Motospeed K87S RGB Mekanik Klavye – OUTEMU Blue

Son zamanlarda oyunculara özel ürünlerin sayısı çığ gibi artış gösterdi. Bunlar genelde normal ürünlerden daha pahalı oluyor ve öne çıkanlar klavyeler, fareler, monitörler ve ekran kartları oluyor. Son olaraksa bu kervana Çin üretimi ucuz alternatifler de katıldı ve bunlardan biri Motospeed firması oldu. www.motospeed.cn adresinde uygun fiyatlı oyun ürünleri yer alıyor ve GearBest’in desteğiyle firmanın K87S adlı uygun fiyatlı mekanik klavyesini inceleme fırsatı bulduk.

Temel Özellikler

OUTEMU üretimi 50 milyon basış garantili mekanik tuşlar

Oyun özel kırmızı ya da oyun/yazım dengeli mavi anahtar versiyonları

TKL nümerik tuş takımsız kompakt tasarım

Ergonomik içbükey tuş dizimi

ABS şeffaf plastik gövde, beyaz tuş takımı

USB fişle sürücüsüz PnP kurulum

0.1 ms tepki süresi

180 cm bağlantı kablosu

Full N-key rollover ile aynı anda sayısız tuşa basabilme

Fn tuş kombinasyonlarıyla multimedya kısayolları

Tuşlar ve taban bağımsız programlanabilir RGB aydınlatma sistemi

Hazır gelen ışık modları ve renk/hız/parlaklık seçimi

Oyunlarda Windows tuşunu devre dışı bırakabilme

352 x 120 x 36 mm boyut, 752 gram ağırlık

Ürün kutusu epey sağlam ve posta ile gönderilmiş olsa da herhangi bir hasar görmeden ulaştı. Öndeki etiketler sayesinde modeli ve hangi tip switch kullanıldığı anlaşılıyor. Bize gelen örnek dengeli olan Blue anahtarları içeriyordu.

Kutudan ilk olarak kullanma kılavuzu çıkıyor. Türkçe dil desteği de var özellikle Fn ile yapılan kısayollar ve ayarları öğrenmek açısından gerekli.

Beyaz tuşlar içeren klavye epey kompakt ve az yer kaplıyor ama aksine epey ağır. Altta duran tabansa alüminyum plaka içeriyor. TKL olduğundan sağ kısım yok ama sorun değil ve gayet iyi işliyor.

OUTEMU mekanik anahtarlar sayesinde fiyat uygun tutulmuş. Kırmızı versiyon oyun özel. Bize gelen mavi versiyon hem oyun hem yazım için uygun. Tuşlarda çıtlama sesi yüksek ve taktiksel yapıyla geçişler hissediliyor. Kapakları çıkarıp takmak çok kolay.

Altta yer alan ABS plastik şeffaf ve bu sayede ışık saçabiliyor. İşin iyisi taban ve tuş aydınlatmaları bağımsız düzenlenebiliyor ya da kapatılabiliyor. Tabanda büyük kauçuk ayaklar var ve kaymıyor.

Katlanır ayaklarsa sadece bir yükseklik seçeneği sunuyor. Bunların ucunda da kayma engelleyen kauçuk kaplamalar var.

Ergonomik yapı geçerli ve tuş takımı içbükey biçimde dizilmiş. Dikkat çeken durum anahtar üzerindeki tuş başlıklarının epey aralıklı biçimde havada duruyor olması.

Kablo bağlantısı sabit ve 1 ms tepki süresi sunan klavyede gecikme gibi bir sorun yok. N-key rollover ile aynı anda çok tuşa birden basabilirsiniz.

180 cm uzunluklu kabloda özel kaplama yok. USB fişi takıp anınca kullanmaya başlamak mümkün. Sürücü ya da yazılım kurmak gerekmiyor. Tek porttan RGB aydınlatma gücünü alabiliyor.

Bu aşamada hem klavye tuşları, hem tabandaki aydınlatma aktif durumda. Her bir tuş bağımsız olarak başka renkte seçilebiliyor. Nefes alma, sadece oyun özel tuşları (FPS CF COD LOL RACE) gösterme, gökkuşağı, dalga, seri akım gibi çok sayıda efektler var. Parlaklık seviyesi ve efektlerdeki geçiş hızı düzenlenebiliyor.

Diğer artılar oyun sırasında Windows tuşunu kapatabilme ve WASD setiyle yön oklarının yerini karşılıklı değiştirebilme. Açıkçası 45 dolar olan fiyatına göre fazlasıyla dolu bir mekanik klavye.