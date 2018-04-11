Koogeek LB1 Apple HomeKit Uyumlu Akıllı Ampül

Şubat ayında incelediğimiz Koogeek P1 Apple HomeKit uyumlu akıllı prizi epey beğenmiş ve sizlere önermiştik. Koogeek firması da durumdan memnun olacak ki Apple HomeKit uyumlu diğer ürünlerinden biri olan LB1EU adlı akıllı ampül modelini de incelemeye gönderdi. E27 olarak geçen ve ülkemizde yaygın olan ampül vidasını kullanan bu akıllı aydınlatma çözümü, önceki P1 prize kıyasla daha sınırlı bir seçenek. Bununla birlikte kolay biçimde mevcut avize ya da masa lambasına takarak kullanmak mümkün.

Beyaz renkli ve net bilgiler içeren bir kutuyla sunulan ürünün iyi biçimde korunduğu söylenebilir çünkü iç kısımda kalın bir sünger tabakası yer alıyor.

Çıkan kullanma kılavuzu sayesinde hızlı kurulum yapılabiliyor. Aynı zamanda sunulan örneğe özel eşleştirme amaçlı seri numarası da etiket olarak yapıştırılmış durumda.

E27 tip vidalı ampülü evdeki herhangi bir duya bağlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta buna ait aç/kapa butonu varsa daima açık tutmanız gerekecek ki gelen güç kesilmesin. Çapı 60 mm ve uzunluğu 136.5 mm. Alüminyum gövde sağlam ve şık. Ayrıca radyatör gibi de işliyor. Dış ortamlarda kullanıma uygun değil.

16 milyon renk olanağı veren düşük güç tüketimli LED’lere yer verilmiş. Güç değeri 8 Watt olarak ifade ediliyor. Bunun klasik ampül karşılığı 60W. Parlaklık değeri 500 kandela olarak belirtilmekte. Parlaklık değeri uygulama üzerinden değiştirilebiliyor.

200 derece geniş ışık yayma açısına sahip ampülün kullanım ömrü 25 bin saat olarak biçiliyor yani rahat biçimde on seneyi aşabilir. Seçilen renge göre beyaz tonunu 2700-6000K arasında değiştirmek olası.

Güç aldığı anda 2.4 GHz Wi-Fi üzerinden yayına giriyor ve seri numarasıyla Apple Home uygulamasına eklemeniz birkaç dakika alıyor. Oda adı, cihaz adı, bildirim verme gibi seçenekler yanında seri numarası ve firmware sürümü görülebiliyor.

Apple Home erişimine kolayca alttan çekilen denetim masasından ulaşabiliyoruz. Ardından görüldüğü gibi sisteme ekli olan Koogeek P1 priz ve LB1 ampül karşımıza çıkıyor. İstenene tıklayıp açıp/kapamak çok basit. Uzun basıp parlaklık ayarı ve renklere girilebiliyor.

Parlaklık şiddeti hassas biçimde değiştirilebiliyor. Sol altta renk seçimi ve sağda detaylı ayarlar hazır.

Renk seçenekleri hazır olarak gelen ana tonlarla sınırlı değil. Orta kısımda daha fazla renge izin veren hassas ayar var.

Renk skalasıyla istenen ince ayar yapılabiliyor. Binlerce olanak hazır. Renk dışında renk sıcaklığı da (soğuk/sıcak beyaz) değiştirilebiliyor.

Koogeek Home uygulamasıyla işlem yapmak isterseniz biraz daha farklı seçenekler sunuluyor. Farklı senaryolar, otomasyon gibi seçenekler sayesinde zamanlama, duruma göre renk değiştirme seçenekleri var.

Bu ampüle ait ayarlarda Apple Home gibi parlaklık ve renk seçenekleri var. Apple Home ile gelen bir avantajsa Siri üzerinden sesli komutla kontrol edilebilmesi.

Son derece başarılı ve görevini sorunsuz biçimde yerine getiren bir cihaz. İnceleme sırasında güncel fiyatı yüzde 20 indirimle 36.99 dolar. https://www.tomtop.com/p-lb1eu.html