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reeder P10C

İncelemeler

Modellerinde fiyatına göre sunduğu özellikler açısından akıllı telefon arenasının önemli bir yerinde konumlanan reeder, P10C ile hem tasarıma, hem de bütçesine önem veren kullanıcılara hitap ediyor. Zarafet odaklı bir model olan reeder P10C, siyah ve beyaz olmak üzere kullanıcılara iki farklı renkte ulaşıyor. Ön yüzünün önemli bir kısmı ekrana ayrılmış olan telefon, özellikle keskin hatlardan hoşlanan kullanıcıların dikkatini çekebilecek güçte. Telefonun gövde malzemesi, metalik gri renkteki çerçeve dahil tamamen plastik. Ancak sağlamlık telefon ele alındığı andan itibaren kendisini hissettirmeye başlıyor.

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5.0 inç büyüklüğündeki ekranında 1280 x 800 piksel çözünürlük destekleyen telefon, tek elde kullanım için oldukça ideal. Telefonun çift Micro SIM yuvasına ve Micro SD kart girişine arka kapak açılarak ulaşılabiliyor. 2400 mAh kapasitedeki pilin çıkarılabilir yapıda olması da reeder P10C için artı not hanesine yazılan detaylardan.

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Donanım tarafında reeder P10C, MediaTek üretimi MT6735 işlemciden güç alıyor. Fiyatına göre sunduğu performansla günümüzün başarılı modellerinden olan MediaTek MT6735’e eşlik eden bellek miktarı ise 1 GB. Telefonun arka kamerası 8.0 MP çözünürlükte ve LED flaş desteği sunuyor. Başarılı selfie’lere imza atan ön kamerada ise 5.0 MP değeri destekleniyor. Android 5.1 işletim sistemine sahip olan reeder P10C’de 4.5G desteğine yer verilmesi önemli detaylar arasında.

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Orta segmentte konumlandırılan ürün 143 x 70.3 x 7.95 mm’lik boyutlara ver 149 gram ağırlığa sahip. reeder P10C ayrıca kutu içeriği olarak da zengin bir akıllı telefon seçeneği. Beyaz renkteki kulaklık, adaptör ve kablo dışında silikon kılıf ve ekran koruyucu jelatin de kutu içerisinde kullanıcılara sunulan detaylar arasında. Önceliğiniz şık görünen, bütçe zorlamayan ve günü kurtaracak seviyede özelliklere sahip olmaksa reeder P10C’nin performansından ve size sunduğu diğer detaylardan oldukça etkileneceğinizi söyleyebiliriz.

Değerlendirme

Özellikler
Performans
Fiyat
4

Özet

Tasarımı, özellikleri ve fiyatıyla akıllı telefonunu yenilemek isteyenlerin kalbini çalmakta zorlanmıyor.
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1 yorum

  1. Yunus
    28 Ekim 2016 10:37

    Merhabalar, ürün hakkında sitenizden araştırarak aldım. Gayet dayanıklı bir ürün, yaptığım işten dolayı şarj problemi yaşayan biriydim, ki Reeder’ın bu cihazını alana kadar. Sayenizde bu ürünü aldım ve memnunum. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Pcnet.

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