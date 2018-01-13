Ürün gamını hızlı biçimde genişleten Xiaomi firması bu aşamada dengeli bir yol aldı ve gereksiz benzer ürünler yerine sektöre renk karan farklı ürünler sunmayı da başardı. En iyi örneklerden biri olan Mi Band akıllı bileklik sayesinde adım sayma, uyku analizi ve nabız ölçme kolaylaşıyor. Akıllı saatlere kıyasla en büyük artısı 30 günü bulan şarj süresi. İşte bu cihazı kullananların tanıdığı Mi Fit uygulamasının desteklediği bir diğer akıllı sağlık ürünü olan Xiaomi Bluetooth 4.0 akıllı tartı bizlerle. Artısı elde ettiği değerleri Bluetooth üzerinden akıllı telefon ya da tablete gönderip detaylı analiz imkanı sağlaması.

Beyaz renkli bir karton kutu içinde gelen ürün başarılı biçimde korunuyor ve düşmelere karşı koruma sağlandığı fark edilebiliyor. Üzerinden araba geçmedikçe yolda kırılması beklenmemeli. Son derece sade bir kutu tasarımı var.

Kutudan çıkan üründe de sadelik ön planda ve beyaz ağırlıklı görünümüyle Apple ekosistemine katılmak istermiş izlenimi veriyor. Üst kısımda sadece dört yuvarlak metal kısım dikkat çekiyor çünkü ağırlık gösteren ekran içte gizli ve sadece tartım sırasında okunabiliyor. Metal plakalar sadece süs değil işlevi var. Çıplak ayakla üstüne çıkarsanız detaylı analiz yapabiliyor.

Alt kısımda benzer tasarım ilkesine uygun biçimde dört tane gri renkli ayak var ki bunlar ağırlık ölçerleri içeriyor. Kapak altındaki alana dört ince kalem pil AAA eklemek gerekiyor. Başka bir ayar butonu yok. Düzenlemeler için uygulama kurmak şart.

Ücretsiz Mi Fit uygulamasını Android ya da iOS içeren cihazınıza kurun ve Bluetooth bağlantısını açın. Ardından ekleme kısmında tartı seçeneğine tıklayın ve onay verilince tartı üzerine çıkın. Bilgi telefona gelince eşleşme olacak.

Ardından ağırlık birimini seçmeniz istenecek. Standart olarak kg gelmiyor ve uygulamadan seçilebiliyor. Aynı zamanda arka arkaya hızla değer gelirse ihmal edilmesi seçilebiliyor. Uygulamaya yaş, boy, cinsiyet bilgilerini girmeyi ihmal etmeyin.

İlk sefere mahsus doğru biçimde tartılma anlatılıyor. Başta söylediğimiz gibi çıplak ayakla çıkılırsa ağırlıktan sonra bir süre bekleyince diğer ölçümleri de yapıyor. Aynı zamanda düz ve sert bir yüzeye koyun, halı gibi esnek yerde olmasın.

Bizim ölçümde ağırlık yanında BMI hesaplandı. Siz böyle değer aldıkça grafik çizip değişimi rapor edebiliyor. Altta görülen çizgi hedeflediğiniz kilo. Ayrıca diğer kullanıcılara kıyasla durumunuz gösteriliyor. Bir diğer artısı bebek tartma ki önce siz, sonra kucakta bebekle üzerine çıkınca farka bakıp hesaplıyor. Merak edileceği üzere evde birden çok kişi kullanacaksa 16 kişiye kadar profil eklenebiliyor ve kiloya bakarak kimin tartıya çıktığını hemen anlayabiliyor!

Ana ekranda kilodan sonraki alanda eğer çıplak ayakla çıkıp beklemişseniz yapılan analize dair bilgiler de var. Su, yağ, kas oranı ve miktarı gibi bilgiler de veriliyor ama bunlar tahmini değerler ve yüzde yüz doğru olamaz. BIA adı verilen vücut iletkenlik analiziyle hesaplama yapılıyor. Bu yüzden kalp pili olanların çıplak ayakla üzerine çıkması önerilmiyor! Son derece başarılı bir tartı ve fiyatını hak ediyor.

Xiaomi Bluetooth 4.0 Akıllı Tartı

Normalde 40 dolar civarına bulunabiliyor ama PCnet okurlarına özel indirim kuponu girilince 35.99 dolara alınabiliyor. Bu tür indirimler sınırlı süre olacağından acele etmekte fayda var.

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