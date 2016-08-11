Aydınlatmalı ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla kitapseverlerin yakın dostu olacak.

E-kitap okuyucu pazarının deneyimli markalarından Kobo, D&R işbirliğiyle Türkiye’ye adımını attı! Kobo Glo HD, Türkiye’de satılan üç modelden orta fiyatlı olanı. 6 inçlik ekran, 300 ppi piksel yoğunluğuna (inç başına 300 piksel) sahip. Adındaki “HD” de buradan geliyor. 1448 x 1072 çözünürlük sunan dokunmatik Carta E Ink (e-mürekkep) ekran, gördüğümüz en net e-kitap okuyucu ekranlarından biri.

180 gram ağırlığı ve 157 x 115 x 9,2 mm boyutlarıyla Kobo Glo HD’nin sığmayacağı çanta yok. Onu rahatlıkla her yer taşıyabilirsiniz. Tırtıklı silikon arka yüzeyi ve hafifliği sayesinde tek elde tutulması, böylece metroda ayakta dururken bile kullanılması mümkün.

Hem şarj hem de bilgisayarınızdan doya aktarımı için tek bir Micro USB portu var. 4 GB depolama alanı olsa da kullanılabilir alan 3,2 GB. SD kartla genişletme şansınız yok ama e-kitaplar çok az yer kapladığı için bu alana yüzlerce e-kitap sığıyor.

ComfortLight adlı arkadan aydınlatması tabletlerin aksine gözü yormayacak şekilde tasarlanmış. Ancak bazı e-kitap okuyucularının aksine ışık sensörü yok, yani otomatik olarak aydınlatma düzeyi değişmiyor. Parmağınızı ekranın sol kenarında sürükleyerek parlaklığı değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

İçerik zengin

Kobo Glo HD’nin ana ekranı çok başarılı. Son okuduğunuz kitap yüzde kaçını okuduğunuz, kitaplığınız, ayrıca yeni çıkanlar ve çok satanlar görünüyor. Ekran gri tonlamalı olmasına rağmen kitap kapakları anlaşılır bir şekilde görünüyor. Arayüz tamamen Türkçe. Cihaz üzerinden anında satın alabileceğiniz 15.000 Türkçe kitap ve 4 milyondan fazla yabancı kitap var. E-kitapların fiyatları basılı olanlara kıyasla daha düşük ama müthiş indirimler de beklemeyin. (Fiyatları kobo.com’da görebilirsiniz.)

Satın alınan kitapların yanı sıra bilgisayarınızdan aktaracağınız EPUB, MOBI, TXT, HTML, RTF dosyalarını da okumak mümkün. Ayrıca Adobe DRM destekleniyor.

Çok güzel bir özellik de Pocket entegrasyonu. Bilenler vardır: Pocket bir tarayıcı eklentisi. Web sayfalarındaki çerçöpü tek tıklamayla ayıklıyor ve uzun yazıları okunaklı bir şekilde istediğiniz cihaza gönderiyor. Böylece, bilgisayar ekranında sizi yoracak bir yazıyı istediğiniz zaman e-kitap okuyucunuzda okuyabiliyorsunuz.

Okuma deneyimi ve performans

1 GHz işlemci sayesinde sayfa geçişleri çok hızlı. Sayfayı çevirmek için ekranın sağ veya sol yanına, seçenekleri görmek içinse ortasına dokunmak gerekiyor. 6 sayfada bir E Ink ekran tamamen yenileniyor. (Bu biraz daha yavaş oluyor.) Dokunmatik ekran mükemmel sayılmaz ama çok incelik gerektiren bir uygulama da kullanmıyorsunuz zaten. Sayfayı çevirmek için iki kez basmamızın gerektiği oldu.

Kobo Glo HD’nin özelleştirme seçenekleri çok başarılı. Yazı tipi, yazı boyutu, satır arası genişliği, kenar boşlukları ve hizalama değiştirilebiliyor. 11 farklı yazı tipi var. (İkisi Türkçe uyumlu değil.) Bu sayede kitabı tam okumak istediğiniz hale getirebilirsiniz.

Dahili bir İngilizce-Türkçe sözlük de var ve farklı sözlükler yüklenebiliyor.

Pil ömrü

Kobo, Glo HD’nin pilinin iki aya kadar dayandığını iddia ediyor ama henüz o kadar test etme şansımız olmadı. Tabii ki pil ömrünü en çok etkileyen ilk şey Wi-Fi, ikincisi de ışık. Gerekmedikçe Wi-Fi’ı kapalı tutarsanız bir ayı geçebileceğinizi düşünüyoruz.

“Kitap satın almak dışında Wi-Fi ne işe yarıyor?” derseniz “eş zamanla” özelliğini gösteririz. Bir kez satın aldığınız kitabı bilgisayarda, telefonda ve tablette (Kobo uygulamasıyla) okuma ve kaldığınız yerden devam etme şansınız var. Tabii Pocket entegrasyonu için de Wi-Fi gerekiyor. Bu özellikleri sık kullanmıyorsanız Wi-Fi’ı kapatabilirsiniz.

Değerlendirme

Tasarımı çok çekici olmasa da gerek teknik özellikleri gerekse başarılı yazılımıyla Kobo Glo HD, kitapseverlere rahatça önerebileceğimiz bir cihaz.