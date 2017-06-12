Noctua’nın AMD Ryzen Özel SE-AM4 Soğutucuları

AMD’nin son nesil Ryzen işlemcileri Soket AM4 geçişini zorunlu kıldılar. AMD hala soket yapısında dikdörtgen bağlantı delikleri kullanıyor ama AM3 ile AM4 delikleri aynı değil ve işlemci soğutucusu değiştirmek şart. İşin ilginci bazı Ryzen işlemciler soğutucusuz olarak sunuluyor. Bu durumda soğutucu satan firmalardan Soket AM4 güncellemeleri geldi ve bazıları montaj kiti sundu. Noctua‘nın yüzlerce ödül alan iddialı soğutucularından AM4 versiyon halini alanları incelemeye konuk ettik ve kıyasladık.

NH-L9x65 SE-AM4

Başarılı NH-L9x65 modelinin SE-AM4 olan en yeni sürümü sadece AMD Soket AM4 anakartlarla kullanılabiliyor. Kutusu her zamanki gibi inanılmaz sağlam ve birinci sınıf.

Birlikte gelenler fan için titreşim kesici contalar, AM4 montajı için SecuFirm 2 kiti, metal rozet, termal macun, özel yıldız tornavida ve hız kesici LNA filtre.

Bu soğutucu sadece 65mm yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Üstte yer alan 92x92x14 mm ince fanın en yüksek hızı 2500 devir ve PWM destekli. LNA filtreyi takarsanız en yüksek hız 1800 devir oluyor. En yüksek hava akımı filtresiz 57,5 ve filtreli 40,8 m3/saat. En yüksek gürültü filtresiz 23,6 ve filtreli 14,8 dBA.

Yarı mat taban, nikel kaplı bakır ısı boruları ve gövde çok kaliteli. Fan dahil 413 gram gelen soğutucu anakarta kolayca monte edilebiliyor. Toplamda boyutlar 95x95x65mm ve lehimli bağlantılar tercih edilmiş.

NH-U12S SE-AM4

Başarılı ve klasik kule yapılı Noctua NH-U12S işlemci soğutucusunun Soket AM4 içeren anakartlar için geliştirilmiş özel versiyonu hazır ve kutulama mükemmel. İç kısımda kalın kartonlarla koruma sağlanıyor.

Kutudan çıkan aksesuarlar sadece Soket AM4 anakartlar için SecuFirm2 bağlantı kiti, ikinci fan eklemek isteyenlere bağlantı telleri ve titreşim kesici conta şerit, yıldız tornavida, metal rozet, termal macun ve hız kesici LNA filtre.

120x120x25mm boyutlu NF-F12 PWM fanın hızı anakart tarafından kontrol ediliyor. En yüksek hız 1500 devirken bu durumda hava akımı 93,4 m3/saat ve gürültü 22,4 dBA. Filtre takılınca en yüksek hız 1200 devir, hava akımı 74,3 m3/saat ve gürültü 18,6 dBA.

Şu durumda yükseklik 158 mm, genişlik 125 mm ve kalınlık sadece 71 mm ama ikinci bir 120 mm fan eklerseniz 100 mm değerine çıkabiliyor. Tek fanla ağırlığı 755 gram ve dik durduğu düşünülürse anakartı fazla sallamak iyi olmaz. SecuFirm2 montajı basit ve son derece sıkı sabitliyor.

Yarı mat taban düz ve pürüzsüz olup bu modelde beş tane birden bakır ısı borusu görülüyor. Gövde gibi bakır ısı boruları da nikel kaplı ve taban bağlantısı lehimli.

NH-D15 SE-AM4

Dünyanın en iddialı işlemci soğutucularından biri olan iki kuleli ve çift 140 mm fanlı NH-D15 de benzer güncellemeden geçti ve Special Edition AM4 sürümü Ryzen kullanıcılarına sunuldu. Su soğutma bir yana en yüksek performans için bu soğutucu seçilebilir. Kutulama birinci sınıf ve paket boyutları devasa boyutlarda.

Kutudan termal macun, ikinci fan bağlantı telleri, AM4 anakartlar için SecuFirm2 bağlantı kiti, metal rozet, fanlar için birer LNA hız kesme filtresi, PWM çıkışı tek anakartlar için Y çiftleme kablosu çıkıyor.

Standart kurulumda orta kısma yerleşmiş tek bir NF-A15 PWM fan takılı ve bir kuleye üflerken diğerinden hava çekmiş oluyor. Bu haldeyken yükseklik 160 mm, genişlik 150 mm ve derinlik 135 mm. Ayrıca ağırlık 1150 gram gibi abartı bir değer.

Soğutucu geniş olduğu için ikiz kulelerin alt kısımlarındaki alüminyum plakalar traşlanmış ve RAM belleklere değmesi engellenmiş. İkiz kuleleri altı bakır ısı borusu taşıyor. Görüldüğü gibi montaj için fanı çıkarmak gerekiyor ve telleri kullanarak çıkarmak kolay.

Yarı mat taban kısmı düz ve pürüzsüz. Nikel kaplı bakır ısı boruları tabana lehimlenmiş. SecuFirm2 bağlantı kitiyle kısa sürede montaj gerçekleştirdik ve son derece stabil olduğunu gördük ama kurulum sonrasında anakartı fazla sallamanızı önermiyoruz ki soketi fazla germesin.

Kutudan çıkan diğer NF-A15 PWM fanın boyutları 150 x 140 x 25 mm. En yüksek hız 1500 devir, hava akımı 140,2 m3/saat ve gürültü sadece 24,6 dBA. LNA filtre eklenirse hız 1200 devire, hava akımı 115,5 m3/saate, gürültü 19,2 dBA’e iniyor.

İkinci fanı ekleyip her iki kulenin temiz hava alarak daha hızlı biçimde ısı uzaklaştırmasını isterseniz bu hale gelerek derinliği 135 mm yerine 161 mm oluyor yani anakarttaki duruma göre sorun yaşanabilir. Ayrıca ağırlık 1320 grama çıkıyor!

Test Sistemi

Sistemde yer alan donanımlar şöyleydi ve tüm çekirdeklere tam yük verip sıcaklık sabit olana kadar bekledik. Testler aynı gün içinde yapıldı yani ortam sıcaklığı hemen hemen aynıydı:

ASRock X370 Fatal1ty Professional Anakart

AMD Ryzen 5 1600X altı çekirdekli işlemci

2 x 8 GB G.Skill DDR4-2666 bellek kiti

Lite-On 128 GB M.2 SATA SSD

Sapphire Radeon HD 7870 XT 2GB ekran kartı

Xigmatek Maverick S 600W modüler güç kaynağı

Grafikte görüldüğü gibi herhangi bir sürpriz olmadı ve soğutucu boyutuna paralel biçimde soğutma performansı artıyor.