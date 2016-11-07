Sisteminizi hissedilir bir şekilde hızlandırmanın tam zamanı.

Corsair’i üstün performans sunan ürünleri ile yakından tanıyoruz. Firma, kalite anlayışını SSD modellerinde de sürdürmeye devam ediyor ve Force Series LE olarak adlandırılan yeni SSD ailesi ile bilgisayarlarını hızlandırmak isteyen üst düzey kullanıcılara benzersiz hız seçenekleri sunuluyor. TLC NAND yongaların kullanımı ile birlikte yüksek depolama alanını performans ile birleştiren yeni seride 240 GB, 480 GB ve 960 GB seçenekleri yer alıyor. İncelememize konuk olan 240 GB model hem ailenin en uygun fiyatlısı, hem de 120 GB seviyesi üzerindeki depolama alanı ile bilgisayarınız açısından uzun soluklu bir çözüm olma özelliğine sahip.

Tahmin edilebileceği ve olması gerektiği gibi Corsair Force Series LE, SATA 3 standardına sahip ve 6.0 Gbps bant genişliği destekliyor. 7 mm inceliği ile özellikle ultrabook kapsamında olan SATA destekli ürünlerin de terfi listesine girmeyi başaran Corsair Force Series LE, elbette masaüstü bilgisayarlarda da doping aracı olarak seçilebilir. Performans testlerinden saniyede 560 MB okuma ve 530 MB yazma gibi üst seviye değerlerle ayrılan Corsair Force Series LE, benzer fiyat seviyesindeki rakiplerine göre avantajlı bir seçenek olarak göze çarpıyor. Elbette burada teknik bir başarıyı ele almak gerekiyor. Toshiba üretimi 15 nm’lik TLC yongalar ile birlikte depolama alanı yüksek ve performansı da parmak ısırtan ürünleri kolaylıkla piyasada görmeye başladık. Corsair Force Series LE’deki kontrolcü ise Phison üretimi PS3110-S10. Böylece gerçek performans elde edilmiş oluyor.