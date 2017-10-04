Noctua NH-L9a-AM4 İşlemci Soğutucusu

Kaliteli işlemci soğutucularından ödün vermeyen Noctua‘nın seneler önce sunduğu Intel işlemci özel NH-L9i ve AMD işlemci özel NH-L9a modelleri düşük profilli yapısıyla ve sessiz performansıyla HTPC sistem ve ITX anakart sahiplerinin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen sürede sunulan Soket AM4 esaslı AMD Ryzen işlemcilerden sonra bu kez son olarak NH-L9a-AM4 adlı özel sürüm geliştirildi. İnce yapısından ötürü özel tip bağlantı kiti içeren bu soğutucunun 95 Watt ve altı TDP’li Soket AM4 işlemcilerle uyumlu olduğunu en baştan söyleyelim yani şu aşamada sadece Ryzen modelleriyle kullanılabiliyor.

Ürün kutusu senelerden beri değişmeyen Noctua tasarımı, renkleri ve birinci sınıf malzemeyi bir kez daha karşımıza çıkarıyor. Adına bakarak AM4 uyumlu yeni versiyon olduğu görülebiliyor.

Üst kısımda firmaya ait yapışkanlı rozet ve kurulum rehberi var. Resimlere bakarak kurulumu anlamak son derece kolay.

Diğer aksesuarlar başarılı biçimde paketlenen ve korunan hız kesici LNA düşük gürültü adaptörü, dört montaj civatası, montaj için metal arka plaka, bir kutu NT-H1 termal macun, gelen ince fan yerine standart 25 mm fan kullanacaklara montaj civataları.

Görüldüğü gibi hem alttaki radyatör, hem de üstündeki Noctua NF-A9x14 fan son derece ince. Radyatörde kullanılan nikel kaplı alüminyum malzeme ve işçilik birinci sınıf. 114 x 92 mm boyutlu radyatör kalınlığı 23 mm ve toplamda 37 mm ediyor. Sığmayacak kasa yok denebilir.

390 gram gelen radyatör fanla birlikte 465 gram geldiği için abartı montaj kiti gerekmiyor. Taban kısmında da nikel kaplı ama aslında bakır. Ayna gibi değil, yarı parlak. Firma açıklamasına göre bağlantılar lehimlenerek yapılmış. 6 sene garanti güven veriyor.

Montaj için anakarttaki standart AM4 bağlantı kiti çıkarılıyor. Ardından kutudan çıkan arka plaka yerleştiriliyor ve dört civata ile soğutucu sabitleniyor. Bu aşamadan önce işlemci üzerine termal macun sürmeyi unutmayın.

Görüldüğü gibi montaj sonrasında yükseklik bellek modüllerini aşmıyor. PWM destekli fanın hızını anakart değiştiriyor. Çalışma aralığı 600-2500 devir ama LNA filtre takılırsa maks. 1800 devir. Buna göre en yüksek akım sırasıyla 57.5 ya da 40.8 m3/saat ve gürültü 23.6 ya da 14.8 dBA.

Test Aşaması

Denemeler sırasında AMD Ryzen 5 1600X altı çekirdekli ve 12 komut işleyebilen işlemciyi sıcaklıklar sabitlenene kadar yükledik. Açık montaj kasada gerçekleşen deneme sırasında oda sıcaklığı 20C idi. Standart durumda fan hızı 1920 deviri aşmadı ve asla gürültüsü duyulmadı. LNA modunda fan hızı 1656 deviri geçmedi ve aşırı yaklaşmadıkça duymak son derece zordu.

95 Watt TDP sınırı olan soğutucunun overclock ve daha üst TDP’ler durumunda yetersiz olacağı ortada ama zaten bu derece kompakt boyutlarına bakarsak daha fazlasını beklemek mantıklı olmazdı. Sıcaklık değerleri 70C üstüne çıkıyor ama bu sadece aralıksız olarak 12 komut işlettiğinizde geçerli ve tehlike söz konusu değil. Kasanızda soğutma kötüyse daha da yükselebilir. Bu yüzden bütün gün modelleme, video dönüştürme yapanlara önermiyoruz ama diğer senaryolarda sıkıntısı yok. 39.9 Avro fiyatla satışa sunulmuş durumda.