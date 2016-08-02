Corsair Carbide Series 400C

Pleksiglas yan kapak, aletsiz sürücü montajı ve üç noktalı toz filtresi başta olmak üzere aradığınız her detaya sahip.

Overclock ve modding’in mutfağından gelen Corsair, son zamanlarda oyunculara ağırlık veriyor olsa da temel uzmanlık alanı olan kasa, güç kaynağı ve fan gibi bileşenleri ihmal etmiyor. Test merkezimize konuk olan Carbide Series 400C kasa özellikle sadelikten hoşlanan ve işlevsellikten vazgeçmeyen kullanıcılar için birebir.

Öncelikle kasanın sol tarafının tamamen menteşeli bir pleksiglas ile kaplı olduğunu belirtelim. Mandalla açılan bu kapak 270 derece kadar dönebiliyor ve gerektiği durumlarda donanımlarınıza rahat erişim imkanı sağlıyor. Standart olarak hava akışı için kasanın önünde 140 mm, arkasında da 120 mm olmak üzere iki fan bulunuyor. Ön tarafa bir fan daha ekleyebilmek veya mevcut fanı sökerek çift fanlı sıvı soğutma radyatörlerinden tercih edebilmek mümkün. Ayrıca hava çıkışı için kullanabileceğiniz bölgelerden birisi de tepe kısım. Burada da normal şartlarda fan yer almıyor ancak 120 mm veya 140 mm’lik fanlardan iki adet montajlanıp kullanılabilmesi mümkün.

425 x 215 x 464 mm ölçülere sahip olan kasada en fazla 170 mm yüksekliğindeki işlemci soğutucuların ve 190 mm’lik güç kaynaklarının kullanımına izin veriliyor. Ek olarak tercih edebileceğiniz grafik kartı da 370 mm’den uzun olmaması. Çift grafik kartı kullanımı için tüm altyapı hazır. Kasada optik sürücüler için hiçbir alan ayrılmamış ki doğru bir tercih. 3.5 mm’lik iki sürücünün kullanımı mümkün ve hem güç kaynağı, hem de 3.5 mm sürücüler plastik kapaklı taban bölgesi içinde tutuluyor. SSD’ler için ayrılan alan ise montaj tepsisinin arkası ve üç adet SSD’nin kullanılabilmesi için yer hazır.

Önden hava çeken ve güç kaynağı (bir diğer hava çeken) fanlar için toz filtresi uygulandığı görülüyor. Ek olarak kasanın tepe bölgesi için de zamanla üstten birikim yapabilecek tozları kolaylıkla kasa içine girmeden alabilmeniz için ayrı bir mıknatıslı ızgaraya yer verilmiş. Corsair Carbide Series 400C’de gerçekten de her detay en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Baktığınızda ayaklıklarda bile titreşim emici yumuşak plastik yüzeylerin olduğuna şahit oluyoruz. Siyah ve mat renkteki boya ise apayrı bir çekiciliğe sahip.