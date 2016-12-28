Hawkeye Firefly 7S 2160P WiFi Aksiyon Kamerası

Akıllı telefonların son derece iddialı kameralar içerdiği şu günlerde, özellik listesini daha da yukarı çekmek için su geçirmez kılıf ve benzer bir çok aksesuar ile gelen aksiyon kameralarının sıkı kapışması devam ediyor. Son günlerde aranan özellik 4K video çekimler ve aynı zamanda 60 fps ve üstü akıcılık. Buna olanak veren epey farklı model var. GoPro modellerine alım gücü yetmeyenler Çin merkezli diğer üreticilerin kapısını çalıyor. SJCAM seçenekleri epey başarılı olunca taklitleri de çıktı. Bu alanda çalışan ve önceleri drone modellerindeki kameralara imza atan Hawkeye firmasının (www.cnfpv.com/en/) Firefly serisinin son üyesi 7S modeli oldu. Gönderi dahil sadece 67.99 dolar değerine düşen fiyatıyla acaba gerçekten de yeterli mi yoksa sahte bir klon mu sorusunu akla getiriyor. Öğrenmek için okumaya devam edin…

Firmanın bir önceki aksiyon kamerası olan Firefly 6S modeline kıyasla ilerlemeler arka kısma eklenen 2 inç LCD ekran ve mini yerine microUSB ama gerilemeler azalan alandan ötürü 1600 yerine 1050 mAh batarya ve 64 yerine 32 GB microSD kart sınırlaması. Siyah ve gümüş renk seçenekleri olan cihazın temel özellikleri şöyle:

Video çekim

Novatek 96660 yüksek performanslı işlemciyle H.264 formatlı MP4 uzantılı dosyalar

Dijital titreşim kesme sistemi

Formatlar: VGA@30, WVGA@30 (848×480), 720p@60/120, 1080p@30/60 15.2/20.5 Mbps, 1440p@30 (1920×1440) 20.5 Mbps, 2.5K@30 (2560×1440) 20.5 Mbps, 2160p@24 (2880×2160) 25 Mbps yani gerçekte 4K 3840×2160 piksel video çekemiyor

Ağır çekim modu: 720p kalitesinde 120fps video çekerek ağır çekim şeklinde dört kat yavaşlatılmış olarak saklıyor

Time-lapse video: 0.5/1/3/5/10/30/60 saniye aralıklı kareler yakalayıp video halinde saklayabiliyor

Hareket algılama (güvenlik odaklı): hareket algılana kadar bekleyip bittikten sonra 30/60/300 saniye bekleyip kaydı durdurabiliyor

WDR geniş dinamik aralık modu: sadece karanlık ve gölgeli ortamda video çekerken kullanılması öneriliyor

Fotoğraf çekim

5/8/12 MP JPG fotoğraflar ve 4032×3024 piksel üst seviyenin altına inmek anlamsız

RAW formatlı çekim desteği ama boyut 10 MB üstüne çıkıyor ve sonradan programla dönüştürmek gerekiyor

Seri çekim (spor odaklı): tek basıştan sonra arka arkaya 3 ya da 11 kare çekim yaptırabilme

Çekim öncesi geri sayaç (titreşim engelleme ya da aile çekimleri): 3/10/30 saniye geri saydıktan sonra çekiyor

Time-lapse fotoğraf: Time-lapse hazır video yerine 3/5/10 saniyede bir fotoğraf çeksin sonra ben seçip videoya dönüştüreyim derseniz

Uzun açıklıklı çekim: Gece karanlıkta deklanşöre bastıktan sonra 0.5/1/2/5/10/20/30/60 saniye bekleyerek daha fazla ışık alması

Sepia, siyah/beyaz gibi görüntü efektleri, su altı çekim modu, gece modu (daha aydınlık)

Uzun tip ve sert plastikten üretilmiş korumalı hazne içinde gelen aksiyon kamerasının alt kısmındaki siyah kutu içinde aksesuarlar bulunuyor. İlk olarak detaylı İngilizce kullanma kılavuzu, bağlantı kelepçeleri, temizleme bezi, firmaya ait değişik etiketler çıkıyor.

