NO.1 F5 Akıllı Saat

Akıllı saat modellerine kanalize olan ve çok sayıda modele imza atan NO.1 bir kez daha bizlerle. Firmanın bazı akıllı saatlerde sadece akıllı telefon aksesuarı olmayı denediğini, bazı modellerde ileri gidip SIM yuvası ekleyerek telefondan bağımsız yapıyı sunduğunu görmüştük. Aksine basit takılanlar içinse akıllı bileklikler var. Bu tür bir ürün olan F5 modeli akıllı saat formatında olsa da aslında özellikler olarak akıllı bileklik gibi işliyor çünkü güç tüketimini düşüren ve şarj aralığını azaltan donanımlara odaklanıyor.

Daha önceki modeller gibi beyaz renkli küp biçimli bir kutuyla karşımıza çıkıyor. Sert kartondan üretilmiş olan kutu kaya gibi sağlam ve iç kısımdaki kalın sünger sayesinde saat başarılı biçimde korunuyor.

Kutu içinden hayli kalın bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Çok dil destekli rehberi kullanarak saatin nasıl işlediğini net biçimde öğrenebilirsiniz.

Son olaraksa şarj için gerekli olan bir USB kablosu da çıkıyor. Alt kısmında mıknatıslı yapı olan fiş sayesinde yerine sabitleniyor ve sadece 5V güç verdiği için iki pin yetiyor.

Ön kısımda yer alan saat kadranı yuvarlak tip Corning cam kaplı olsa da altta yer alan ekran kare ve sadece 0.95 inç. Saatin sağında iki buton var. Üstteki onaylama tuşu. Alttakiyse geri tuşu ve uzun basınca ana ekrana dönüyor. Ana ekranda uzun basınca on/off görevi yapıyor. Daha dikkatli bakınca saat 12’yi işaret eden kırmızı okta dokunmatik buton olduğu anlaşılabilir. Bu ise menü içinde gezinti görevi yapıyor. Uzun basınca bir önceki menüye geri dönüyor.

Bize gelen örnekte son derece yumuşak silikon kayış kırmızı ve siyah renk ama farklı versiyonlar da var. Karbon fiber gövde hafif ve sağlam. İki sağ buton arasındaki delik mikrofon değil, basınç/sıcaklık alıcısı için olsa gerek. Her ne kadar IP67 koruması denilse de bu delikten ötürü emin olamıyoruz yani ıslanabilir ama yüzmeyin ya da duş almayın deriz. Gövde kalınlığı 13 mm ve ağırlık 180 gram.

Arkadan bakınca 20 mm genişlikli kayışların kolayca değiştirilebileceği görülüyor. Ortadaki nabız ölçer yanında Bluetooth 4.0 bağlantı ve GPS alıcısı vurgulanıyor. Nordic Semi imzalı nRF52832 yonga içine 64K RAM ve 512K ROM depolama dahil. Saatte hareket alıcısı da var ve böylece adım sayma, uyku analizi, eli kaldırınca otomatik açılan ekran, uzun süre hareketsiz kalınca uyarma sistemleri işleyebiliyor.

Şarj kablosunun fişini sabitlemek kolay ve ani kesinti olmuyor. 350 mAh kapasiteli batarya 170 mA akım çekerek yaklaşık iki saatte şarj oluyor. Saat içinde hoparlör yok ama titreşim motoru var ve bildirimleri bu şekilde veriyor. Alttaki nabız ölçerin periyodik ölçüm yapıp geçmiş tutması istenebiliyor. Bu ayarlara bağlı olarak batarya süresi 3 hafta ile 12 saat arasında değişiyor. GPS açılmazsa uzun süre sıkıntı yok.

96 x 64 piksel OLED ekran renkli ama son derece basit. Maalesef Türkçe desteği yok ve saat kadranı görüntüsü değiştirilemiyor. Zaten bu sayede batarya ömrü 3 aya çıkabiliyor ama elbette eli kaldırınca otomatik aydınlanma ve uyku modu sürelerini doğru seçmeniz şart. Başta ekran uyuma süresi sadece 5 saniye ama 30 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bluetooth bağlantısı, tarih, saat, batarya durumu, nabız, adım sayısı ve yakılan kalori bilgileri bir arada yani sağlık ve spor odaklı.

