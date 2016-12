Akıllı telefonlar gerek fotoğraf makinelerinin, gerekse video kameraların tahtını bir hayli salladı. Ancak spesifik ürünlerde halen bir gündem var. Video kamera tarafında kullanıcıların son zamanlarda en çok ilgi gösterdiği ürünler hiç şüphesiz aksiyon kameraları. Basit olarak tasvir etmek gerekirse aksiyon kameraları su geçirmeyen, darbelere karşı dayanıklı bir kasası bulunan ve aynı zamanda avcunuzun içine sığabilecek düzeyde kameralar demek. Elbette bu kameralar görüntü kalitesi olarak da üst seviyeye odaklanmalı. Demek istediğimiz basit bir kamera olarak düşünmeyin çünkü gerçekten işin hakkını verenleri profesyonel kameralardan ayırmak imkansız. Aksiyon kameraları genelde sahnelerde asiste edici veya spor aktivitelerinde tercih ediliyor. Piyasada çeşit çeşit markalar ve modeller var ancak ciddi anlamda aksiyon kamerası üreticisi iki tane ve bunlardan biri de Sony. Firmanın şimdilik en gelişmiş modeli 4K çözünürlük destekleyen FDR-X1000V.

Sony FDR-X1000V hakkında anlatacak çok şey var. İlk başta kutu ve kutu içeriğinden bahsetmek gerekli. Ürün kutusunda güzel bir şekilde sergileniyor. Kutusu bile zaten ürünün maceraperest ruhunu fazlası ile ortaya koyuyor. Sony FDR-X1000V kutusunda camekanlar ardında su ve darbelere karşı dayanıklı kılıfını kuşanarak keşfedilmeyi bekliyor. Kutu üzerinde hemen hemen en can alıcı özellikler listelenmiş. 100 Mbps’lik video kalitesi ki bu çok etkili bir değer, Full HD / 120p ve HD / 240p kayıt seçenekleri, su geçirmez gövde, sarsıntı engelleyici, GPS ve 4K çözünürlük belirtilenler arasında. Kutu içeriği çok kalabalık gibi görünse de bunun yarısından fazlasını kitapçıklar oluşturuyor. Sony bildiğiniz gibi kağıt tüketimini bu yönden seven bir firma. Birçok dildeki kullanım kılavuzuna ek olarak Sony ActionCam çıkartmaları, ürün kaydı ve garanti belgesi de diğer dökümantasyonların arasında. Asıl ürünle ilgili olan parçalar ise su geçirmez kasayı herhangi bir yere sabitlemenizi sağlayan ayaklar. İki adet farklı yerde kullanabileceğiniz sabitleme ayakları var. Otomobilinizin üstü veya kaska bağlamak için tercih edilebilir. Çift taraflı bantla sabitleme yapıldığından dönem dönem bantı değiştirmeniz gerkeecektir.

Maceraperest Sony FDR-X1000V’in görünümü bu şekilde. Azılı rakibinin aksine derinlemesine bir tasarıma sahip. Sony zaten görüntüleme teknolojilerinde çok ileri bir firma ve bu üründe de mümkün olan tüm teknolojilere yer vermiş. Tercih edilen sensörde video bozulmalarını ve hareleri engellemeyi sağlayak en teknolojiler mevcut. Ayrıca görüntü işlemci de saniyede 240 kareye kadar HD görüntü yakalayabiliyor. Bu noktada önemli olan bir detay da optik kalitesi. Sony FDR-X1000V’de ZEISS üretimi 170 derecelik bir balık gözü lens kullanılıyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ürünün asıl iddialı olduğu noktalardan biri de görüntü sabitleme özelliği. Bu tamamen optik teknolojilerle sağlanıyor ve bir aksiyon kamerası için belki de en ciddi detaylar arasında. Eğer kameranın kayıt açısını 170 dereceden 120’ye indirmeyi kabul ederseniz optik görüntü sabitleme teknolojisinden faydalanabilirsiniz. Yeni SteadyShot özelliği ile titreşimlerin üç kata kadar giderildiği belirtiliyor.

Kameranın sağ yüzünde bahsedilebilecek hiçbir detay yok. Sıvı geçirmezlik, Exmor R sensör ve 4K çözünürlük belirtiliyor. Ayarların tümü diğer yüzdeki ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Kontroller için de sırt kısmına konumlandırılan tuşlar var.

Sırt tarafında kayıt komutunu vereceğiniz tuş var. Bu tuş aynı zamanda menü kullanımında da işe yarıyor. Buradaki sürgülü diğer tuş ise makinedeki tüm tuşları kilitliyor ve yanlışlıkla basılmasını engelliyor. Ayrıca burada kayıt ve batarya durumunu kolaylıkla izleyebileceğiniz bir LED de var. Belirtilen yazılar ise GPS alıcısını, SteadyShot görüntü sabitleme teknolojisini ve ZEISS üretimi lensi ifade ediyor.

