Cosa Kombi Paketi İnceleme

Havalar soğumaya başlamışken Cosa Kombi Paketi‘ni ele alıyoruz. Daha önceden incelemesini yapmış olduğumuz Cosa Klima Paketi’ndeki işleyiş, sıcaklık algılayan ve internet üzerinden kontrol edilebilen bir üniteye akıllı telefondan veya bilgisayardan erişimi temel alıyordu. Ünitenin görevi ise anlık veya planlı olarak klimaya uzaktan kumanda sinyalleri göndererek ortamın sıcaklığını düzenlemekti. Sonuç olarak ciddi bir elektrik tasarrufu elde ediliyordu. Üniteye erişerek anlık sıcaklık değerlerini görüntüleyip hava koşullarına göre düzenlemeler yapmak da mümkündü. Kısaca Cosa Klima Paketi, klimanızı internet bağlantılı ve uzaktan erişilebilir akıllı bir cihaza çeviriyordu. Sırada Cosa Kombi Paketi var.

Cosa Kombi Paketi ise doğalgaz faturanızı düşürmeye odaklı çalışıyor. Sistem oldukça benzer. Set bu kez Klima Paketi’nden farklı olarak iki üniteden oluşuyor. Ünitelerden birisi Cosa Klima Paketi’nde olduğu gibi sıcaklık algılıyor ve internet bağlantısı görevini üstleniyor. Bu sette ek olarak kombinin açılıp kapanmasını kontrol eden ek bir aparat var. Bu aparatın ise Cosa’nın teknik servisi tarafından kombinize bağlanması gerekiyor. Servisin kombinizin başında geçireceği süre 30 dakikadan daha kısa. Kombi ünitesi çok kolay bir şekilde kombiye eklenebiliyor. Tüm marka ve modellerle uyumlu. Görevi aslında sadece kombi üzerinde açma ve kapatma yapmak. Bu görevi akıllı telefonunuza kuracağınız Cosa uygulaması ile siz de verebilirsiniz ancak ısı algılayan ünitede tanımlanan sıcaklığa göre kombinin otomatik olarak çalışması da sağlanabiliyor. Ek olarak tüm kontrolleri https://kontrol.cosa.com.tr/ adresinden bilgisayar başında da gerçekleştirebilirsiniz. Evden dışarıda iken evinizin sıcaklığını görebilirsiniz ve hava durumunu yine aynı uygulama içinden takip ederek ek ayarlamalar yapabilirsiniz. Bahsedecek çok fazla detay var.

Cosa teknik servis yetkilisi öncelikle kombinin kapağını açarak Cosa Kombi Paketi’nde yer alan kombi ünitesinin montajı için gerekli hazırlıklara başladı. Bu işlemlerin kombinizin garantisini etkilemediğini ve Cosa Kombi Paketi’ni isterseniz ilerleyen zamanlarda söktürerek başka bir kombiye taktırabileceğinizi belirtelim.

Kombi ünitesinin çalışabilmesi için elbette güç bağlantısı var. Normal şartlarda Cosa Kombi Paketi’ndeki kombi ünitesi prize doğrudan takılabiliyor ancak bizim kombimizde güç doğrudan sigorta içinden geldiği için fiş kesildi ve kablo uçları sigorta içine servis yetkilisi tarafından bağlandı.

Servis yetkilisi son olarak kombi ünitesinin güç ve kombiye giden kablolarını kombi altına sakladı ve çift taraflı bant ile Cosa Kombi Paketi’ndeki kombi ünitesinin kombi tarafındaki kurulumunu tamamladı. Bundan sonra sırada akıllı telefonunuza uygulama indirerek internet bağlantısını sağlama ve kontrolleri gerçekleştirme adımları var.

AppStore veya Google Play’de bulabileceğiniz Cosa uygulamasını Android işletim sistemli bir cihaz üzerine indirdik. Arayüz tamamem Türkçe ve kurulum adımları başlıyor. Önce basit bir üyelik ekranı var. Biz bu adımları Cosa Klima Paketi kurulumu incelemesinde anlatmıştık. Üyelik aynı zamanda internet bağlantısına sahip herhangi bir bilgisayar üzerinden de Cosa Kombi Paketi’ne erişme imkanı sağlıyor. Başla diyerek ekranı geçiyoruz.

