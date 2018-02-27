Koogeek P1 Apple HomeKit Uyumlu Akıllı Priz

Akıllı ev ve akıllı sağlık ürünleri geliştiren Koogeek firması ilk kez test merkezimizin konuğu oluyor. Son zamanlarda popüler olan akıllı ev ürünleri özellikle de Apple HomeKit sayesinde ilerleme gösterdi. Son nesil akıllı hoparlörler evlere girince otomasyon daha da arzulanan bir hal aldı. İnceleme konuğumuz olan P1 akıllı priz son derece pratik çünkü farklı cihazlarınızla kullanabiliyorsunuz. Koogeek ürün gamındaki diğer akıllı ev ürünleri LED lamba, LED şerit, ortam görüntüleme, kapı/pencere alarmı, asma kilit, aç/kapa butonu ve ampül soketi: https://www.koogeek.com/smart-home-2418/

Beyaz renkli küp biçimli sert kartondan kutu içinde sunulan ürün taşıma sırasında darbelere karşı başarılı biçimde korunuyor. İç kısımda darbe emici kalın süngerler yer alıyor.

Üst kapağı kaldırıp açınca ilk olarak kurulum ve kullanım rehberi çıkıyor. Ön kısımda yer alan eşleştirme anahtarını bilerek gizledik.

Küp biçimli ve son derece sade bir priz şeklinde geliyor. Beyaz renkli ABS sert plastikten üretilen priz çoğu duvar prizi ya da üçlü prizle uyumlu görünümde. Ancak elbette 65 x 65 mm olan en boy değerlerinden ötürü yanda priz varsa kullanımı engellemiş oluyor. Üstte tek bir buton var. Çalışma aralığı -15 ile 55C arasında ve su geçirmez değil!

Alt kısımda bu kez tam tersine prize takmak için fiş var. Giriş üzerinden çıkışa aktarılabilen en yüksek akım 10A yani takılacak cihazın en fazla 2500 Watt güç çekebileceği söyleniyor. 90 mm yükseklikteki ürünün ağırlığı 139 gram. Bundan sonra olay büyük oranda yazılım kısmında gerçekleşiyor.

İlk Kurulum

Koogeek Home uygulamasını ücretsiz olarak Android ya da iOS yüklü cihazınıza indirip kurun. Cihazı prize takın ve sonra ortamdaki 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlanması için kurulum adımlarını izleyin. Koogeek Home uygulamasının iOS sürümünü açtık ve ilk adımda cihaz eklemeye girdik. Kısa bir taramadan sonra cihaz bulundu. Ardından seçip oda adı girmemiz ve türünü seçmemiz istendi.

Donanımı eklediğinizde uygulamanın ana ekranında alt kısımda listeleniyor olacaklar. Artık sadece sembolüne tıklayıp aç/kapa yapabilirsiniz.

Eğer cihazın adına uzun tıklarsanız o zaman özelliklerine giriliyor. Adı, güç tüketimi, aktif güç kullanımı, zamanlı çalışma, Amazon Alexa ve Google Assistant desteği, seçili oda gibi çok sayıda seçenek var. Aynı zamanda firmware güncellemesi de yapılabiliyor.

En ilgi çekici özelliklerden biri yedi ayrı zaman aralığında otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabiliyor olmanız.

Uygulamanın diğer sekmelerinde sahneler, otomasyon ve kullanıcı seçenekleri var. Kullanıcı kısmına ayarlar da eklenmiş. Uygulama dili, ölçü birimleri, hesap parolası buradan değiştirilebiliyor.

Apple HomeKit

Normal biçimde Koogeek Home uygulamasıyla kurulum yapınca Apple HomeKit içine aksesuar olarak eklenmiş oluyor.

Benzer biçimde aksesuar adına uzun basınca özelliklerine giriliyor ama Koogeek Home uygulaması kadar fazla seçenek yok. Oda türü, cihaz türü, bildirim mesajları düzenlenebiliyor. Ardından artık Siri’ye sesli komut verip oda ve cihaz adını söyleyerek açıp kapatabilir hale geldik.

HomeKit uygulamasında diğer sekmede oda ayarları ve son sekmede otomasyon var ama dikkat edileceği üzere otomasyon için evde sabit duran bir AppleTV dördüncü nesil ve sonrası, iPad ya da HomePod olması gerekiyor, iOS 10 ve üstüne terfi edilmesi isteniyor. Bu olursa çok sayıda cihaz merkezden yönetilebiliyor.

36 Avro olan fiyatına rağmen sunduğu özelliklerin hayli tatmin edici olduğu ve ev otomasyonu konusunda hayatı kolaylaştıran bir seçenek haline geldiği açık. Apple HomeKit özelliğini denemek isteyenler için cazip bir giriş seçeneği ve sayısını arttırıp odalara yayabilirsiniz. https://www.amazon.de/Koogeek-Intelligente-Steckdose-funktioniert-Netzwerk/dp/B0786Y7N52