Sony FDR-X1000V’nin tüm ayarlarını burada bulunan dijital ekran ve tuşlar yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Ekran düşük güç tüketmesi için bildiğimiz dijital ekran mantığında tercih edilmiş. Bazen kısaltmaların ne anlama geldiğini anlamak güç olabiliyor. Deneme yanılma metodu veya biraz kullanım kılavuzu kurcalayarak ürünün kısa zamanda ustası haline gelebilirsiniz. Burada bahsetmek istediğiniz birkaç detay var. Ürünün bağlantı seçeneklerinden bir tanesi kablosuz ağ. Kablosuz ağ ile USTREAM üzerinden doğrudan canlı yayın yapabilme şansınız var. Tabii bu her sahnede mümkün olmayacaktır ancak çoğu zaman kolaylık sağlayacağı kesin. Videoların dışında fotoğraflarda da Sony FDR-X1000V’nin performansından memnın kalacağınız kesin. Saniyede 10 kare, iki saniyede 5 kare veya beş saniyede 2 kare aralıklarla seri çekimler yapabilirsiniz. Sony FDR-X1000V’i kullanarak mükemmel Motion Shot fotoğraflar da elde edebilirsiniz. Tabii bunun için bir tripod kullanmanız veya kamerayı başka bir yere sabitlemeniz şart. Çekim sonrası Sony FDR-X1000V sizin için kareleri birleştirerek mükemmel bir Motion Shot oluşturuyor. Fotoğrafla ilgili bahsetmek istediğimiz noktalardan biri de zaman aralıklı çekim özelliği. 1, 2, 5, 10, 30 veya 60 saniyelik aralıklarla videonuz boyunca aralıklarda fotoğraflar çekebilirsiniz.

Birtakım özelliklerden sonra biraz daha genel görünüme dönmekte fayda var. Ürünün alt kısmında bildiğimiz standart tripod yuvası var. Ayrıca aksesuar bağlantısında faydalanabileceğiniz ikinci bir yuvaya da yer verilmiş. Küçük bir kapak görüyorsunuz ve oun da altında mikrofon girişi var. Üründe rüzgar engelleme özellikli bir dahili mikrofon var ancak siz yine de senaryoya göre harici bir mikrofon bağlamak istiyorsanız doğrudan bu kapağı açabilirsiniz. Tüm özellikleri bir listeleyelim:

1/2.3 inç Exmor R CMOS sensör

ZEISS Tessar lens

170 derece görüş açısı (SteadyShot ile 120 derece)

f/2.8 diyafram aralığı

1/30 – 1/10.000 deklanşör hızı

BIONZ X görüntü işlemci

4K çözünürlük

1080p @ 120 fps, 720p @ 240 fps çekim desteği

Memory Stick Micro ve Micro SD / SDHC / SDXC kart yuvası

100 Mbps veri akışı

MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) format

Dahili stereo mikrofon

4K Micro HDMI çıkışı

24.4 x 51.7 x 88.9 mm boyutlar

114 gram ağırlık

Kapağı açtığımızda bizi 3.5 mm’lik bir bağlantı karşılıyor. Daha iyisi olamazdı diyebilirsiniz. Evet, Sony’nin burada en büyük rakibinden sıyrıldığını söyleyelim. Rakipte bu kadar fazla giriş çıkış olmadığından USB bağlantısı ortak kullanılıyor. Mikrofon için bir dönüştürücü kullanmanız gerekiyor ve bu da kutudan gelmiyor. Ayrıca para ödemelisiniz. Sony FDR-X1000V bu açıdan gerekeni yapmış ve bizden artı puanı kapıyor.

Arka kapağı açtığımızda yine karşımıza bir sürü bağlantı yuvası ve pil geliyor. Bu bağlantı yuvaları arasında Micro SD kart yuvası var. Üründe dahili hafıza yok ve tüm kayıtların Micro SD bellek kartına yapılması gerekli. Ortada bulunan kart girişinin solundaki yuva USB 2.0 bağlantısı. İçerikleri aktarmada kolaylık sağlıyor ve kablo zaten kutudan geliyor. Sağda bulunan diğer bağlantı ise Micro HDMI çıkışı. Bu görüntü çıkışı ile çektiklerinizi anında televizyona aktarıp izleyebilirsiniz.

Batarya 1260 mAh ve bu nokta önemli. Yine en azılı rakipteki batarya 1160 mAh. 4K veya yüksek hızda video çekimi ciddi batarya harcıyor. Bir de cihazlarda kablosuz ağ, GPS gibi teknolojiler de var. Açıkçası tüm aksiyon kameralarının pil süresi sorunu mevcut. Şimdi aslında biz Sony FDR-X1000V’nin rakibini de kötüler gibi olmayalım. Sony neticede yüzde 40 kadar daha büyük ölçülere ve fazla ağırlığa sahip. Bir de bu yönden değerlendirmeliyiz.

Kamerayla birlikte gelen su ve darbelere dayanıklı kasa muhteşem. 10 metreye kadar derin dalışlarda su geçirmezlik sağlıyor. Dikkatimizi çekenlerden biri de mikrofonlar için küçük diyaframlara yer verilmiş olması oldu. Yani su altında olsanız bile eğer yakalamanız gereken bir ses varsa kaydedebilirsiniz. Aksi halde komple kapalı bir sistemde mümkün olmayacaktır. Biraz daha özellikler tarafına dönmek istiyoruz. Sony FDR-X1000V’i elbette kablosuz ağ üüzerinden akıllı telefonunuzla eşleştirerek kullanabilir ve yönetebilirsiniz. Tercih edebileceğiniz aksesuarlardan bir diğeri de RM-LVR2 olarak adlandırılan aksiyon kol saati. Bu saat bileğe bağlanıyor -aslında saat değil- bir önizleme ekranı. Tüm kayıtlarınızı an be an izlemeniz için düşünülmüş ve opsiyonel olarak satılıyor. Gayet hoş.

Sony FDR-X1000V sınıfının en iyi ürünlerinden biri. En iyi rakibine göre artıları olduğu kesin fakat boyutları biraz daha fazla. Giriş çıkış olarak da daha fazlasını sunuyor. Kaliteye ise diyecek en küçük bir olumsuz söz yok. Tabii satın alma öncesinde kullanacağınız yerleri göz önünde bulundurmanız faydanıza. Belki görüntü sabitleme özelliği sizi saatler sürecek video düzenleme işleminden kurtarabilir. Sony FDR-X1000V kesin olarak bu piyasadaki en iyi iki üründen biri.