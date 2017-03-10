Almanya merkezli Raijintek firmasının ses getirdiği kasalardan biri alüminyum esaslı ve uygun fiyatlı Metis olmuştu. ITX anakart destekli bu minik küp zaman içinde güncellendi ve microATX destekli Styx ortaya çıktı. Ardından son olaraksa ilgiden ötürü ATX anakartlara destek veren bir beden büyük abisi Thetis kullanıma sunuldu. Bugün incelediğiniz Thetis Windows ise bu kasanın yan kapakları şeffaf olan versiyonu ama benzer ürünler aksine kapaklardaki pencereler akrilik değil arabalarda gördüğümüz sert ve sağlam tavlanmış cam!

Raijintek Thetis Windows ATX Kasa

Kutudan kasa dışında bağlantı vidaları, anakart ayakları, buzzer, kablo kementleri ve kurulum rehberi çıkıyor. Türkçe destekli rehberi anlamak mesele değil.

210×360×366 mm boyutlu kasa son derece şık. Bunun ana sebebi anodize edilmiş fırçalı ve 1.5 mm kalınlıklı alüminyum. Malzemenin bir diğer artısı sadece 5.2 kg olan ağırlık. Ön kısım çok sade ve sadece logo ile güç butonu / LED’i var.

Sol ve sağ yanlarda 3 mm kalınlıklı tavlanmış cam kullanılıyor. Bunları takıp çıkarmak için dörder parmak vida sıkılıyor. Arka kısımda anakart, yedi genişleme yuvası ve çıkış fanı için mazgallar var. PSU yeri ve opsiyonel 120 mm fan alanı tabanda.

Üstteki giriş çıkış panelinde çift USB 3.0 portu dışında kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi yer alıyor. Üst kısmın gerisinde fan mazgalları var.

Toz filtresi içeren kapağı çıkarmak için kasa içine erişmek gerekiyor. Tırnaklı kapak kolayca geri takılabiliyor. Altta çift 120 mm fan ya da 120/240 mm radyatör alanı var. Erişim kolay ve su soğutma montajı sorun değil.

İç kısımda siyah boyalı SECC çelik malzeme kullanılıyor. Anakart tepsisi arkasında çift 2.5 mm SSD / HDD montaja alanı var ve titreşim kesiciler kullanılabiliyor. Epey kablo geçiş alanı ve saklama gözü var. En uzun ekran kartı 280 mm olabilir.

Standart tip PSU dibe diklemesine yerleştiriliyor. Bu alandan dışarı sıcak hava üfleniyor. Tabana 3.5 inç sabit disk sabitleme imkanı var ve titreşim kesiciler sunuluyor. Kasa genişliğiyle 170 mm yükseliğe kadar işlemci soğutucularını destekliyor.

Kasanın ön panelinin arkasında da kolay erişilebilen bir 3.5 inç sabit disk alanı var. Aletsiz kurulum yapılabiliyor. Herhangi bir harici sürücü ya da optik sürücü takılamıyor.

ATX ve altı boyutta anakartlara destek veren kasada yedi genişleme kartı yuvası ve 120 mm beyaz LED’li çıkış fanı yer alıyor. Kurulum sonrası ısıya göre fan yönünü değiştirip içeri üflemesini sağlayabilirsiniz.

99.9 Avro olan alüminyum kasanın zarif görünüp çok sayıda seçenek sunduğu ortada. Aynı zamanda tavlanmış cam yan kapaklarıyla çok şık duruyor.