seslerin son derece baskın olduğunu fark ettik. Gerçekten de baslar vurgulanıyor ve aksine mid tonlar normalin altına çekiliyor. Tizler fena değil ama basların yanında geri kalıyor. Bluetooth üzerinden bağladığınız cihazda ekolayzır varsa düzenleme şansınız olacaktır.

Sol parçanın altında 3.5 mm fişi var ve kutudan çıkan kabloyla kullanılıyor. İlk getirisi dahili batarya biterse ya da Bluetooth desteği olmayan cihaz varsa normal kablolu olarak kullanmak. Bu durumda basit bir Stereo kulaklık gibi işliyor. Aynı fişin ikincil görevi ses çıkışı yani kulaklık Bluetooth üzerinden bağlıyken ya da microSD kart içindeki şarkıları çalarken duyulan sesi bir diğer kulaklık ya da anfiye vermek.

Diğer parça altındaysa microUSB portu ve mikrofon girişi var. Telefonla bağlandığında arama cevaplayıp sonlandırabilir, red edebilir, son aranan numarayı arayabilir ya da sesli komut vererek işlem yapabilirsiniz. microUSB fişini kullanarak USB üzerinden yaklaşık 2 saatte (durum LED’i kırmızıdan maviye dönüyor) şarj edebilirsiniz. Batarya kullanım süresi müzik dinlerken ve konuşurken 20 saat. Bitmek üzere ise sesli olarak “Please Charge” diyor ve sağdaki LED kırmızı yanıp sönüyor. Eğer bu fiş bilgisayara bağlanırsa ve microSD kart takılıysa kart okuyucu gibi kullanılabiliyor.

microSD kart yuvası sağ kısmın üstünde gizli. Kart takıp çıkarmak biraz zor ama alttaki fişi kullanarak veri alışverişi yapabildiğimiz için fazla şikayet etmiyoruz. İşin ilginci Bluetooth bağlantı ve microSD’den müzik çalar özellikleri bağımsız ve aynı anda aktif olabiliyor. Yanınızda cihaz almadan sadece karta MP3/WMA atıp müzik dinleyebilirsiniz. Bu esnada herhangi bir ekolayzır ayarı yok ve sadece ses seviyesini değiştirebiliyor, başlat/durdur yapabiliyor, sonraki ya da önceki şarkıya gidebiliyorsunuz.

Kontroller sağdaki bu merkezi MF çoklu görev tuşu ve etrafında dönüyor. Beş saniye basılı tutunca Power On diyerek açılıyor ve mavi LED yanıp sönüyor. Elinizi tutmaya devam ederseniz Pairing diyerek eşleştirme moduna giriyor ve 60 saniye boyunca bulunur oluyor. Bağlanınca Paired diyor ve mavi LED çift yanıp sönüyor. Bluetooth 4.1 EDR (A2DP, AVRCP, HFP, HSP) destekli sistemde 10 metreye kadar sorunsuz bağlandık. İkinci bir cihazla benzer biçimde eşleştirince hangisi son olarak bağlanırsa otomatik olarak geçiş yapıp ses vermeye devam ediyor. Kapatmak içinse beş saniye basılı tutmak gerekiyor. Power Off mesajı duyuluyor.

Bluetooth ile müzik dinlerken ortadaki Oynat/Durdur, sağındaki sonraki şarkı, solundaki önceki şarkı butonları. Sol ve sağ butonlarına basıp tutunca ses seviyesi düzenlenebiliyor. Sadece Bluetooth modunda MF ile sağa aynı anda basınca bir bipleme sesinden sonra 3D ses modu aktifleşiyor. MF ile sola aynı anda basınca bir biplemeden sonra bu mod kapanıyor.

microSD kart ile müzik dinlemek içinse önce kapatın, sonra altta gizli butona 5 saniye basılı tutun. Yeşil LED yanıp sönerek müzik çaları başlatıyor. Karttan çalmaya başlayınca yeşil LED sabitleniyor. Bu moddayken alttaki buton oynat/durdur yaparken sağ ve sol butonlar önceden olduğu gibi geçişler ve ses seviyesi için kullanılıyor. microSD kart modunu kapatmak için alttaki butona 5 saniye basılı tutmak gerekiyor.

İncelememiz sırasında gönderi dahil 39.9 Dolar fiyatla satın alınabiliyor ki bu fiyatı rahatlıkla hak ediyor: GearBest