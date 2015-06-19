Günümüzde her ev ve ofiste bir yazıcıya ihtiyaç var. Tabii ofis kullanımı söz konusu olduğunda iş hacmi gibi önemli bir kriter ortaya çıkıyor. Eğer çok fazla baskı alma ihtiyacınız yoksa ve gerektiği zamanlarda da fotoğraf baskısı gibi kaliteli sonuçlar elde etmek istiyorsanız, günümüzdeki en iyi çözüm mürekkep püskürtmeli yazıcılar. Aslında mürekkep püskürtmeli yazıcılar da kendi arasında kartuş sayısına göre ve fonksiyon durumuna göre çeşitlere ayrılıyorlar. Fotoğraf baskısı ve kartuş tasarrufu açısından en iyi sonucu çok kartuşlu olan yazıcılarla alabilirsiniz. Ayrıca almışken fotokopi, tarama ve faks gibi çok fonksiyonlu özellikleri de olmalı değil mi? İncelememizde ağırlayacağımız Brother MFC-J200 tam anlamıyla bu sınıfta bulunan bir yazıcı.

Brother MFC-J200, A4 standardında bir yazıcı. Görüntü olarak çok fonksiyonlu yazıcılara kıyasla küçük bir model sayılabilir. Üzerinde faks özelliğinin de bulunması nedeniyle tuş sayısı biraz fazla ancak rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Hem tuşlarda, hem de menüde Türkçe’ye yer veriliyor. Firmanın geliştirdiği Piezo baskı kafası ile bakım aralıkları oldukça uzun ve düşük kartuş tüketimi gibi özellikler ön plana çıkartılıyor. Brother MFC-J200 ayrıca laminasyon teknolojisi iğle tamirat ve değiştirme gibi uzun süreli kullanımlardan doğacak masraflardan da sizi kurtarıyor. Yazıcı ile birlikte sunulan mürekkepler 2400 baskıya kadar doluluk oranında geliyor ve otomatik çift taraflı baskı gibi özelliklerle kağıt masrafının önüne geçiliyor. Brother’ın baskı teknolojileri ile ulaşılabilen 2400 sayfalık baskı kapasitesi ISO / IEC 24711 standartlarına uygun olarak aynı standarttaki kartuşların 1300 baskı alabildiği koşularda geçerli ve bu da gerçekten bir teknoloji farkı olduğunu ortaya koyuyor.

Brother MFC-J200 CMYK baskı standardına uygun şekilde ayrı ayrı renk kartuşlarına sahip. En fazla tüketilen renk siyah olduğu için siyah yaklaşık dört kat kadar daha fazla hacme sahip. Diğer renklerden de biteni doğrudan yenisi ile değiştirebiliyorsunuz. Yazıcının ön panelindeki kapağı açarak bu işlemi siz de gerçekleştirebilirsiniz. Özel InkBenefit kartuşlarla birlikte renkli kartuşlarınız bitmiş olsa bile siyah beyaz çıkış almaya devam edebilirsiniz ve iş yaşamınız yarıda kesilmiyor. Biten renk yüzünden topyekün bir kartuş değişimine gerek olmadığından kartuşları da tam anlamıyla kullanmış oluyorsunuz.

Yazıcıya ön taraftaki kaset ile tek seferde 100 adet A4 kağıt beslemesi yapabilirsiniz. Yüksek kapasite sayesinde sürekli kağıt eklemenize gerek kalmıyor. Ayrıca dakikada 11 sayfa renkli ve 16 sayfa siyah-beyaz baskı hızı değerleri de özellikle ofis yaşamında zamandan kazanmak adına önemli detaylar. Özellikleri listeleyelim:

Mürekkep püskürtme

64 MB hafıza

Tek satır dijital ekran

USB 2.0 ve 802.11b / g kablosuz ağ bağlantısı

Hızlı modda dakikada 10 sayfa renkli, 27 sayfa S / B baskı

1200 x 6000 dpi baskı çözünürlüğü

1200 x 2400 dpi optik tarama (En fazla 19200 x 19200 dpi)