Bluetooth 4.0 ve üstü olan Android ya da iOS yüklü cihazla bağlantıya geçmek için markette yer alan HPlus adlı ücretsiz uygulamayı kurmanız gerekiyor. Ardından işlevler artıyor ve telefona gelen bildirimler alınıp okunabiliyor. Uygulamayı iOS 11 içeren iPhone 6s’e kurduk ve sorunsuz bağlandık. Kesinti gibi bir sorun olmadı. Ana ekranda günlük rapor var: adım sayısı, kalori, mesafe ve hedefiniz.

Ana ekranın üst kısmında sağa kaydırınca uyku analizi geliyor ve hedefle kıyaslanıyor. Buna göre uyanık kalma, hafif ve derin uyku süreleri geliyor. Grafik çok detaylı ve önceki günleri görme şansı da var.

Bir kez daha sağa kaydırınca son nabız ölçüm değeri, kaydedilen en düşük ve en yüksek değerler geliyor. Ölçüm sayısı arttıkça analiz detayı artıyor. Aynı zamanda sürekli periyodik ölçüm seçeneği ve uyarı sistemi de var. Örneğin 120’yi aşarsa ya da 50 altına inerse uyarı vermesi istenebiliyor!

İkinci sekmede girdiğiniz spor kayıtları var. Saatteki menüyü seçip yürüyüş, koşu, koşu bandı, futbol vb herhangi bir spor başlatıp sonra bitince kaydet demişseniz burada geliyorlar. Seçilen spor sokakta geçiyorsa GPS açılarak kayıtlara koordinatları da giriyor ve sonucunu harita üzerinde rota şeklinde görebiliyorsunuz ama bu durumda GPS yüzünden güç tüketimi epey artıyor.

Takvim sekmesi kolayca önceki günlerdeki kayıtları görme imkanı veriyor. Dördüncü sekmede saat ekleme, yönetim maddeleri var. Bağlı saatin bataryasının yüzde olarak görülmesini isterdik. Bildirim alma açık, metrik birim seçili, kesintisiz nabız kapalı, bilek hareketi algılama açık.

Sabah için titreşimli alarm eklenebiliyor ama nedense akıllı telefondaki alarmla otomatik olarak eşleşmiyor. Bu daha kolay olabilirdi.

Hareket hatırlatıcısı, belirlediğiniz saatler arasında istediğiniz süreden uzun hareket olmazsa titreşimle uyarıp dolaşmanızı istiyor ama el hareketleri bile sayıldığı için çoğu zaman bu uyarıyı vermeden geçiyor.

Bu ayarsa ekranın kaç saniye beklemeden sonra kararacağını seçme şansı veriyor. Nedense saat içindeki ayarlarda bu süreyi değiştirme şansı yok.

Saat ekranında alt kısımda cihaz sıfırlama, alınan kayıtları silme ve firmware güncelleme seçenekleri de var. Veri eşleştirme oldukça saat ve tarih bilgisi de gönderiliyor.

Beşinci sekmede size ait bilgiler var. Örneğin günlük hedefler, cinsiyet, boy, ağırlık ve nabız ölçer için sınır değerleri seçilebiliyor. Denemeler sırasında hem saat, hem de uygulaması beklentileri karşılayan bir performans gösterdi. Batarya yüzdesini görememe gibi bazı eksikler var ama yazılım güncellemesiyle eklenebileceğini düşünüyoruz.

50 dolar altına bulunabilen NO.1 F5 ile Mi Band 2 benzeri ama biraz daha gelişmiş özellikler geliyor. Bunların başlıcaları:

daha geniş ekrana izin veren saat tasarımı

GPS alıcısıyla haritada rota çizimi

termometre ve barometre/rakım hesaplama

okunabilir telefon bildirimleri

yani bunlar sizin için önemliyse aradaki fiyat farkı anlamlı olabilir. Son söz sizlerin…

NO.1 F5 Akıllı Saat

Üretici sitesi: http://en.001phone.cn/no-1-f5-gps-smartwatch-band-html

Satış linkleri:

https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_1063842.html

https://www.banggood.com/NO_1-F5-OLED-Real-time-Heart-Rate-Sleep-Monitor-GPS-Multi-Sport-Mode-Outdoor-Altimeter-Smart-Watch-p-1225202.html