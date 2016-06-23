Toshiba OCZ RD400 NVMe SSD

Bir süre öncesine kadar SSD’lerin artık son derece hızlı hale geldiğini ve SATA 6.0 Gbps ile sunulan saniyede 600 MB teorik hızın bile yetersiz kaldığını söylüyorduk. Bunu aşmak için geliştirilen SATA Express portunu kullanan SSD’ler görülemedi ve PCIe kart ya da M.2 kart tipli SSD’ler ön plana çıktı. Bunlarda seçilen PCIe veriyolu genişliğine göre hız değerleri çok daha yüksek hale geldi. Bu tür ürünlerin artmasını bekliyorduk ve OCZ’nin ne zamandır beklenen cevabı geldi. Firma daha önceden de PCIe tip SSD’ler sundu ve incelemelerine yer vermiştik. Yeni RevoDrive 400 yani RD400’ün farkıysa eski nesil AHCI arabirimi yerini alan ve sıfırdan PCIe SSD’ler için geliştirilmiş olan NVMe arabirimi.

Toshiba OCZ’nin ürün gamındaki ilk NVMe destekli M.2 SSD serisi olan RD400 klasik bir karton kutu içinde geliyor. Ürün üzerindeki kutudan görüleceği gibi kartın M.2 yapısına rağmen daha iyi uyum için PCIe 3.1 x4 tip adaptör kartla birlikte paketlenmiş. Aldığımız bilgiye göre kart adaptör olmayan versiyon da var ve fiyat farkı sadece 20 Dolar.

Bu duruma uygun olacak biçimde kutu içinden kullanma kılavuzlarına ek olarak PCIe 3.1 x4 karta uygun gelecek bir düşük profil arka plakası da çıkıyor. Bunu kullanmak isteyenlerin iki vida sökerek geçiş gerçekleştirmesi mümkün. Kutudan sürücü ya da yazılım CD’si çıkmıyor. En güncel sürücü ve yazılımı OCZ destek sitesinden indirmek gerekiyor.

Kutudan çıkan adaptörlü OCZ RD400 SSD normal şartlarda PCIe x4, x8 ya da x16 yuvası olan anakartlara takılabiliyor. Anakartınızdaki yuvanın PCIe 3.0 uyumlu olması öneriliyor. Bu sayede masaüstü sistemlerle birlikte rahatça kullanılabiliyor ve son nesil M.2 yuvalı Intel 100 serisi anakartlara terfi etmeniz şart olmuyor. Kartın arkasında havalandırma mazgalları görülmekte.

Kartın arkasında herhangi bir bileşen yer almıyor. Gerekli gücü PCIe üzerinden alan ve 12V ile beslenen kartın ön kısmında voltaj düşürücü devreler yer almakta. İki vida sökerek LP düşük profil tipe geçebilirsiniz.

OCZ RD400 SSD serisini arzu ederseniz M.2 kart olarak daha az yer kaplayacak biçimde kullanabilirsiniz. Tek bir vida sökmeniz yeterli oluyor. Bu sayede tablet ya da dizüstü bilgisayarlarda kullanma şansınız var. Karttan sökünce üst kısma yerleştirilmiş olan ısı aktarma amaçlı termal pad beliriyor. Aynı karta daha kısa ya da uzun M.2 SSD kartları da takılabiliyor.

M.2 tipindeki SSD’nin uç kısmındaki bağlantı ve uzunluğu nedeniyle M.2 2280 standardıyla uyumlu. Bu yüzden anakart ya da dizüstü bilgisayar sahipleri mümkün olan boyutları kontrol etmeli. İncelenen modelde üst kısmı kaplayan uzun bir etiket var. Altında Toshiba üretimi 15nm MLC NAND yongaları dizili. Kontrolcü olaraksa Toshiba TC58NCP070GSB kullanılmakta ama detayları belirsiz.

Son derece ufak boyutlarda ve kapasite 512 GB olsa da arka kısımda NAND yok. 128, 256 GB modellerde de durum böyle. Sadece serinin en üst modeli olan 1 TB seçenekte arka kısımda da NAND yongaları yer alıyor. Bu boyutta 1 TB kapasite gerçekten şahane.

OCZ’nin SSD Guru adını verdiği takip ve güncelleme uygulaması artık OCZ SSD Utility adıyla karşımıza çıkıyor. Son sürümünü indirip kurduk ama elbette öncesinde RD400’ü PCIe 3.0 x16 yuva üzerinden anakarta yerleştirdik. Sistem anında gördü ve tanıdı ama OCZ önerisiyle Toshiba imzalı NVMe sürücüsünü indirip kurduk çünkü bu sayede Microsoft’un standart NVMe sürücüsüne kıyasla daha yüksek performans gösterebiliyor. Formatlı kapasite 477 GB ve firmware sürümü 1.02 göründü.

AS SSD ile deneme yaptığımızda sıralı okumada 1944 MB/saniye, sıralı yazmada 902 MB/saniye gibi ağız sulandıran değerlerle karşılaştık. Erişim süresi de son derece düşük ve elde edilen skor yüksek.

IOPS değerlerine bakınca durum farklı görünüyor. OCZ açıklamasına göre rastgele 4K değerleri 128 GB modelde 170K okuma, 110K yazma, 256 GB modelde 210K okuma, 140K yazma, 512 GB modelde 190K okuma, 120K yazma ve 1 TB modelde 210K okuma, 130K yazma.

Bu tür SSD’lerin en sağlam şovu gerçekleştirdiği ATTO testi sırasındaysa gerçekten de şapka çıkartılacak biçimde okumada 2.6 GB/saniye ve yazmada 1.6 GB/saniye değerlerine çıktı. Kendi içinde RAID0 yapısında olmayıp safkan performans sunabilen ve PCIe bağlatısınının önemini ispat eden bir SSD serisi. OCZ açıklamasına göre bu değerler sırasıyla 128 GB modelde 2200/620 MB/saniye, 256 GB modelde 2600/1150 MB/saniye, 512 GB modelde 2600/1600 MB/saniye ve 1 TB modelde 2600/1550 MB/saniye.

AS SSD ile benzer sonuçlar veren uygulamalardan biri olan CrystalDiskMark de OCZ RD400 SSD serisinin hızını onayladı. NVMe 1.1b standartlarıyla uyumlu olan bu seride PCIe L1.2 düşük güç modu desteği de var yani yüksek performansa ek olarak bekleme durumunda güç tüketimi son derece düşük seviyelere inebiliyor.

Son olarak Anvil uygulamasıyla testten geçirdik ve neredeyse 10 bin puana ulaşan bir skor elde ettik. OCZ Trion 150 gibi SSD’leri ikiye katlayan bir skordan söz ediyoruz. Diğer yandan dayanıklılık açısından bakarsak 128 GB modelde 75 TBW, 256 GB modelde 148 TBW, 512 GB modelde 296 TBW ve 1 TB modelde 592 TBW yazma garantileri var. Aynı zamanda beş sene garantili olan bir seri. Ek olarak daha önceden ShieldPlus olarak bilinen ve yeni adı Advanced Warranty olan daha geniş kapsamlı garanti hizmeti sunuluyor.