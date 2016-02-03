OCZ Trion 150 480 GB SSD

Bundan yedi ay kadar önce OCZ’nin ürün gamına giriş seviyesinden katılan Trion 100 modelini incelemiştik. Toshiba imzalı A19nm TLC üç katmanlı NAND bellekleri kullanarak fiyatı düşüren bu seri genelde okuma hızıyla tatmin ederken yazma hızları 200 MB/saniye altına düşüyordu. Bu kez Trion 100 yerini alan yeni Trion 150 serisi bizlerle ve ilk bakışta fark edilen ana değişiklik son nesil 15nm esaslı Toshiba TLC NAND belleklere geçiliyor olması. Böylece maliyet daha da düşüyor. Satışa sunulacak modellerin fiyatları henüz netleşmedi ama fiyat üretimi duran Trion 100’dan yüksek olmayacak deniliyor.

Giriş seviyesini hedef alan OCZ Trion 150 serisi 15nm esaslı NAND bellekleriyle son zamanların akımını temsil ediyor. Artık SATA 6.0 Gbps bağlantısıyla yetinemeyecek kadar hızlı olan SSD’lerde yeni odak noktası daha ucuza daha yüksek kapasite. Seride 120, 240, 480 ve 960 GB kapasiteli modeller var. Daha önceki seriler gibi kapasite arttıkça performans yükseliyor. İncelediğimiz model 480 GB kapasite sunuyordu.

Elbette maliyete odaklandığı için herhangi bir adaptör, kablo ya da yazılım seti gibi eklenti gelmiyor. Sadece garanti belgesi ve kullanma kılavuzuna yer veriliyor.

2.5 inç gövde devam etmekle birlikte kalınlık 7 mm olduğundan ince gövdeli ve Ultrabook serisi dizüstü bilgisayarlarla da uyumlu. Bu modelde gövde aluminyum gibi görünse de aslında plastik malzeme kullanılmış. 100 x 69.85 x 7 mm boyutlu SSD’nin ağırlığı sadece 48 gram. SATA 6.0 Gbps bağlantısını sunuyor ama geriye dönük SATA 3.0 Gbps desteği de var ama önermiyoruz.

Hem alt kısımda, hem de yanlarda montaj delikleri hazır. Buna ek olarak Toshiba kontrolcü kullanılmış ama modeli belirtilmiş değil. 15nm TLC NAND nedeniyle dayanıklılık anlamında çekinceniz olmasın çünkü OCZ açıklamasına göre MTBF süresi 1.5 milyon saat ve 480 GB modelin 120 TB TBW (Total Bytes Written) yazma iddiası var yani günde ortalama 110 GB yazsanız da sorun yok. Üstelik giriş seviyesi olsa da 3 sene OCZ ShieldPlus garantisi geçerli.

Bu seride de OCZ imzalı SSD Guru uygulaması sunuluyor. Firma sitesinden indirilen güncel sürüm Trion 150 modelini sorunsuz tanıyor ve özelliklerini gösterebiliyor. Anladığımız kadarıyla 12.2 sürüm firmware yüklüydü ve inceleme sırasında daha yeni bir paket yoktu. Windows içinde biçimlendirildiğinde kapasite 447 GB ediyor.

HD Tune Pro ile sıralı okuma testi yaptırdığımızda okuma değerinin baştan sona 460 MB/saniye civarında olduğunu gördük. TLC NAND bellekler performans düşüşü göstermiyor.

Aksine yazma sırasında ilk aşamada 36 GB olduğunu tahmin ettiğimiz SLC NAND rezerv kullanılıyor ve ardından TLC NAND belleklere geçiliyor. Bu yüzden normal kullanımlarda 415 MB/saniye, büyük dosya aktarımlarında 300 MB/saniye yazma geçerli. Trion 100’de benzer durum vardı ama hem SLC NAND çok daha azdı, hem de sonrasında TLC performansı 110 MB/saniye yazmaya düşüyordu. Sonuç olarak Trion 150 ile ciddi bir ilerleme geçerli ama yine de okuma öncelikli bir seri diyebiliriz.

ATTO ile elde edilen sonuçlar her zaman olduğu gibi sürücünün en iyi durumunu gösteriyor çünkü sıkıştırılabilir veriler kullanılıyor. Bu deneme sırasında Trion 150 480 GB ile 530 MB/saniye yazma, 560 MB/saniye okuma elde ettik.

SMART durum görüntüleme ve TRIM (işletim sistemi desteği şart) desteği de olan OCZ Trion 150 serisi AS SSD benchmark uygulamasında da etkileyici sonuçlar elde etti. 4K değerleri beğeni kazandı.

Konu ufak boyutlu dosyalar olunca 4K performansı önem kazanıyor. IOPS açısından baktığımızda bu ürünün 4K sıralı modda 35K okuma, 67K yazma değerleriyle karşılaştık.

1500G şok dayanımı sunan OCZ Trion 150 serisinin 480 GB modeli CrystalDiskMark testinde de AS SSD ile benzer sonuçlara imza attı. Dengeli bir seri olduğu ortada.

SSD testlerinin olmazsa olmazsı Anvil Storage Utilities ise 4224 puan gösterdi. Serinin ilgi çeken bir diğer noktasıysa uygun performansa karşın düşük güç tüketimi. Aktif durumda 4.8 Watt olan tüketim beklemede 0.83 Watt’a iniyor. DEVSLP moduna geçildiğindeyse 6 mW gibi çok düşük bir değere iniyor.