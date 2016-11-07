Doğru bellek seçiminin,oynayacağınız oyunlar üzerindeki etkisini hissedin.

Yeni bir sistem toplama aşamasındaysanız ve bu hamle ile DDR4’e geçiş yapıyorsanız, karşınızda oldukça fazla sayıda bellek kiti belirecek. Burada kendinize soracağınız en önemli soru overclock’a dair olmalı. Eğer overclock yapmayacaksanız kapasite odaklı bir tercih yapabilirsiniz ancak işlem sonrasında ile elde edeceğiniz kazanımların farkındaysanız, bu işe odaklı geliştirilmiş bir bellek

kiti tercihi yapmanız gerekiyor.

Corsair Vengeance LED bu açıdan piyasada performanslı ve yatkınlığı ile göze çarpan bir seçenek olmayı başarıyor. İncelemeye gönderilen Corsair Vengeance LED bellek kiti, iki adet DDR4 ve 3200 MHz ürün içeriyor. Her bir bellek 8 GB kapasitede ve böylece günümüz için ideal sayılan 16 GB’lık

kapasite elde ediliyor. Elbette bir kit daha kullanarak 32 GB’lık kapasiteye yükselebilmeniz de mümkün.

Corsair Vengeance LED, görüntüsü ile de kasa içini göstermekten hoşlanan kullanıcıları ve oyuncuları etkileyecek güçte. LED aydınlatmalar ve alüminyum soğutucu kesinlikle sıra dışı.

Corsair Vengeance LED bellek kitinden teknik olarak bahsetmek gerekirse çalışma geriliminin 1.35V olduğunu söyleyebiliriz. 3200 MHz hıza ulaşabilmesi ile özellikle Intel’in yeni nesil işlemcileri için biçilmilş kaftan olan kitte XMP 2.0 desteği yer alıyor. Böylece bellek kiti kullandığınız platforma göre en yüksek performansı verecek şekli alabiliyor.

Elbette burada önemli olan detaylardan biri Corsair’in tercih ettiği ve kararlılığı artıran on katmanlı

baskı devre. Özel ısı dağıtıcılı alüminyum malzeme özellikle yüksek hızlarda görevini son derece iyi bir şekilde yerine getirerek kitin performansının sürekli olmasını sağlıyor.