Toshiba OCZ TR200 240GB SATA 6.0 SSD

OCZ’yi bünyesine katan Toshiba’nın ürün gamındaki SSD seçenekleri artarken giriş seviyesine yönelik TL100, TR150 ve A100 ile Q300 serilerinin yerini TR200 serisi alıyor. Yeni serilerde artık OCZ bir alt seri adına dönüşecek. Her ne kadar NVMe esaslı yeni nesil SSD’lerin geleceği parlak olsa da bu seçeneklerin fiyatı düşene kadar SATA 6.0 Gbps bağlantılı SSD’ler bir süre daha devam edecek. İşte bunlardan biri olan TR200 serisi de SATA 6.0 Gbps bağlantılı olduğundan performans anlamında aşamayacağı belirli sınırlar söz konusu ama hele ki sabit disklerle elde ettiğimiz ve asla geri dönmek istemediğimiz deneyim akla getirilirse bu seri de fiyat-performans dengesiyle belirli kullanıcıların ilgisini çekebilir. Elbette buna karar verebilmek için öncelikle test etmemiz gerekiyor.

Bir süredir elimizde olan 240 GB kapasiteli modeli test ettik ama bize verilen 11 Ekim tarihine uyarak yayına almadan önce beklettik. Ürüne geçmeden önce teknik taraftaki gelişmelere değinmek istiyoruz. SSD’lerin GB başına fiyatları sürekli düşüyor çünkü buna imkan verecek biçimde NAND Flash teknolojileri ilerliyor. Çok katmanlı yongalara ek olarak diğer gelişmeler de var. Toshiba’nın patentli 3D BiCS NAND çözümünde 64 katmanlı ve hücre başına 3-bit TLC yapısı geçerli. Diğer firmalar aksine bu yeni çözümü sadece amiral gemisi modellere saklamamaları ve giriş seviyesi TR200’de kullanmaları ilgi çekici. Anlaşılan TR200’de bu yeni nesil yongalar sayesinde ve DRAM içermeyen yapıyla hem maliyet, hem de güç tüketimi aşağı çekilebilmiş. Yakın gelecekte 96 katmanlı hücre başına 4-bit BiCS adımları da gelecek.

Teknik Özellikler

SATA 6.0 Gbps bağlantı

2.5 inç 7 mm ince gövde

3D TLC BiCS NAND

240-960 GB kapasite

555/540 MB/saniye sıralı okuma/yazma

79K/87K IOPS rastgele okuma/yazma

Maks. 10 mW DEVSLP ve 1.6 W aktif güç tüketimi

60-240 TBW yazma garantisi

1.5 milyon saat MTBF

3 sene garanti

Klasik biçimde son derece ince ve kompakt bir ürün kutusuyla karşımıza çıkıyor. Bize gelen model serinin en düşük kapasiteli 240 GB versiyonu.

Sürücü belirgin biçimde hafif ve alüminyum gövde 7 mm kalınlığında. 2.5 inç SATA sürücü destekli cihazlarla kullanılabilir. 3 sene garanti dikkat çekiyor.

SATA 6.0 Gbps bağlantısından ötürü en yüksek hız 600 MB/saniye değerine çıkabilir. En yüksek 1.6W güç tüketimiyle epey cimri ve DEVSLP modunda sadece 0.1W oluyor.

Toshiba imzalı SSD Utility uygulamasını siteden indirip kurunca sürücü bilgileri geliyor. Firmware sürümünü görüp güncellemek ve sağlık bilgisi almak kolay. Bu modelin yazma sınırı 60 TB ve kullanım beklentisi 1.5 milyon saat.

AS SSD testinde sıralı okuma ve yazma değerleri, ufak boyutlu dosyalarda okuma ve yazma başarısı ile erişim süresi görülebiliyor. Elde edilen skor düşük çünkü değerler aşırı değil.

Aynı sonuçları IOPS olarak bakınca ifade edilen 4K değerlerinin ters yönde sağlandığı görülüyor. Okuma değeri yazmadan daha yüksek.

CrystalDiskMark ile elde edilen sıralı ve rastgele yazma ve okuma değerleri de AS SSD ile benzerlik gösteriyor. SATA 6.0 Gbps bağlantısından ötürü sınırlamalar var. Bir diğer sınırlama aktarım formatı.

ATTO genelde hep sıralı işlemlerde ve en yüksek değerleri göz önüne seriyor. Buna göre en yüksek okuma 560 MB/saniye ve yazma 544 MB/saniye olabiliyor yani teknik özellikler listesindeki rakamlar aşılıyor.

SSD için özel benchmark içeren Anvil uygulamasında birçok okuma ve yazma testi gerçekleştirilerek elde edilen değerler doğrultusunda final skoru veriliyor. TR200 giriş seviyesine uygun bir skora imza atıyor. Önerilen son kullanıcı fiyatları