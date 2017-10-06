Noctua NH-L12S İşlemci Soğutucusu

Kaliteden ödün vermeden sessiz işlemci soğutucuları ve fanlar geliştiren Noctua‘nın dar kasalar için geliştirdiği yatay fanlı NH-L12 işlemci soğutucusu çok sayıda ödüle layık görülmüştü. Üstte 120 mm ve altta 92 mm fan içeren bu soğutucu güncellendi, LH-L12S adını aldı. Daha da iyisi artık çok daha sade ve tek bir ince fanla geliyor, bunun konumu değiştirilebiliyor. İnce radyatörden ötürü 95 Watt üstü TDP’ye sahip işlemcilerle kullanılırken dikkatli olunması öneriliyor. Overclock için ideal değil ve ince kasalarda sessiz soğutma için uygun.

Her zaman olduğu gibi görülmemiş derecede kaliteli ve korumalı bir kutu karşımıza çıkıyor. Tasarım ve renkler açısından değişim yok. İç kısımda çok sayıda karton kutularla parçalar ayrı yerleştirilmiş.

Intel Soket 115X, Soket 20XX ve AMD tüm soketler için üç ayrı kurulum rehberi geliyor. Bunlarda yer alan görsellere bakarak anlamak son derece kolay. Arzu ederseniz Noctua logosunu yapışkan olarak kasanıza ekleyebilirsiniz.

Kurulum kitinde çok sayıda parça var. Ortadaki siyah arka plaka sadece Intel için gerekli. En kısa ve en uzun olan çift AMD için ve nedeni iki yönde de montaja izin vermesi. Orta boy çift ise kare sokete sahip Intel işlemcilerle kullanılıyor.

Uzun montaj tornavidası, bir tüp kaliteli NT-H1 termal macun, LNA düşük hız filtresi yanında montaj somunları, üç ayrı set plastik pul geliyor. Siyah olanlar Intel uyumlu, beyaz olanlar AMD eski nesil soket ve gri olanlar AMD Soket AM4 uyumlu.

Hayli kaliteli malzemeden üretilen ve işçiliği kusursuz olan soğutucunun nikel kaplı alüminyum radyatöründe dört bakır ısı borusu taşıyıcı olarak dolaşıyor. Orta delikler montaj civatalarına erişim yolu açıyor.

Bakır ısı borularının lehimlenerek bağlandığı yarı mat kaplamalı bakır tabanda da nikel kaplama geçerli. Araya yerleşen 120x120x15 mm ince tip NF-A12x15 fanın hız aralığı 450-1850 şeklinde PWM ile kontrol ediliyor. LNA filtreyle maks. 1400 devir. Hava akımı sırasıyla 94.2 ya da 70.8 m3/saat. Gürültü sırasıyla 23.9 ya da 16.8 dBA.

Fan arada olduğu için fanlı ya da fansız boyutları 128 x 146 mm ve yüksekliği 70 mm olan soğutucunun fansız ağırlığı 390, fanlı ağırlığı 520 gram. Standart durumda fan yukarı hava üflüyor ama yönünü ya da yerini değiştirip denemeler yapabilirsiniz.

AMD anakartla gelen Soket AM4 bağlantı kitinin üst kısmındaki dört vidayı söküp arka plakayı çıkarmadan üzerine gri renkli plastik parçaları yerleştiriyoruz ve işlemci yüzeyini termal macunla sıvıyoruz. Kurulum yönüne karar verme zamanı.

Bizim tercihimiz bu yönde bağlantı olduğundan uzun parçaları yerleştirdik ve dört civata ile yerlerine sabitledik. Kısa parçaları takarsanız diğer yönde sabitleme imkanı bulacaksınız.

Son adımda sadece üstteki deliklerden tornavida geçirip soğutucuyu sabitlemek kalıyor. Isı boruları üste gelebilirdi ama alta getirince ekran kartına olan boşluk artıyordu ve bu şekilde sabitledik. Bu durumda fan belleklere temas etmiyor ama dört bellek takılsaydı değecekti.

Bellekler temas edecek ve fan takılamayacak durumda olursa fanı üste koyup bu şekilde de kullanabilirsiniz ama yükseklik 70 yerine 85 mm olacak yani kasanıza ve belleklerinize göre seçim yapın ya da en baştan montaj yönünü değiştirin.

Test Aşaması

Denemeler sırasında AMD Ryzen 5 1600X altı çekirdekli ve 12 komut işleyebilen işlemciyi sıcaklıklar sabitlenene kadar yükledik. Açık montaj kasada gerçekleşen deneme sırasında oda sıcaklığı 20C idi. Standart durumda fan hızı 1352 deviri aşmadı ve asla gürültüsü duyulmadı. LNA modunda fan hızı 1157 deviri geçmedi ve aşırı yaklaşmadıkça duymak son derece zordu. Denemeler sırasında az önce görüldüğü gibi fanı alta alıp üste üflettik ve sonrasında üste alıp alta üflettip ama sonuçlar 0.5C’den fazla değişmedi.

Soğutucunun yüksekliği NH-L9a-AM4 kadar düşük olmasa da bakır ısı boruları sayesinde belirgin biçimde yüksek performans, iki şekilde takılabilen yüksek hava akımlı fan, farklı yönlerde montaj seçenekleri gibi artıları var. Bu sayede normal modda 58C ve tam sessiz modda 60C değerlerini aşmadı. Aslında çok fazla zorlamadıkça overclock bile denenebilir ama kasa içi havalandırması iyi olmak zorunda. 49.9 Avro fiyatla satışa sunulmuş durumda.