Bu ekrana geldiğimizde uygulamayı alta alarak Wi-Fi listemize dönüyoruz. Cosa Kombi Paketi’ndeki sıcaklık algılayıcı üniteye internet bağlantısı tanımlayacağız.

Akıllı telefonun bildirim panelinden veya ayarlar menüsünden Wi-Fi ekranına geliyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımız COSA_C649 adı ile listede yer alıyor. Bağlı olduğumuz modemden bağlantıyı kesip Cosa Kombi Paketi’ne bağlantı yapıyoruz. Bu aşamada hiçbir şifre sorulmuyor. Bağlantı sağlandıktan sonra uygulamaya geri dönüyoruz.

Şimdi ise Cosa Kombi Paketi’nin internet bağlantısını tanımlayacağız. Tarama sonucunda Cosa Kombi Paketi’nin bulduğu ağlar listeleniyor. Evinizdeki veya ofisinizdeki kablosuz ağı bu listeden seçin ve AĞ ANAHTARI yazan yere ağ şifrenizi yazın. Bu şifre bilgisayarlarınızı ve akıllı telefonlarınızı internete bağlamak için kullandığınız şifrenin aynısı.

Sıcaklık ünitesinin internet bağlantısı tamam. Şimdi de sıcaklık ünitesi ve kombi ünitesi arasındaki eşleşmeyi sağlayacağız. Testimiz sırasında kombi ünitesi mutfakta ve sıcaklık algılayıcı ünite üç arka odadaydı. Cihazların üzerindeki eşleştirme tuşuna bastıktan sonra yaklaşık bir dakika içinde üniteler birbirini gördü ve arabirime sıcaklık değerleri geldi.

Ekrana gelen verilere göre şu anda bulunduğumuz yerdeki hava sıcaklığı 11.7 derece ve nem değeri de yüzde 75. Cosa Kombi Paketi’ndeki sıcaklık ünitesi ortam sıcaklığını 26 derece olarak ölçümlüyor.

Sıcaklık değerinin üzerine tıklayıp – veya + tuşları ile sıcaklığı yükselttiğimizde kombi yeniden çalışmaya başlıyor. Örneğin 26.5 derece değeri ölçülmeye başladığında kombiye otomatik olarak sinyal gidiyor ve durması sağlanıyor. Tekrar 26.4 olduğunda ise kombi yeniden çalışmaya başlıyor. İstenen dereceleri uygulama içinden ayarlayabilirsiniz. Uygulama içinde ayrıca gece modu, dışarıda modu ve kullanıcı modu gibi birçok seçenek var. Her biri için farklı tanımlamalar yapabilir, evden dışarıda olsanız bile birkaç dokunuşta evinizin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz. Gerçekten de soğuk günlerde sıcak bir eve giriş yapmak gibisi yok. 🙂

Genel sıcaklık için uygun gördüğümüz 22 dereceyi ayarladıktan sonra artık Cosa Kombi Paketi için ekstra bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Eğer kombiyi yatarken kapatmıyorsanız gece çalışacaktır. Ek olarak gündüz istediğiniz bir saatte de devreye girmesini sağlayabilirsiniz. Uygulama arayüzünde bulunan ayarlar ise ne kadar da ileri düzey bir cihaza sahip olduğunuzu gösteriyor. Dış hava sıcaklığının ve ev sıcaklığınızın grafiği, kombinizin hangi aralıklarda çalıştığı ve nem değerleri izlenebiliyor. Cosa Kombi Paketi’ni bir süre kullandıktan sonra doğalgaz tasarruf oranınızı da görüntülemeye başlıyorsunuz. Ek olarak haftalık program yapabilir, gündüz ve gece için hedef sıcaklıklar belirleyebilir, ek kullanıcı tanımlayabilir ve saatlik hava durumu tahminlerini analiz edebilirsiniz. Tüm kombilerle uyumlu Cosa Kombi Paketi doğalgazdan yüzde 30’a kadar tasarruf ettirebiliyor. Cosa Kombi Paketi’ni bu adresten inceleyebilir ve 399 TL karşılığında sipariş verebilirsiniz.