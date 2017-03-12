İşlemci soğutucularından sonra kasa bombalarını ardı ardına patlatan ve hızlı biçimde markasını perçinleyen Raijintek son olarak bench ve overclock düşkünlerinin sesini dinleyen ve beklentilerini cevaplayan Paean modelini lanse etti. İşte bu kasanın özelliği uzay montaj kuruluma imkan veren tamamen modüler yapısı. Kullanıcı rahat biçimde özelleştirebiliyor ve modifiye edebiliyor. Yatay ve dikey kullanım imkanı olduğu gibi aynı zamanda camlar takılı ya da takılı olmadan çalıştırılabiliyor. Bize kalırsa bench sırasında camsız ve kurulumdan memnun kalındığında camlı devam edilebilir.

Raijintek Paean Uzay Montaj Kasa

Az önce söylediğimiz gibi modüler yapıda olduğundan bir LEGO misali parçalar halinde bizleri karşıladı. İlk etapta neyin ne olduğunu anlamak zor gelebilir ama adım adım kuruluma yer veriyor olacağız. Parçalar iyi biçimde korunacak şekilde kalın süngerler kullanılmış.

İlk katmanda yer alanlara sırayla bakıyoruz. Türkçe dahil çok dilde kurulum rehberi, montaj vidaları, kauçuk ayaklar, kablo kementleri, anakart ayakları, alyan anahtar bulunuyor.

Bu uzun metal parça sabit diskleri taşıyacak biçimde özel delikler içeriyor. Aynı anda olmasa da üçer tane 3.5/2.5 inç sabit disk/SSD takılabiliyor ve alet gerekmiyor. Titreşim kesici contalarla montajları yapılıyor.

Sıradaki parça giriş çıkış paneli ve ufak bir kutu şeklinde geliştirilmiş. Üzerinde dört USB 3.0 portu, kulaklık çıkışı, mikrofon girişi ve güç butonu bir arada.

Ardından PSU ve genişleme yuvaları için gerekli olan destek çerçeveleri çıkıyor. Bunlar son derece ince görünse de 1 mm kalınlıklı SPCC çelik kullanılmış ve normal kasalardaki parçalardan farklı değiller.

Montaj için gerekli olan ve iskeleti oluşturacak ara parçalar kauçuk kaplı çelik parçalar ve bunları anakart altına yerleştirilen destek ayaklarının büyük versiyonları gibi düşünebiliriz.

Koli içinde bir alt katmanda kasanın iskeleti diyebileceğimiz 4 mm kalınlıklı alüminyumdan kesilmiş anakart tepsisi var. Siyah renkli fırçalı kaplama kullanılmış. E-ATX ve alt boyutlu anakartlar yerleştirilebiliyor. İşlemci değiştirme ve kablo geçiş delikleri hazır. Soldaki yarıklar kullanılarak fanlar ya da radyatör sabitleniyor.

Kolinin en alt katmanında iyi biçimde korunan 5 mm kalınlıklı çift tavlanmış cam kapak var. Bu camlar koyu renkli ve araba camlarına benziyor.

Kurulumun ilk adımı sekiz kauçuk kaplı parçayı anakart tepsisi arada kalacak biçimde birbirlerine tutturup bu şekilde bir iskelet elde etmek. Şu haliyle bile son halini anlayabiliyoruz. Ortada kalan delikler rezervuar montajı için düşünülmüş.

Bir sonraki adımda anakarta eklenecek genişleme kartlarını dengeleyecek arka çerçeveyi sadece iki parmak vida kullanarak sabitliyoruz. Sağlam bir yapı oluşuyor ve güven veriyor. Toplam sekiz kart takılabiliyor.

Hemen arkasında kalan kısmaysa benzer biçimde çift parmak vidayla PSU montaj çerçevesi sabitleniyor. PSU’nun sarkma yapmaması için arkada görülen diğer parça da çift parmak vidayla sabitleniyor ama normalde bunu PSU takıldıktan sonra üstüne sabitliyoruz. 200 mm derinliğe kadar PSU kullanılabilir.

PSU üstündeki alana yani anakart arkasında üstte kalan kısma bu şekilde sabit disk/SSD taşıyıcı çerçeve sabitleniyor. Dört parmak vidayla sabitlenen bu parçada görülen aksine tam ters yönde sabitleyin ki bu sayede diskler yerçekimi etkisiyle yerlerinde sabitlensin.

Kasayı yerleştirme biçiminize göre giriş çıkış panelini isterseniz bu şekilde üste sabitleyebilirsiniz. Ardından iki parmak vidayla sabitlemek yetiyor.

Diğer seçenekse öne bakacak biçimde diğer bağlantı deliklerini kullanmak. Kauçuk kaplı ayaklar kasanın farklı görünmesini sağlarken dik kullanımda titreşimi kesiyor.

Yanda duran cam kapakları dörder parmak vidayla sabitlerseniz bu şekli alıyor. Bu halde en yüksek işlemci soğutucusu 140 mm olabilir. 286 x 587 x 417 mm boyutlu kasa ciddi anlamda büyük ve epey yer kaplıyor. İsteyenler yatay yerleştirebilir. Kasanın bu şekildeki ağırlığı 10.8 kg geliyor. En uzun ekran kartı 310 mm ama rezervuar yoksa 400 mm.

180 Avro fiyatla satışta olan bu özel bench/mod kasası gerçekten de beklentileri karşılayan özelliklere sahip ama elbette kullanıcı kitlesi belirli ve çok geniş değil. Oyuncular için de ilgi çekici gelebilir ve son nesil donanımlar kullanılarak eşsiz bir sistem toplanabilir.