Sevimli ITX kasa Metis ile dikkatleri üzerine çeken ve alüminyum esaslı kasalar dünyasına yeni bir soluk katan Raijintek bu ilgiden memnun kalmış olacak ki microATX esaslı Styx ve ardından ATX destekli Thetis ile karşımıza çıkmıştı. Bu kez sırada daha da iddialı olan ve E-ATX anakartlara uygun geliştirilen Asterion var. Daha önceki modeller aksine PSU dipte ve sistem erişimi sağ yandan değil, klasik kasalardaki iç yapı uygulanıyor. Klasik kasalardan farklı olansa yanlardaki 3 mm kalınlıklı tavlanmış cam kapaklar. İki renk seçeneği yer almakta.

Raijintek Asterion Classic E-ATX Kasa

Koliden kasa haricinde sadece Türkçe dahil çok dilde kurulum rehberi, montaj vidaları, kablo kementleri, sabit disk titreşim kesici contalar, diğer bağlantı parçaları geliyor.

Bize gelen örnek gümüş renkliydi. Ön ve üst görünüm başta söz ettiğimiz ataları olan kasalarla aynı. Bu kasanın Asterion Plus modelindeyse artı olarak üst kısımda 5.25 slim optik sürücü alanı var ama yan kapaklar akrilik.

Kasanın her iki yanındaki tavlanmış cam paneller dörder parmak vidayla sabitleniyor. Alüminyum ön, alt ve üst kaplamalar kullanılmış. Anodize olan fırçalı kaplama sayesinde şık görünüyor. Cam kapaklarsa ayna gibi parlak ama koyu renkli.

Alt kısma bakınca dört kauçuk ayak ve çift hava girişi görüyoruz. Buradan içeri hava girdiği için çıkarılabilir toz filtreleri var ama vidalı olduklarından tozları temizlemek biraz zahmetli olacağa benziyor. Disk ya da fan eklenemiyor.

Arka ve iç kısımda kullanılan malzeme 1 mm kalınlıklı SPCC çelik. Gümüş versiyon olsa da iç ve arka siyah boyalı. Bu kez E-ATX anakartlara özel olarak yedi yerine sekiz genişleme kartı yuvası var. Aynı zamanda su soğutma için dört hortum deliği görülüyor. PSU alanında montaj çerçevesi parmak vidalı.

Tepedeki giriş çıkış panelinde dört USB 3.0 portu ve kulaklık çıkışı ile mikrofon girişi yan yana. Altındaki tek butonsa güç butonu ve LED içinde. Reset butonu yok.

Tepedeki fan mazgalını çıkarmak için kasayı açmak ve alttan dilleri bükmek gerekiyor. Tepeye 240/280/360 mm radyatör ya da üç 120/ çift 140 mm fan takabilirsiniz. Erişim kolay ve montaj sorunu yok.

Arka kapak açılınca kablo gizleme alanı görülüyor. E-ATX, ATX ve altı anakart destekli tepside epey kablo geçiş deliği var ve yüksekliği 180 mm olabilen işlemci soğutucularını değiştirmek kolay. Ekran kartı uzunluğuysa 340 mm olabiliyor. Dikkat ederseniz iki tane 2.5 inç SSD bu kısma yerleştirilebiliyor.

Görüldüğü gibi bu kısımda ayrı bir göz var. İçine alttan kauçuk ayak destekli biçimde ATX PSU takılabiliyor. Soldaki kısımsa aletsiz çift 2.5/3.5 inç diskler alanı.

Kasanın ön kısmına içten çift 120 mm beyaz LED’li fan takılı. Burada çift 140 mm fana geçebilir ya da üçüncü 120 mm fanı ekleyebilirsiniz. Montajı kolaylaştıracak biçimde ön fan paneli çıkartılabiliyor. Dört parmak vida söküyoruz.

Ön panelin çıkmasının getirisi bu alana 240/280/360 mm radyatör takılabiliyor olması. Bu sayede kolayca su soğutma sistemi kurabilirsiniz.

Altta yer alan PSU ve disk gözü sabit bir metal kapakla korunuyor. İşin ilginci bu kısmın üstüne de çift 3.5 inç ya da birer 3.5 ile 2.5 inç disk sabitlenebiliyor. Aletsiz disk kurulumunda titreşim kesici contalar kullanılıyor.

Son olarak arka kısma içten baktığımızda egzost fanını görebiliyoruz. Her ne kadar 140 mm fan takılabiliyor olsa da tek bir 120 mm fan takılı geliyor.

Kısa süre önce incelediğimiz ATX destekli Thetis ile yan yana getirdiğimizde E-ATX anakart destekli Asterion Classic ciddi anlamda büyük. 230 x 464 x 525 mm boyutlarında ve 10.4 kg gelen kasa çok daha üst seviyede. 150 Avro olan son kullanıcı fiyatını uygun buluyoruz.