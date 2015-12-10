ZyXEL’in ev ve küçük çaptaki işletmelere yönelik sunduğu ZyXEL NBG-418N v2 modeli, yönlendirici olarak hem yer kaplamayan hem de rahat kullanılabilen bir seçenek. Kablosuz erişim noktası ve yönlendirici özelliklerinin ikisini bir arada sunan ürün beş farklı kullanım modu, 5 dBi gücündeki ikiz anteni ve 300 Mbps’ye varan kablosuz ağ hızı ile ön plana çıkıyor. 802.11n teknolojisini destekleyen ürün özellikle evinin ya da ofisinin arka odalarında sinyal sorunları yaşayanlar için çözüm olma özelliği gösteriyor.

ZyXEL NBG-418N v2’nin beş farklı kullanım modu arasında erişim noktası, yönlendirici, tekrarlayıcı, köprü ve kablosuz ağ istemcisi bulunuyor. Bu noktada yönlendirici desteği ZyXEL NBG-418N v2’nin kullanıcılara sunduğu ekstra bir özellik olarak gösterilebilir. 802.11n destekli olan üründe 5 dBi gücündeki antenler görevini son derece iyi bir şekilde yerine getiriyor. Çıkarılabilir şekilde tasarlanmış olan antenler arzu edilirse daha güçlü çözümlere terfi imkanı da sağlıyor.

ZyXEL NBG-418N v2’nin özellikleri arasında çevrecilik de ön planda tutuluyor. Ürün mevcut bağlantı durumunu ve takılı olan ethernet kablolarının uzunluğunu otomatik olarak tespit ederek güç tüketimini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Ek olarak kablosuz bağlantı aktivitesine göre de güç ihtiyacını yönetebiliyor. Belirli durumlarda ise kablosuz ağın güç tüketimi sıfır seviyesine kadar inebiliyor. ZyXEL NBG-418N v2 ayrıca WMM teknolojisi ile de çağımıza ayak uydurmayı başarıyor. Video ve ses temelli uygulamaların ihtiyaç duyduğu bant genişliğine öncelik tanıyan ürün böylece multimedya odaklı uygulamalardaki donma ve takılma sorunlarını en az düzeye indiriyor. ZyXEL NBG-418N v2 ayrıca kablosuz çıkış gücü, otomatik kanal tarama ve MAC filtreleme gibi olması gereken özelliklerin tümüne sahip.

Teknik özelliklere bakacak olursak üründe 802.11n desteklendiğini söylemiştik. Elbette geriye dönük olarak 802.11 b/g desteği de mevcut. Kablosuz ağ güvenlik protokolleri olarak 64 / 128 bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK destekleniyor. Ayrıca kablosuz ağınızın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını programlayabilmeniz de dikkat çekici bir detay. Ön tarafa baktığımızda kablolu ve kablosuz ağ iletişiminin yanı sıra şifreleme konusunda da kullanıcıyı bilgilendiren LED’lerin yer aldığı görülüyor.

Arka tarafta dört adet LAN bağlantısı ve bir adet WAN bağlantısı kullanıcılara sunuluyor. WAN bağlantısı ile mevcut bir internet bağlantısını kablolu veya kablosuz olarak dağıtabilirsiniz. Sunulan ethernet arabirimlerinde desteklenen hız ise 100 Mbps seviyesinde. 142 x 102 x 23 mm boyutlara sahip olan ürün, benzer işleve sahip modellerle kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Ayrıca şıklık konusunda da birkaç adım önde olduğunu söylemeliyiz.

ZyXEL NBG-418N v2 yazılımı açısından da başarılı bir ürün. Otomatik IP değişimi, uPnP, bantgenişliği yönetimi, otomatik kanal seçimi, kablosuz güç yönetimi gibi birçok detaya sahip. Ek olarak yazılım güncellemelerini de çevrimiçi olarak yapabiliyor. Web tabanlı yönetim arabirimi de olabildiğince basit seviyeye indirgenmiş ve her seviyeden kullanıcının rahatlıkla hareket edebilmesi sağlanıyor.

ZyXEL NBG-418N v2 sınıfının başarılı ürünlerinden biri. Özellikle evinde veya ofisinde arka odalarda sinyal sorunu yaşayanlar için ilaç niteliğinde bir ürün olabilir. İki adet 5 dBi gücündeki anten türünün en iyi örnekleri arasında. Üstelik antenleri daha sonra daha güçlü çıkış sunan modellerle de değiştirebilmeniz mümkün. ZyXEL NBG-418N v2 özellik olarak da sınıfının standartlarından daha fazlasını sunuyor.