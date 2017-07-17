“Nesnelerin interneti” her duyduğumuzda bizi heyecanlandıran bir konu, ancak günümüze bakıldığında halen akıllı eşyalara pek fazla derecede sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Bunun nedenlerini sıraladığımızda ise ürünlerin yaygınlığı, fiyat açısından erişilebilirliği ve bazen de gerekliliği ön sıralarda yer alıyor. Özellikle şu sıcak günlerde herkes evine veya işine gittiğinde serin bir ortamın kendisini beklemesini istiyor değil mi? Fakat ortamın sıcaklığı 30 dereceyi geçince otomatik açılabilecek kadar akıllı bir klima henüz yok desek yeridir. Üstelik olsa bile hali hazırdaki klimanızı söktürmek ve yeni bir klima almak kelimenin tam anlamıyla saçmalık oluyor. Neyse ki bu kez “işte aradığım ürün” demenizi sağlayacak bir seçenek karşınızda.

Cosa Klima Paketi İnceleme

Yazımız boyunca bahsedeceğimiz Cosa Klima Paketi bu satırları fazlasıyla hak eden bir ürün. Basitçe özetlemek gerekirse klimanızı uzaktan kumanda fonksiyonları üzerinden yöneterek akıllı bir hale dönüştürüyor. Örneğin; klimanızı her sabah çalışacak / her akşam kapanacak şekilde programlayabilirsiniz. Ortamı yterli derecede soğuttuğunuzda uzaktan Cosa’ya bağlanarak dereceyi tekrar ayarlayabilirsiniz veya ortam sıcaklığı belirlediğiniz derece altına indiğinde klimayı tekrar çalıştırabilirsiniz. Yüzde 40’a kadar enerji tasarrufu vadeden Cosa Klima Paketi’ni kullanmaya başlamak içinse sadece 5-10 dakikaya ihtiyacınız var.

Bilgisayarın yanı sıra, Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlar üzerinden kullanılabilen Cosa Klima Paketi, uzaktan kumanda özelliği olan tüm klimalar ile uyumlu çalışabiliyor. Desteklenen marka listesinde klimanızın olmama şansı yok. Biz Android’li bir akıllı telefon ile kurulum adımlarını gerçekleştiriyoruz. İlk etapta doldurmanız gereken kısa bir form ve onaylamanız gereken bir üyelik sözleşmesi var.

Kurulum adımlarının devamında ev adresiniz soruluyor. Burada adresi tek tek girmeniz gerekmiyor. GPS verilerine bağlı olarak adresiniz saptanıyor. Kolaylıkla bu adımı da geçebilirsiniz. Ayrıca birden fazla Cosa Klima Paketi kullanıyorsanız İŞ gibi ikincil adres tanımlamaları da yapabilirsiniz.

Cosa Klima Paketi tamamen Türkiye’de geliştirilen ve üretilen bir ürün. Yazılım arabirimi de kusursuz bir Türkçe’ye sahip. Adımların devamında Cosa Klima Paketi kablosuz ağınıza dahil oluyor ve internet bağlantısına kavuşmuş oluyor. Böylece ortamdan uzaklaşsanız bile kurulumu yaptığınız cihazdan Cosa Klima Paketi’ni kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ek olarak kendinizin dışında olan ve yetki verdiğiniz kullanıcıların da Cosa Klima Paketi’ni kontrol etmesi mümkün.

Kurulumun tamamlanması için Cosa’nın kendi kablosuz ağına bir kez bağlanmanız gerekli. Sonrasında ise yapılması gereken ilk nokta KLİMA AYARLARI’na girip yeni bir klima eklemek olacak. Zaten menüyü incelemeye başladığınızda Cosa Klima Paketi’nin ortam sıcaklığını algılıyor olduğunu göreceksiniz.

Cosa Klima Paketi’nde KLİMA AYARLARI’na geldiğinizde marka seçimi yaparak ilerlemeniz gerekiyor. Cosa Klima Paketi, klimanıza sinyal göndererek, size klimanızın açılıp açılmadığını soracak. Doğru sinyal bulunduğunda onay vererek ekrandan çıkabilirsiniz. Şu anda açma kapama sinyali üzerinden Cosa Klima Paketi’nin birçok özelliği kontrol edecek olan diğer sinyalleri de hazırlamasını sağlamış bulundunuz. Fan hızı, sıcaklık, çalışma modu vb. gibi birçok kontrolü artık evin dışında da gerçekleştirebilirsiniz.

Cosa Klima Paketi ile ilk ölçümü alalım. Şu anda bulunduğumuz yerdeki sıcaklık yani iç ortam sıcaklığı 27.7 derece. O anki dış ortam sıcaklığı ise meteoroloji verilerine göre 24.4 derece olmalı. Cosa Klima Paketi dış ortam sıcaklığını, hatta günbegün gece ve gündüz sıcaklıklarını da incelemenize fırsat veriyor. Sizi karşılayan ekrandan ısıtma, soğutma, nem alma ve fan gibi birçok modu seçebilirsiniz. Ek olarak açma / kapatma, fan hızı ayarı ve sıcaklık seviyesi gibi kontrolleri de gerçekleştirebilirsiniz. Kısacası bundan sonra klimanızın kumandasına ihtiyacınız yok.

Kapanma zamanlayıcısı artık klimalarda sıkça karşımıza çıkan bir özellik ancak bunu televizyonlardaki gibi düşünebilirsiniz. Yani “30 dakika sonra kapan” şeklinde komutlar neredeyse her klimada verilebiliyor. Cosa Klima Paketi’nin buradaki avantajı ise örneğin; sabah 08.00’de açıl vey akşam 18:00’de kapan gibi programlanabilmesi. Böylece ofisiniz sizi serin şekilde karşılayabilir ve çıkarken de “klimayı kapattım mı?” sorusu aklınıza takılmaz.

Cosa Klima Paketi üzerinden rapor çekip inceleyebilmeniz de mümkün. Son derece kullanışlı bir özellik. Doğrudan güneş alan bir ortama sahipseniz günün saatlerine göre ne derecede etkili olan bir profil üretip üretmediğinizi görebilirsiniz. Mevsimsel sıcaklık artışlarına göre yeni düzenlemeler yapmanız da gerekebilir.

Cosa Klima Paketi 249 TL’lik bir fiyata sahip. Klima satın alma aşamasında size tüm bu özellikleri sayıp üstüne bir de “akıllı klima” deseler, cebinizden çok daha fazlasının çıkacağına emin olabilirsiniz. Kurulum gayet basit, yapılması gereken en önemli şey Cosa Klima Paketi’ni klimayı görebilecek bir yere koymak.