Soldan sağa doğru 90 derece açı kolu, yaka mandalı, kısa tip kol, bileklik vb bağlantısı için kısa kemerler, çelik güvenlik halatı ve ek taban yapışkanları, normal kullanım için tripod destekli adaptör, J tip bağlantı kolu geliyor.

Son olarak çıkan aksesuarlarsa soldan sağa doğru dairesel hareketli ve tripod vidalı kol, yapışkanlı yüzey, bisiklet bağlantısı, micro USB veri/şarj kablosu, ara kol ve tripod desteği de olan yapışkanlı taban.

Kutudan çıkar çıkmaz bu şekilde su altı kabı içinde sunulan Firefly 7S aksiyon kamerası 20 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve bu esnada yan, ön ve üst butonlara basılabiliyor. Ön ve arka ekranlar net biçimde izlenebiliyor.

Su geçirmez kutudan çıkardığımızda mat tip plastik gövde, 59 x 41 x 21 mm olan ufak boyutlar (GoPro modelleriyle aynı boyut), pil dahil 63.9 gram gelen ağırlık dikkat çekiyor. Öndeki altı katmanlı cam F/2.8 lensin 120 derece geniş açı desteği var ve yazılımdan geniş/orta/dar seçilebiliyor. Bunun arkasında Sony IMX078 12MP 1/2.3 inç arkadan aydınlatmalı CMOS alıcı duruyor. M yazan mod tuşunu uzun tutup açma/kapama yapıyor, kısa basıp mod (foto, video, ayarlar vb.) değiştiriyoruz. Arkasındaki mavi LED şarj sırasında sabit yanıyor ve dolunca sönüyor.

Yan kısımda micro USB şarj/veri portu, micro HDMI görüntü çıkışı, microSD kart yuvası ve hoparlör var. Maalesef en çok 32GB kart kullanılabiliyor. FAT32 olarak biçimlendirdiğinden videoların boyutu 4GB değerini geçemiyor. Ayarları kullanarak video kaydı sırasında 2/5/10 dakikada bir yeni dosyaya geçilmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda kart dolunca en eski video dosyası üzerine yazarak devam ediyor. Üretici sitesinde bu modele özel birkaç firmware güncellemesi vardı ve 21 Aralık tarihli olanı indirip boş karta atarak güncellemeyi yaptık.

USB bağlantısını yapınca kartta depolananlar aktarılabiliyor yani kart okuyucu gibi işliyor. Fişi takınca webcam seçeneği de sunuluyor ama denemeler sırasında PC yardımıyla net görüntü alamadık, atlama ve bozulmalar vardı. Ek bir adaptör alarak USB fişi üzerinden AV çıkışı elde etmek mümkün.

HDMI çıkışı, normalde arka ekrana gelen görüntüyü aynen LCD monitör ya da TV ekranına gönderiyor yani sadece oynatıcı olarak sınırlı kalmıyor. Ayarlara girerek HDMI çıkış kalitesini 720/60, 1080/30, 1080/60 olarak seçebiliyorsunuz.

Üst kısımda yer alan mikrofon görevini yerine getiriyor. Harici mikrofon takılamıyor. Arkadaki 2 inç ekranı 180 derece ters çevirme seçeneği var. Güneşli ortamda cam yansıma yapıyor. Sağdaki butonlarla menülerde geziliyor. İleri butonuna basılı tutarsanız Wi-Fi 802.11n 2.4 GHz erişim noktası özelliği devreye giriyor, mobil cihazlar kullanılarak erişime açık oluyor. Üstteki butonsa hem deklanşör, hem de menülerde OK tuşu gibi işliyor. Bunun etrafındaki mavi LED yanıp söndüğünde video kaydı aktif demek oluyor.

Alttaki kapak kolayca açılıyor ve 1050 mAh kapasiteli 3.7V lityum-iyon batarya ortaya çıkıyor. Yaklaşık 70 dakika kullanıma izin veren batarya çok uzun ömürlü denemez. Araç içi ya da FPV ile kullananlar microUSB fişini sürekli takılı tutabilir yani şarj sırasında video kayıt yapabiliyor. Kapalı tutarsanız iki saatte şarj bitiyor. Ayarlar sayesinde microUSB takıldığı anda otomatik olarak video kaydına geçmesi, bu bağlantıdan gelen güç kesilince video kaydı bitirip kaydederek kapanması sağlanabiliyor.