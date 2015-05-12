Tabletler günümüzde popülerliğini sürdüren cihazların arasında. 7 inç seviyesindeki ürünler, akıllı telefonlar karşısında popülerliğini yavaş yavaş kaybediyor olsa da özellikle 10 inç seviyesi halen gücünü korumayı sürdürüyor. Tablet arenasındaki önemli oyunculardan biri olan reeder, özellikle Intel işlemcili modellerle bu sektördeki farkını ortaya koyan firmalardan. Firmanın 10 inç ekranlı modelleri arasında yer alan A10iX Air modeli gerek teknik özellikleri, gerekse tasarımıyla üst seviye bir Android işletim sistemli tablet. Intel işlemcinin sunduğu önemli avantajların yanı sıra reeder diğer donanımlarda da cömert davranarak günümüz için oldukça performanslı bir ürün geliştirmişe benziyor. Hatta ürünün tasarımı da bir hayli başarılı. Performans deyince aklınıza kalın tabletler gelmesin. reeder A10iX Air bize göre Android işlemcili tablet arenasının en iyilerinden.

reeder A10iX Air’ı ilk gördüğünüz anda beğenme şansınız oldukça yüksek. Ön yüzün tamamı beyaz renkte bir çerçeveye sahip ve görülen tek detay üst taraftaki kamera. Elbette bu noktada bahsedilmesi gereken detay ekran. 2048 x 1536 piksel çözünürlüğe sahip olan IPS ekran, size kesinlikle şimdiye kadar deneyimlemiş olduğunuz Android’li tabletlerden çok daha fazlasını sunuyor. Her ne kadar yazımızın başından beri 10 inç olarak söylesek de bu ekran aslında 9.7 inç büyüklüğünde. Aslında sadece reeder A10iX Air’e has bir durum değil. Bu büyüklük sektörde 10 inç olarak kabul ediliyor.

reeder A10iX Air’in gövdesinin arka yüzünde ise alüminyum malzeme dikkat çekiyor. Beyazdan alüminyuma oldukça şık bir şekilde geçiş yapıldığını söyleyelim. Sol tarafın en üstünde güç tuşu yer alıyor. Alttaki daha büyük olan tuş ise ses seviyesi ayarından sorumlu. Fotoğraftan tam olarak seçilemese de tuşlarda da ön yüzde tercih edilen beyaz plastiğe yer verilmiş ve böylece bütünlük sağlanıyor. Alüminyum malzeme ile ilgili yorumlarımızı yapmak üzere şimdi arka yüze daha detaylı olarak bakalım.

Arka yüzeyin alüminyum olması kesinlikle plastiğe göre daha iyi bir tercih. Alüminyum cihazı hem daha şık gösteriyor, hem de çizilmelere karşı daha fazla direnç sağlıyor. Parlak beyaz veya siyah malzemelerin nasıl çizildiğini az çok tahmin edersiniz. reeder A10iX Air bu noktada bizden geçer not almayı başardı. Alüminyum aslında cihazın soğuması için de faydalı bir malzeme. Oyun oynarken ve en yüksek ekran parlaklığında haklı olarak bir ısınma meydana geliyor ve söz konusu alüminyum malzeme bu açıdan da reeder A10iX Air’i destekliyor. Peki alüminyumun olumsuz bir yönü var mı? Elbette var. Cihazı halı gibi yumuşak bir yüzeye düşürseniz bile ezme şansınız bulunuyor. Alüminyum neticede hafif bir metal. En küçük darbelerde bile ezilebilir. Dikkatli kullanmak gerekli.

Arka yüzeyin detaylarına tam olarak bakmadan önce teknik özellikleri listelemekte fayda var. Zira reeder A10iX Air’in en başarılı olduğu yönlerden birisi teknik özellikleri. Tablette tercih edilen işlemci dört çekirdekli Intel Atom Z3735F. Peki, Intel işlemci tercih edilmesi ne gibi bir avantaj sağlıyor? Intel bildiğiniz gibi uzun süredir masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için işlemci geliştiriyor. Özellikle performans ve düşük güç tüketimi açısından büyük bir deneyim sahibi. reeder A10iX Air’in sahip olduğu Intel işlemci de hem multimedya yeteneği, hem de düşük güç tüketimi sağlıyor. Sonuçta dört çekirdekli güçlü bir işlemci var ve ister istemez pil süresi sorusu da kullanıcıların aklına gelecektir. Yüksek kalitedeki IPS ekranı ve 8000 mAh’lık bataryası ile birlikte reeder A10iX Air yaklaşık 10 saate varan bir çalışma ömrü sunarak standartların içinde kalmayı başarıyor. Aşağıdaki fotoğrafta güç ve ses seviyesi ayarını daha net görebilirsiniz. Üst tarafta 5.0 MP çözünürlükte kamera var. LED flaşa yer verilmediği dikkat çekiyor. 5.0 MP değerinin yeterliliği de günümüz için açıkçası biraz düşük. Kameranın bulunduğu yerde beyaz plastik malzeme devam ettiriliyor.

