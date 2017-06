Fotoğraf çekmeyi seven profesyonellerin belki de hayalini en çok kurduğu lenslerden biriyle birlikteyiz: Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM! Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, basit olarak anlatmak gerekirse süper telefoto sınıfında bir lens ve sizden metrelerce uzaktaki sahneleri bile keskin bir şekilde yakalayabilmenizi sağlıyor. Duyulamayacak sesteki odaklama ve dört kademeli görüntü sabitleme özelliği Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’nin sunduğu özelliklerden sadece bazıları. Lens, Canon üretimi olduğu için Canon markalı D-SLR fotoğraf makineleri ile kullanılmak zorunda. Elbette bahsedilecek daha çok fazla detay var ve hiç şüphesiz lensin size sunduğu yakınlaşma esnekliğini en iyi olarak yazımızın sonundaki örnek fotoğraflarda bulabilirsiniz.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM, kutusundan özel taşıma çantası ile geliyor. Çanta kötü hava koşullarına ve olası kazalara (düşme veya çarpma gibi) karşı lensi koruyacak şekilde tasarlanmış. Tripod halkası ile birlikte yaklaşık 1640 gramlık ağırlık pek de hafif sayılamaz ancak bu seviyedeki bir lens için kabul edilebilir seviyede. Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’yi dilerseniz daha yüksek mesafelerde kullanabilmek için uyumlu uzatma tüpleri ile de birlikte kullanabilirsiniz.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM çantasından çıktığında parasoley de sunduğu dikkatlerden kaçmıyor. Parasoley’i takıp çıkartabilmeniz mümkün. 15 grupta 21 element taşıyan lensin diyafram bıçağı sayısı 9 ve odaklama yapabilmesi için objeden 0.98 metre uzakta olmanız şart. Telefoto sınıfımda olduğu için diyagonal görüntüleme açıları pek de yüksek değil. Büyütme miktarının ise en üst değer olan 400 mm’de 0.31X olduğu belirtiliyor.

Lensin gövdesi çelik ve böylece doğal şartlarda en iyi korumayı sağlayabilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ağırlık standartların biraz üzerinde olduğundan tripod üzerindeki ağırlık merkezi de lensin altına alınmış durumda. Yani bu lensi kullanacağınız zamaman fotoğraf makinesi yerine lensi tutan bileziğin altındaki tripod bağlantısını kullanmanız gerekiyor. Aksi halde tripod sağlam şekilde fotoğraf makinenizi taşıyamayacaktır. Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’inb üzerindeki ayarlar çok fazla kafa karıştırmıyor. İki farklı görüntü sabitleme teknolojisi var. Görüntü sabitlemeyi açıp kapatabileceğiniz bir anahtar var. Teknoloji aktifken çift yönlü veye dört yönlü sabitleme yapabileceğiniz ikinci bir anahtara da yer verilmiş. Diğer ayarlar otomatik / elle odaklama ve lensin kullanım senaryosu ile ilgili. Yakın plan objeleri çekebileceğiniz bir yerdeyseniz 1.8 metreden sonsuza netleme yapılabilen aralığı seçmelisiniz.

Biraz önce görmüş olduğumuz lens, 400 mm’ye ayarlandığı zaman ciddi bir boyuta ulaşıyor. Bilinenin aksine uzaklaşma ve yakınlaşma işlemi için döndürmeli bir mekanizma yok. Ön taraftan tutarak uzatma veya kısaltma yapmanız gerekiyor. Objektif düzeneği boru üzerinde kayıyor. Böyle bir kullanımda tripod bağlantı yuvasının neden lens üzerinde sunulduğunu daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz çünkü ağırlık merkezi daha ciddi şekilde değişmiş oluyor.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM üzerindeki ayarlardan biri de Smooth – Tight. Smooth’a doğru halkayı çevirdiğinizde uzaklaşma ve yakınlaşma işlemlerini daha pürüzsüz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ancak yere paralel bir çekim yapmıyorsanız hafif Tight vererek lensin boru üzerindeki sürtünmesini artırabilirsiniz. En sert halde uzaklık – yakınlık ayarı gerçekten zor ayarlanıyor. Kullandıkça ideal değerleri bulabilirsiniz.

Lens üzerinde mesafe ölçere de yer verilmiş. Profesyonel seviyedeki birçok lenste bu detayı görüyoruz. Örnek fotoğraflara geçmeden önce birkaç detayı daha paylaşmakta fayda var. Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’in filtre çapı 77 mm. Diyafram değeri 100 mm seviyesinde en düşük olarak 4.5 olarak ayarlanabiliyor. 400 mm’de ise 8 ve 57 olarak değişiyor.

Aşağıdaki fotoğraf Canon EOS 60D ile ve 17 mm lens kullanılarak çekildi. Gördüğünüz gibi oldukça geniş açılı bir görüntü elde ediliyor.

Aynı lens 50 mm’ye alındığında görüntüye biraz yaklaşıyoruz ancak yine de bir tele lens detayı elde etmek mümkün değil.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM’ye geçtiğimizde ise görüntüdeki detayları elde etmeye başlıyoruz. 100 mm’lik temel yaklaşmada dahi ciddi bir değer elde ediyoruz.

400 mm’lik yaklaşma değerinde ise gerçekten lensin faydasını elde ediyoruz. Fotoğraflar zaten en azından 16 MP gibi üstün bir çözünürlükte olacağı için istediğiniz kırpma işlemini yaparak ideal kareyi elde edebilirsiniz.