14.4 Kbps modem

7 sn faks iletim süresi

170 sayfaya kadar hafıza

100 sayfalık kağıt kaseti

20 sayfalık otomatik kağıt besleyici

50 sayfaya kadar çıktı taşıyabilme

435 x 374 x 180 mm boyutlar

8.3 kg ağırlık

Yazıcının önemli özelliklerinden birisi düşük kartuş tüketimi. Zaten bu etiketler ile sürekli olarak karşınıza çıkıyor. Yazıcının üstündeki kapak aynı zamanda bir otomatik kağıt besleyicisi. 20 adede kadar kağıdı besleyebiliyor ve otomatik tarama yapabiliyor. Özellikle ofis kullanımı düşünüldüğünde oldukça önemli bir özellik. Besleyiciyi kullanmak için kapakları açmanız gerekiyor.

Besleyici faks, fotokopi ve tarama işlerinde size büyük kolaylık sağlıyor. Aynı anda 20 kağıda kadar besleme yapabilirsiniz. Beslenen belgeleri e-posta olarak gönderebilirsiniz veya tanımladığınız bir dosyada saklanmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik çok fonksiyonlu sınıfındaki her üründe bulunmuyor ve Brother MFC-J200’ın bir adım daha önde olduğunu gösteriyor.

Brother MFC-J200’da desteklenen optik tarama çözünürlüğü 1200 x 2400 dpi. Eski fotoğrafların hayat bulması adına fazlası ile yeterli. Tabii ek teknolojiler sayesinde 19200 x 19200 gibi ciddi değerlere de ulaşabilmeniz mümkün. Eğer eski fotoğrafları renklendirmek veya bozulan yerleri onarmak istiyorsanız Brother MFC-J200 size üstün kalitedeki tarayıcısı ile bambaşka bir deneyim sunacaktır.

Yazıcı küçük sorunlara kullanıcıların rahatlıkla müdahale edebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Tarayıcı kısmını da kaldırarak baskı kafasının ve silindirlerin olduğu teknik kısma ulaşabilirsiniz. Olası kağıt sıkışmaları gibi sorunlarda kendiniz basit şekilde müdahale edebilirsiniz. Hatta burada sorunları nasıl gidereceğinizi gösteren ufak bir rehbere de yer verilmiş durumda. Yazıcıya USB bellek takma, USB ile bilgisayar bağlantısı ve telefon bağlantısı gibi işlemler için de burada özel bir bölüme yer veriliyor.

Belirttiğimiz gibi hem menü, hem de konsoldaki tüm tuşlar Türkçe. Böylece kurulum ve kullanım aşamaları kolay şekilde aşılabiliyor. Ekran açıkçası tek satır olması açısından pek hoşumuza gitmedi. Biraz daha büyük ve fotoğraf baskısında çeşitli düzenlemeler sağlaan bir yapı ile karşımıza çıkması daha iyi olabilirdi. Muhtemelen bu tercih yazıcının ev kullanımından biraz daha fazla kurum odaklı olmasından kaynaklanıyor.

Son olarak web tabanlı arabirime de göz atalım. Gerekli ağ kurulumunu yaptıktan sonra IP numarası üzerinden yazıcıya erişebilirsiniz. Yazıcının Firmware güncellemesini buradan basit şekilde yapabilir, AirPrint ve Google Cloud Print gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca web tabanlı arayüz üzerinden kartuşların doluluk oranını da kontrol edebilirsiniz. Brother MFC-J200’yi biz beğendik. Baskı kalitesi ve çok fonksiyonlu sınıfında ön plana çıkan bir yazıcı. Faks ve otomatik besleyici de bir avantaj. Dediğimiz gibi tek kusuru küçük ekranı ancak onu da kurumsal açıdan düşünmek gerekli. Brother MFC-J200 kartuş tasarrufunda da iddialı bir model.