Intel Atom Z3735F (1.86 GHz) işlemci

2 GB bellek

16 GB depolama

Micro SD kart yuvası

2048 x 1536 piksel IPS ekran

2.0 MP ön / 5.0 MP arka kamera

802.11b / g / n kablosuz ağ

Bluetooth

3G modem desteği

G sensör

8000 mAh batarya

Google Android 4.4.4 işletim sistemi

532 gram ağırlık

240 x 169.5 x 8.1 mm ağırlık

Arka yüzeyin sağ tarafında Micro SD kart girişi bulunuyor. Burada 32 GB kapasitedeki kartların sorunsuz şekilde kullanılabileceği belirtiliyor ancak siz 64 GB veya daha üzeri kartlarla kullandığınızda da muhtemelen sorun çıkmayacaktır. Burada açıkçası güzel görünmediğini düşündüğümüz bir barkod var. Söküp ürünün kutusuna yapıştırarak muhafaza etmek daha doğru olacaktır. Dikkatle baktığınızda alt köşede ufak bir delik olduğunu göreceksiniz. Bu delik de dahili mikrofonla ilişkili olarak konumlandırılmış durumda. Dahili mikrofona yer verilmesi önemli bir detay. Böylece hiçbir ek donanıma gerek kalmadan Skype gibi programları kullanabilir ve sesli / görüntülü iletişim kurabilirsiniz.

Köşeyi hemen dönünce karşımıza gelenler sağdan sola doğru Micro USB arabirimi, kulaklık girişi ve HDMI çıkışı şeklinde. HDMI çıkışı için kullanacağınız HDMI kablosu Micro HDMI standardında olmalı. Böylece Full HD görüntü çıkışı elde edebilirsiniz. reeder A10iX Air’de ayrıca Miracast teknolojisi de destekleniyor. Yani Miracast alıcısına sahip olan bir televizyona kablosuz olarak Full HD görüntü aktarabilirsiniz. Bu bölgede görülen detaylardan bir diğeri de hoparlör ızgaraları. Sağlı ve sollu stereo olarak sunulan hoparlörler stereo standardında ve yüksek güçte ses üretebiliyorlar. reeder A10iX Air’in ses kalitesi olarak da bizi memnun ettiğini söylemeliyiz. Zira üstün ve akıcı bir görüntüyü etkileyici bir sesle birleştirmek gerekiyor ve reeder A10iX Air bu konuda oldukça hassas davranmışa benziyor.

Kutu içeriğinden kullanım kılavuzu, garanti kartı, Intel işlemci bilgilendirme kartı ve 30 TL değerinde reedershop hediye kartı geliyor. reedershop hediye kartını üç adet e-kitap alımında kullanabilirsiniz. Elbette kutu içeriğinden adaptör de geliyor. reeder A10iX Air’in adaptörü, kendisine uygun şekilde beyaz renkte.

reeder A10iX Air, Google Android 4.4.4 işletim sistemine sahip. Henüz Android 5.0 güncellemesi alacak mı sorularına yanıt bulamıyoruz ancak Android 5.0’ı göğsünü gere gere taşıyacak bir donanımı olduğu kesin. Mutlaka bu güncelleme gelecektir diye düşünüyoruz.

reeder A10iX Air’in AnTuTu uygulamasından aldığı puan da oldukça tatmin edici düzeyde. Yazımızda daha önce de belirttiğimiz gibi Intel işlemci performansın zirve noktasına odaklanmıyor. Hem boyundan büyük işler başarıyor, hem de size 10 saat gibi uzun bir batarya ömrü sağlamada önemli rol oynuyor. Performans segmentindeki tabletlerin çok daha az bir pil ömrü sunduğunu düşünmeniz gerekiyor. reeder A10iX Air’deki ekran da pil tüketimine yol açıyor ancak Intel işlemci sayesinde denge mükemmel şekilde kuruluyor. reeder A10iX Air, tasarımı ve sundukları açısından bize göre piyasadaki en başarılı 10 inç Android tabletlerin arasında. Göze çarpan tek eksikliği GPS alıcısı olsa da zaten akıllı telefonlarda standart hale geldiği için çok da düşünülmemesi gerekiyor.